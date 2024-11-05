محمد صلاح يواصل الإبداع مع ليفربول..

"ليس شرطًا أن تسجل أهدافًا لكي تكون الأفضل".. هذا ما أثبته النجم المصري محمد صلاح، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، في "القمة الأوروبية" ضد باير ليفركوزن الألماني.

ليفربول فاز (4-0) على الفريق الأول لكرة القدم بنادي باير ليفركوزن، بملعب "الآنفيلد" في إنجلترا، مساء يوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري، بمسابقة أبطال أوروبا 2024-2025.

ونجح صلاح في تقديم "تمريرتين حاسمتين"؛ في المباراة التي شهدت تسجيل زميله الكولومبي لويس دياز "ثلاثية"، والهولندي كودي جاكبو "هدف".

وبهذه النتيجة.. رفع ليفربول رصيده إلى النقطة 12، في "صدارة" جدول ترتيب مرحلة الدوري بمسابقة أبطال أوروبا؛ حيث حقق العلامة الكاملة بـ4 انتصارات من أربع مباريات.

ومن ناحيته.. تجمد الفريق الألماني الذي يشرف على تدريبه الإسباني تشابي ألونسو، نجم ليفربول الأسبق، عند النقطة السابعة من انتصارين وتعادل وهزيمة، في المركز الحادي عشر "مؤقتًا".

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز ردود الأفعال على أداء محمد صلاح، في القمة التي جمعت ليفربول وباير ليفركوزن، مساء الثلاثاء..