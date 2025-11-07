"الأمر لا يتعلق بالتسجيل فقط" .. سلوت يكشف عن الدور الجديد لصلاح مع ليفربول هذا الموسم

يستعد النجم المصري محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، لعقد اجتماع حاسم مع المدير الفني لمنتخب مصر حسام حسن خلال الأسبوع المقبل، وذلك لتفادي أزمة جديدة بين ناديه والمنتخب الوطني قبيل انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية المقررة في المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر وحتى 18 يناير المقبلين.

يأتي هذا الاجتماع المرتقب في ظل رغبة الجهاز الفني للمنتخب المصري في استدعاء صلاح للمشاركة في المعسكر التدريبي الذي ينطلق في الثامن من ديسمبر المقبل، ويشمل مباراة ودية أمام منتخب نيجيريا على ملعب ستاد القاهرة الدولي، بينما يواجه ليفربول تحديات كبيرة في نفس الأسبوع، إذ يخوض مباراتين مهمتين يومي 9 و13 ديسمبر المقبل، أمام إنتر الإيطالي في دوري أبطال أوروبا خارج ملعبه، ثم أمام برايتون في الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب أنفيلد.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن حسام حسن يملك الحق القانوني في استدعاء صلاح للمشاركة في المعسكر والمباراة الودية، وهو ما ينطبق أيضًا على عمر مرموش لاعب مانشستر سيتي، إلا أن ليفربول يسعى للاحتفاظ بخدمات نجمه المصري في ظل عودته التدريجية إلى مستواه المعهود، خصوصًا في ظل أهمية المباريات المقبلة للفريق.

إلا أن الصحيفة البريطانية، افترضت في نفس التقرير أن صلاح يفضل البقاء مع ليفربول خلال المعسكر المقبل، في ظل إداركه لأهمية هذه المرحلة في مسيرة الريدز هذا الموسم، بينما لا يكون الأمر كذلك مع منتخب مصر الذي سيخوض مباراة ودية مع نيجيريا من أجل الإعداد لكأس الأمم الإفريقية.

كانت أزمة مشابهة قد وقعت قبل عامين، حين طلب ليفربول إعفاء صلاح من المشاركة في معسكر المنتخب المصري لأسباب صحية تتعلق بالحفاظ على لياقته البدنية، وهو ما أثار غضب الجماهير المصرية التي اعتبرت أن استدعاء صلاح حق أصيل للمنتخب، قبل أن يتم التوصل إلى اتفاق حينها يقضي بعدم مشاركته.

ويحمل صلاح في رصيده الدولي 63 هدفًا في 108 مباريات، ويبتعد بستة أهداف فقط عن الرقم القياسي الذي يحمله مدربه حسام حسن، كأكثر اللاعبين تسجيلاً في تاريخ المنتخب المصري.

وقد تعرض صلاح لإصابة خلال النسخة الأخيرة من البطولة التي أقيمت في كوت ديفوار، ما اضطره للعودة إلى إنجلترا مبكرًا، الأمر الذي أثر سلبًا على مستواه في النصف الثاني من الموسم وأضعف حظوظ ليفربول في المنافسة على لقب الدوري.

في حال تم الاتفاق على انضمام صلاح إلى المنتخب بعد مباراة برايتون، فإن أسوأ سيناريو محتمل بالنسبة لليفربول سيكون غيابه عن ثماني مباريات، إذا ما بلغ المنتخب المصري المباراة النهائية للبطولة.

وتشمل هذه المباريات مواجهات الدوري الإنجليزي أمام توتنهام، وولفرهامبتون، ليدز، فولهام، آرسنال، وبيرنلي، بالإضافة إلى مباراة دوري الأبطال أمام مارسيليا، ومباراة الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي في يناير 2026.