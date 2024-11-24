"ريال مدريد ليس خائفًا منه وأشجع ليفربول لأجله" .. ردود الأفعال على أداء محمد صلاح ضد ساوثامبتون

النجم المصري قدم مباراة ممتازة

واصل محمد صلاح إبهار الجميع بما يُقدمه مع ليفربول هذا الموسم في الدوري الإنجليزي، حيث ساهم في فوز الفريق على مستضيفه ساوثامبتون بنتيجة 3-2 بعد مباراة مثيرة ومتقلبة.

ليفربول تقدم بالهدف الأول لكن أصحاب الملعب قلبوا النتيجة لصالحهم 2-1 قبل أن يقود النجم المصري فريقه لتحقيق الريمونتادا بإحراز هدفين الثاني منهما من ركلة جزاء في النصف ساعة الأخيرة من المباراة، وقد حرمه القائم من الهاتريك في الدقائق الأخيرة.

الفوز عزز تواجد ليفربول على صدارة جدول ترتيب أندية الدوري الإنجليزي برصيد 31 نقطة بفارق 8 نقاط عن وصيفه مانشستر سيتي، وقد أزاح تشيلسي من تصدي قائمة الأقوى هجومًا بعدما رفع عدد أهدافه إل 24 مقابل 23 للبلوز.

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أداء صلاح حصد ردود فعل إيجابية جدًا من المشجعين، نستعرضها فيما يلي ..