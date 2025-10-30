تجدد الحديث عن اهتمام مسؤولي دوري روشن السعودي في جلب محمد صلاح، نجم هجوم ليفربول، للعب في السعودية، وقد كشفت مصادر صحفية عن تفاصيل العرض السعودي الجديد الهادف لإقناع اللاعب بالقدوم إلى المملكة. فما هي تفاصيل العرض الجديد؟
نفس مزايا كريستيانو رونالدو .. الكشف عن تفاصيل العرض السعودي الجديد لإقناع محمد صلاح باللعب في دوري روشن
محاولات سعودية للتعاقد مع صلاح
منذ انطلاق ثورة انتقالات دوري روشن السعودي صيف 2023 والأندية السعودية تُحاول إقناع محمد صلاح بالقدوم واللعب في المسابقة لكن دون جدوى.
حاول الاتحاد وكان قريبًا جدًا من ضم الدولي المصري صيف 2023، لكن ليفربول رفض العرض في النهاية، وقد تجددت المحاولات السعودية بواسطة الهلال والأهلي بعد ذلك لكن أيضًا باءت بالفشل.
اللاعب أغلق الباب في وجه الرحيل عن النادي الإنجليزي تمامًا بتجديد عقده بعد نهاية الموسم الماضي لموسمين جديدين، وذلك قبل أسابيع من انتهائه، لكن يبدو أن بداية الموسم الجاري الصعبة له وللفريق قد تُعيد فتح الأبواب من جديد.
العرض مازال قائمًا
الأسابيع الأخيرة شهدت تداول بعض الأخبار عن تراجع المسؤولين السعوديين عن رغبتهم في التعاقد مع صلاح، خاصة بعد تجديد عقده مع ليفربول حتى صيف 2027، وقد أعادت بعض المصادر ذلك إلى تقدم عُمر اللاعب وتغير استراتيجية الأندية السعودية نحو التعاقد مع لاعبين شباب والاكتفاء من نجوم الصف الأول الذين تخطوا أو اقتربوا من منتصف الثلاثينات.
موقع "Tbrfootball" سار في الاتجاه المعاكس، حيث نفى استبعاد صلاح من حسابات دوري روشن السعودي، مؤكدًا أن العرض السعودي للتعاقد معه مازال قائمًا بل ويحمل مزايا جديدة تجعله يقترب جدًا من تلك التي يحصل عليه نجم المسابقة الأول كريستيانو رونالدو.
وأوضح الموقع عبر تصريحات لمسؤول المراسلين لديه، جرايم بيلي، عدم وجود مفاوضات حاليًا بين السعوديين ومحمد صلاح أو ليفربول حول انتقال محتمل في سوق الانتقالات الشتوي القادم، مشيرًا إلى أن المسؤولين السعوديين ينتظرون صاحب الـ33 عامًا متى كان جاهزًا لاتخاذ قرار التغيير.
تفاصيل العرض الجديد
موقع "Tbrfootball" كشف عن التفاصيل الجديدة والمزايا الإضافية في عرض السعودية لجلب محمد صلاح لأحد أندية دوري روشن، مشيرًا إلى أنه ستجعله قريبًا من رونالدو، نجم النصر، الذي يُعد صاحب الراتب الأعلى في البطولة.
وأوضح الموقع أن السعوديين يعرضون راتبًا سنويًا على صلاح يصل إلى 150 مليون جنيه إسترليني، بجانب تعيينه سفيرًا سياحيًا للسعودية، وكذلك حق امتلاك حصة من أي نادٍ سعودي مستقبلًا.
يُشار إلى أن المصادر الصحفية تحدثت عن حصول رونالدو على 15% من ملكية نادي النصر عند تجديد عقده بعد نهاية الموسم الماضي لموسمين قادمين.
معاناة ليفربول في موسم 2025-2026
بعدما توج بطلًا للدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي 2024-2025 تحت قيادة مدربه الهولندي أرني سلوت، يعاني ليفربول الأمرين بالموسم الجاري..
الريدز افتتح موسم 2025-2026 بخسارة لقب الدرع الخيرية، حيث تلقى الهزيمة على يد كريستال بالاس في ركلات الترجيح (3-2) بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بثنائية لكل منهما.
وفي الدوري الإنجليزي، بدأت كتيبة سلوت الموسم بسلسلة انتصارات استمرت حتى الجولة الخامسة، قبل تلقى الهزائم على مدار الأربع جولات الأخيرة على يد كريستال بالاس (2-1)، تشيلسي (2-1)، مانشستر يونايتد (2-1)، وبرينتفورد (3-2).
ويحتل ليفربول حاليًا المركز السابع في جدول ترتيب البريميرليج بـ15 نقطة متأخرًا بفارق سبع نقاط عن آرسنال؛ محتل المركز الأول.
لكن الوضع أفضل بعض الشيء في دوري أبطال أوروبا، حيث حقق ليفربول الفوز في مواجهتي أتلتيكو مدريد (3-2) وآينتراخت فرانكفورت (5-1)، فيما هُزم أمام جلطة سراي بهدف وحيد ضمن الجولة الثانية من مرحلة الدوري.
وبذلك يحتل الريدز المركز العاشر في جدول ترتيب دوري الأبطال برصيد ست نقاط.
هذا كله قبل وداع كأس كاراباو مساء أمس على يد كريستال بالاس، الذي تلقى الهزيمة منه ثلاث مرات في الموسم الجاري، اثنتين منها كلفته خسارة كأس الدرع الخيرية وكأس الرابطة الإنجليزية.
ماذا قدم محمد صلاح في الموسم الجاري؟
بالانتقال للمستوى الفردي للجناح المصري، فحتى في أوقات انتصارات ليفربول، يعاني هو من تراجع كبير في المستوى..
صلاح لم يسجل إلا أربعة أهداف فقط خلال 13 مباراة خاضهما بمختلف بطولات الموسم الجاري، وصنع ثلاثة آخرين.
وكان مو أحد أسباب خسارة الريدز لكأس الدرع الخيرية في بداية الموسم، بعدما أهدر ركلة الجزاء الترجيحية الأولى لفريقه قبل أن يهدر زميليه أليكسيس ماك أليستر وهارفي إليوت كذلك ركلتين أخرتين.
هذا التراجع في المستوى دفع أرني سلوت لإجلاس صلاح على مقاعد البدلاء في مباراتين متتاليتين من دوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ انضمامه لليفربول؛ أمام جلطة سراي وآينتراخت فرانكفورت ضمن الجولتين الثانية والثالثة من مرحلة الدوري، قبل الدفع به في كلتاهما كبديل.