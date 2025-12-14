رد على "أزمة ليفربول" بطريقته الخاصة .. اتحاد الكرة المصري يحضر مفاجأة إلى محمد صلاح!

وبعد بقائه على دكة البدلاء - للمرة الثالثة على التوالي - في مباراة ليدز، بالدوري الإنجليزي، خرج محمد صلاح بتصريحات "غاضبة"، مؤكدًا أنه محبط من طريقة التعامل معه، وأنه ليس أكبر من النادي، ولكنه يستحق التواجد في الملعب.

صلاح صرّح لوسائل الإعلام بعد نهاية مباراة ليفربول وليدز يونايتد، ضمن منافسات الجولة 15 من الدوري الإنجليزي الممتاز، موضحًا الوضع الصعب الذي يمر به حاليًا داخل صفوف الفريق الأول.

وأوضح الفرعون المصري أنه يعيش لأول مرة في مسيرته فترة طويلة على "دكة البدلاء"، حيث لم يشارك في المباريات الثلاث الأخيرة، مؤكدًا شعوره بالغضب والإحباط بسبب هذا القرار.

وأشار إلى أن إدارة النادي كانت قد وعدته ببعض الامتيازات عند تجديد عقده مؤخرًا، لكنها لم تفِ بتلك الوعود.

ولم يخفِ صلاح شعوره بأن ليفربول يضعه كـ"كبش فداء" لتحمل نتائج الفريق السيئة هذا الموسم 2025-2026، قائلًا: "أشعر أنهم يرمونني تحت الحافلة".

وأضاف أن العلاقة بينه وبين المدرب سلوت تغيرت مؤخرًا، رغم أنه لم يكن هناك أي خلافات سابقة بينهما.