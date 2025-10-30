نفس مزايا كريستيانو رونالدو .. الكشف عن تفاصيل العرض السعودي الجديد لإقناع محمد صلاح باللعب في دوري روشن

الأسابيع الأخيرة شهدت تداول بعض الأخبار عن تراجع المسؤولين السعوديين عن رغبتهم في التعاقد مع صلاح، خاصة بعد تجديد عقده مع ليفربول حتى صيف 2027، وقد أعادت بعض المصادر ذلك إلى تقدم عُمر اللاعب وتغير استراتيجية الأندية السعودية نحو التعاقد مع لاعبين شباب والاكتفاء من نجوم الصف الأول الذين تخطوا أو اقتربوا من منتصف الثلاثينات.

موقع "Tbrfootball" سار في الاتجاه المعاكس، حيث نفى استبعاد صلاح من حسابات دوري روشن السعودي، مؤكدًا أن العرض السعودي للتعاقد معه مازال قائمًا بل ويحمل مزايا جديدة تجعله يقترب جدًا من تلك التي يحصل عليه نجم المسابقة الأول كريستيانو رونالدو.

وأوضح الموقع عبر تصريحات لمسؤول المراسلين لديه، جرايم بيلي، عدم وجود مفاوضات حاليًا بين السعوديين ومحمد صلاح أو ليفربول حول انتقال محتمل في سوق الانتقالات الشتوي القادم، مشيرًا إلى أن المسؤولين السعوديين ينتظرون صاحب الـ33 عامًا متى كان جاهزًا لاتخاذ قرار التغيير.