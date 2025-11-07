Slot SalahGetty Images
علي سمير

"الأمر لا يتعلق بالتسجيل فقط" .. سلوت يكشف عن الدور الجديد لصلاح مع ليفربول هذا الموسم

مواجهة مرتقبة بين مانشستر سيتي وليفربول

كشف آرني سلوت مدرب ليفربول، عن المسؤوليات التي تقع على عاتق محمد صلاح مع الريدز خلال هذا الموسم الذي شهد حالة من التقلبات لحامل لقب الدوري الإنجليزي.

ليفربول حصل على البريميرليج مع سلوت في الموسم الأول للهولندي بعد رحيل يورجن كلوب، وكان صلاح أحد أهم المفاتيح في هذا الإنجاز بسبب إسهاماته من ناحية تسجيل وصناعة الأهداف.

الدولي المصري حصل على حرية أكبر مع سلوت في الموسم الماضي، وهو الأمر الذي استمتع به اللاعب كثيرًا، ونجح في تسجيل 34 هدفًا صنع 23 في جميع البطولات.

ولكن وفقُا لما قاله الهولندي في المؤتمر الصحفي لمباراة ليفربول مع مانشستر سيتي يوم الأحد المقبل، فإن هذا الدور قد يتغير، مع إضافة بعض الواجبات الدفاعية له.

  • FBL-EUR-C1-LIVERPOOL-REAL MADRIDAFP

    ماذا قال سلوت؟

    مدرب ليفربول قال للصحفيين، اليوم، الجمعة عن مستوى صلاح الدفاعي هذا الموسم:"لقد لاحظت قيامه بهذا الدور كثيرًا، ساعد الفريق بشكل واضح، في الوقت الذي ينصب فيه التركيز على اللاعبين الذين يسجلون الأهداف".

    وأضاف:"من المهم جدًا لنا أن يسجل صلاح الأهداف، ولكن يهمنا لعبه مثلما فعل أمام مانشستر سيتي الموسم الماضي، سجل هدفًا ولعب تمريرة حاسمة، وساعد كذلك على تحسين أداء الفريق دفاعيًا، وهو ما فعله مؤخرًا".

    • إعلان

  • متى يعود أليسون وفريمبونج؟

    وفي سياق منفصل قال سلوت عن المصابين:"أليسون سيعود بعد فترة التوقف الدولي، ولكني لا أتوقع أن يكون جيريمي فريمبونج جاهزًا للتواجد أمام نوتنجهام فورست".

    وعن إمكانية تواجد ألكساندر إيزاك:"سيتدرب مع الفريق مرة أخرى بعد الغياب لمدة 3 أسابيع، أعرف أنني قلت إن فترة التحضير للموسم انتهت منذ بضعة أسابيع، ولكن العودة بعد كل هذه الفترة ليست سهلة، لذلك سيكون علينا منحه بعض الوقت".

  • Liverpool FC v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD4Getty Images Sport

    أزمة منتظرة بين مصر وليفربول بسبب صلاح

    يستعد النجم المصري محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، لعقد اجتماع حاسم مع المدير الفني لمنتخب مصر حسام حسن خلال الأسبوع المقبل، وذلك لتفادي أزمة جديدة بين ناديه والمنتخب الوطني قبيل انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية المقررة في المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر وحتى 18 يناير المقبلين.

    يأتي هذا الاجتماع المرتقب في ظل رغبة الجهاز الفني للمنتخب المصري في استدعاء صلاح للمشاركة في المعسكر التدريبي الذي ينطلق في الثامن من ديسمبر المقبل، ويشمل مباراة ودية أمام منتخب نيجيريا على ملعب ستاد القاهرة الدولي، بينما يواجه ليفربول تحديات كبيرة في نفس الأسبوع، إذ يخوض مباراتين مهمتين يومي 9 و13 ديسمبر المقبل، أمام إنتر الإيطالي في دوري أبطال أوروبا خارج ملعبه، ثم أمام برايتون في الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب أنفيلد.

    وبحسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن حسام حسن يملك الحق القانوني في استدعاء صلاح للمشاركة في المعسكر والمباراة الودية، وهو ما ينطبق أيضًا على عمر مرموش لاعب مانشستر سيتي، إلا أن ليفربول يسعى للاحتفاظ بخدمات نجمه المصري في ظل عودته التدريجية إلى مستواه المعهود، خصوصًا في ظل أهمية المباريات المقبلة للفريق.

    إلا أن الصحيفة البريطانية، افترضت في نفس التقرير أن صلاح يفضل البقاء مع ليفربول خلال المعسكر المقبل، في ظل إداركه لأهمية هذه المرحلة في مسيرة الريدز هذا الموسم، بينما لا يكون الأمر كذلك مع منتخب مصر الذي سيخوض مباراة ودية مع نيجيريا من أجل الإعداد لكأس الأمم الإفريقية.

    كانت أزمة مشابهة قد وقعت قبل عامين، حين طلب ليفربول إعفاء صلاح من المشاركة في معسكر المنتخب المصري لأسباب صحية تتعلق بالحفاظ على لياقته البدنية، وهو ما أثار غضب الجماهير المصرية التي اعتبرت أن استدعاء صلاح حق أصيل للمنتخب، قبل أن يتم التوصل إلى اتفاق حينها يقضي بعدم مشاركته.

    ويحمل صلاح في رصيده الدولي 63 هدفًا في 108 مباريات، ويبتعد بستة أهداف فقط عن الرقم القياسي الذي يحمله مدربه حسام حسن، كأكثر اللاعبين تسجيلاً في تاريخ المنتخب المصري.

    وقد تعرض صلاح لإصابة خلال النسخة الأخيرة من البطولة التي أقيمت في كوت ديفوار، ما اضطره للعودة إلى إنجلترا مبكرًا، الأمر الذي أثر سلبًا على مستواه في النصف الثاني من الموسم وأضعف حظوظ ليفربول في المنافسة على لقب الدوري.

    في حال تم الاتفاق على انضمام صلاح إلى المنتخب بعد مباراة برايتون، فإن أسوأ سيناريو محتمل بالنسبة لليفربول سيكون غيابه عن ثماني مباريات، إذا ما بلغ المنتخب المصري المباراة النهائية للبطولة.

    وتشمل هذه المباريات مواجهات الدوري الإنجليزي أمام توتنهام، وولفرهامبتون، ليدز، فولهام، آرسنال، وبيرنلي، بالإضافة إلى مباراة دوري الأبطال أمام مارسيليا، ومباراة الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي في يناير 2026.

  • ما هو القادم لليفربول؟

    بعد الانتصار الثمين على ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا بهدف نظيف، ستكون هناك مواجهة محتدمة عند عودة ليفربول لمنافسات الدوري الإنجليزي الممتاز. الاختبار القادم هو الأصعب على الإطلاق محلياً، حيث يحل الريدز ضيفاً على غريمه مانشستر سيتي في قمة مرتقبة يوم 9 نوفمبر.

    يدخل ليفربول هذه المواجهة وهو في المركز الثالث بجدول الترتيب برصيد 18 نقطة، وبفارق نقطة واحدة فقط خلف مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني (19 نقطة). هذه المباراة لا تُعد مجرد اختبار لمدى جدية "عودة" ليفربول، بل هي مواجهة بست نقاط قد تسمح لرجال آرني سلوت بتجاوز الأبطال في الجدول وتوجيه رسالة قوية لبقية المنافسين.

الدوري الإنجليزي الممتاز
مانشستر سيتي crest
مانشستر سيتي
مان سيتي
ليدز يونايتد crest
ليدز يونايتد
ليدز
الدوري الإنجليزي الممتاز
وست هام crest
وست هام
وست هام
ليفربول crest
ليفربول
ليفربول