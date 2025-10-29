بين الهجوم والسخرية .. الجمهور يتفاعل مع تصرفات محمد صلاح المثيرة خلال مواجهة ليفربول وكريستال بالاس

استضاف ليفربول أمس الأربعاء، كريستال بالاس على استاد أنفيلد، ضمن الدور الرابع من كأس الرابطة الإنجليزية "كأس كاراباو" 2025-2026.

وفضل المدرب الهولندي أرني سلوت استبعاد صلاح من قائمة المباراة نهائيًا، ليكتفي بالمتابعة من مدرجات استاد الأنفيلد - معقل الريدز - رفقة زملائه المستبعدين.

لكن كما هي العادة في المباريات الأخيرة، تلقت كتيبة أرني سلوت الهزيمة بثلاثية نظيفة، لتودع كأس كاراباو رسميًا.

ثلاثية الضيوف تكفل بتسجيلها السنغالي إسماعيلا سار "هدفين" والإسباني يريمي بينو في الدقائق 41، 45 و88 من عمر المباراة.