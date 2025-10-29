وكأنه يريد أن يقول إن كل شيء على ما يرام بالنسبة له! .. هذه هي الحالة التي ظهر عليها النجم المصري محمد صلاح، بينما كان يشاهد مواجهة ليفربول أمام كريستال بالاس، أمس الأربعاء، من المدرجات.
بين الهجوم والسخرية .. الجمهور يتفاعل مع تصرفات محمد صلاح المثيرة خلال مواجهة ليفربول وكريستال بالاس
ليفربول يودع كأس كاراباو في غياب صلاح
استضاف ليفربول أمس الأربعاء، كريستال بالاس على استاد أنفيلد، ضمن الدور الرابع من كأس الرابطة الإنجليزية "كأس كاراباو" 2025-2026.
وفضل المدرب الهولندي أرني سلوت استبعاد صلاح من قائمة المباراة نهائيًا، ليكتفي بالمتابعة من مدرجات استاد الأنفيلد - معقل الريدز - رفقة زملائه المستبعدين.
لكن كما هي العادة في المباريات الأخيرة، تلقت كتيبة أرني سلوت الهزيمة بثلاثية نظيفة، لتودع كأس كاراباو رسميًا.
ثلاثية الضيوف تكفل بتسجيلها السنغالي إسماعيلا سار "هدفين" والإسباني يريمي بينو في الدقائق 41، 45 و88 من عمر المباراة.
تصرفات صلاح في مدرجات أنفيلد تلفت الأنظار
الجميع شاهد استياء صلاح الكبير من وضعه في الموسم الجاري مع ليفربول، تحديدًا في المباريات الأخيرة، حيث إجلاسه على مقاعد البدلاء في بعضها.
حتى أن بعض التقارير زعمت دخوله في نقاش حاد مع مدربه الهولندي في غرف الملابس، اعتراضًا على عدم الحفاظ على إشراكه بشكل أساسي رغم تراجع مستواه.
لكن المفاجأة كانت توزيع الجناح المصري للابتسامات والضحكات من مكانه في مدرجات أنفيلد الليلة، على عكس ظهوره بوجه عابس في المباريات الأخيرة، حيث انتشرت له عدة صور من اللقاء أمام كريستال بالاس.
وما لفت أنظار الجماهير أكثر، ظهوره وهو يتناول قطع "الأناناس" في المدرجات كذلك، في تصرف ربما أراد به التأكيد أكثر على أن كل شيء طبيعي.
الضحكات وتناول قطع الأناناس كلها تصرفات طبيعية، لكن تفاعل الجمهور معها الكبير مبرر بكون صلاح معروف عنه أنه لا يصدر أي فعل عبثًا، بل غالبًا ما يحمل رسائل خفية، ومع هزائم ليفربول الأخيرة والتي كان آخرها قبل أيام قليلة أمام برينتفورد، بجانب تراجع مستواه الفردي، زاد التفاعل مع أفعاله في ليلة الأمس.
تفاعل الجمهور مع تصرفات صلاح
على سبيل المثال لا الحصر، كتب أحد الجماهير عبر منصة "إكس" معلقًا على ضحكات صلاح في المدرجات بغضب: "إنه يعاني من اضطراب عقلي"، فيما علق آخر: "لا أعلم ما هو المضحك لهذه الدرجة!".
فيما تعامل آخرون مع الموقف بسخرية، حيث كتب مشجع: "تناول صلاح للأناناس هو حجة سلوت لخسارة المباراة"، قبل أن يضيف آخر: "صلاح اختار أن يكون سعيدًا وسط المعاناة".
بينما خرجت أصوات أكثر اتزانًا، معلقة: "دعوا الرجل وشأنه، ركزوا على ما حدث في الملعب من فضلكم. صلاح ليس المشكلة اليوم. امنحوا الرجل وقتًا للراحة".
معاناة ليفربول في موسم 2025-2026
بعدما توج بطلًا للدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي 2024-2025 تحت قيادة مدربه الهولندي أرني سلوت، يعاني ليفربول الأمرين بالموسم الجاري..
الريدز افتتح موسم 2025-2026 بخسارة لقب الدرع الخيرية، حيث تلقى الهزيمة على يد كريستال بالاس في ركلات الترجيح (3-2) بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بثنائية لكل منهما.
وفي الدوري الإنجليزي، بدأت كتيبة سلوت الموسم بسلسلة انتصارات استمرت حتى الجولة الخامسة، قبل تلقى الهزائم على مدار الأربع جولات الأخيرة على يد كريستال بالاس (2-1)، تشيلسي (2-1)، مانشستر يونايتد (2-1)، وبرينتفورد (3-2).
ويحتل ليفربول حاليًا المركز السابع في جدول ترتيب البريميرليج بـ15 نقطة متأخرًا بفارق سبع نقاط عن آرسنال؛ محتل المركز الأول.
لكن الوضع أفضل بعض الشيء في دوري أبطال أوروبا، حيث حقق ليفربول الفوز في مواجهتي أتلتيكو مدريد (3-2) وآينتراخت فرانكفورت (5-1)، فيما هُزم أمام جلطة سراي بهدف وحيد ضمن الجولة الثانية من مرحلة الدوري.
وبذلك يحتل الريدز المركز العاشر في جدول ترتيب دوري الأبطال برصيد ست نقاط.
هذا كله قبل وداع كأس كاراباو الليلة على يد كريستال بالاس، الذي تلقى الهزيمة منه ثلاث مرات في الموسم الجاري، اثنتين منها كلفته خسارة كأس الدرع الخيرية وكأس الرابطة الإنجليزية.
ماذا قدم محمد صلاح في الموسم الجاري؟
بالانتقال للمستوى الفردي للجناح المصري، فحتى في أوقات انتصارات ليفربول، يعاني هو من تراجع كبير في المستوى..
صلاح لم يسجل إلا أربعة أهداف فقط خلال 13 مباراة خاضهما بمختلف بطولات الموسم الجاري، وصنع ثلاثة آخرين.
وكان مو أحد أسباب خسارة الريدز لكأس الدرع الخيرية في بداية الموسم، بعدما أهدر ركلة الجزاء الترجيحية الأولى لفريقه قبل أن يهدر زميليه أليكسيس ماك أليستر وهارفي إليوت كذلك ركلتين أخرتين.
هذا التراجع في المستوى دفع أرني سلوت لإجلاس صلاح على مقاعد البدلاء في مباراتين متتاليتين من دوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ انضمامه لليفربول؛ أمام جلطة سراي وآينتراخت فرانكفورت ضمن الجولتين الثانية والثالثة من مرحلة الدوري، قبل الدفع به في كلتاهما كبديل.