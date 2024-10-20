"لابد من استثناء يا ليفربول، ويتحول أمام الكبار" .. ردود الأفعال على أداء محمد صلاح ضد تشيلسي

النجم المصري قدم مباراة ممتازة

حصد محمد صلاح ردود فعل إيجابية جدًا بعد أدائه القوي خلال مواجهة ليفربول وتشيلسي في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي، وقد وصفه البعض بالأعظم في تاريخ الريدز.

النجم المصري نجح في قيادة الليفر لهزيمة البلوز بهدفين مقابل هدف واحد، وقد سجل الأول من ركلة جزاء وصنع الثاني بتمريرة حاسمة مذهلة لزميله كورتيس جونز.

صلاح أصبح "بعبع" الكبار في البريميرليج، إذ نجح اليوم في رفع عدد بصماته التهديفية أمام الأندية الستة الكبار في البطولة إلى 77، وقد أصبح السادس في قائمة الأكثر أهدافًا وتمريرات حاسمة في تاريخ البطولة.

إليكم أبرز ردود الفعل على أداء صلاح أمام تشيلسي ..