أحمد فرهود

تصعيد جديد .. ليفربول يحسم الجدل رسميًا ويكشف موقف محمد صلاح من القمة الأوروبية ضد إنتر

علاقة ليفربول ومحمد صلاح تمر بأسوأ مراحلها في الموسم الرياضي الحالي..

حسم العملاق الإنجليزي ليفربول بشكلٍ رسمي، مصير نجمه المصري محمد صلاح، من قمة دوري أبطال أوروبا 2025-2026، ضد نادي إنتر الإيطالي.

فريق ليفربول الأول لكرة القدم يحل ضيفًا على إنتر، مساء غدٍ الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السادسة من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا، للموسم الرياضي الحالي.

    أزمة محمد صلاح مع نادي ليفربول

    الساعات الماضية شهدت أزمة كبيرة للنجم المصري محمد صلاح، مع العملاق الإنجليزي ليفربول، ومديره الفني الهولندي أرني سلوت.

    صلاح خرج أمام وسائل الإعلام بعد نهاية مباراة ليفربول وليدز يونايتد، ضمن منافسات الجولة 15 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"؛ للحديث عن وضعه داخل الفريق الأول، في الفترة الحالية.

    وأكد صلاح أنه يُعيش وضعًا - لأول مرة - في مسيرته الكروية؛ يتمثّل في الجلوس على "دكة البدلاء"، لثلاث مباريات متتالية.

    وأعرب الفرعون المصري عن غضبه بسبب هذا الوضع؛ كاشفًا عن أن إدارة ليفربول وعدته ببعض الأمور عند تجديد عقده مؤخرًا، ولكنها لم تنفذها.

    أيضًا.. اعتبر محمد صلاح أن ليفربول يضعه كـ"كبش فداء"، لنتائج الفريق الأول السيئة في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ قائلًا: "أشعر أنهم يرمونني تحت الحافلة".

    وواصل صلاح حديثه؛ بالإشارة إلى أن علاقة سلوت معه تغيّرت مؤخرًا، رغم أنه لم يكن هُناك أي مشاكل بينهما.

    وألمح صلاح إلى أن مباراة ليفربول وبرايتون، في الجولة 16 من مسابقة الدوري الإنجليزي، يوم السبت القادم؛ ربما تكون الأخيرة له مع الريدز، قبل الرحيل في الميركاتو الشتوي "يناير 2026".

    وسينضم الفرعون المصري إلى منتخب بلاده، الذي يستعد للمشاركة في كأس أمم إفريقيا 2025، بعد مباراة برايتون مباشرة؛ حيث أنه وعندما تنتهي مهمته الدولية، سيكون باب الانتقالات الشتوية قد فُتِح رسميًا.

    ليفربول يحسم الجدل رسميًا.. ويصعد الأزمة مع محمد صلاح

    المهم.. بعد تصريحات الفرعون المصري محمد صلاح - سالفة الذكر -؛ ترددت تسريبات بشأن إمكانية استبعاد اللاعب من قائمة فريق ليفربول الأول لكرة القدم، في قمة دوري أبطال أوروبا 2025-2026، ضد نادي إنتر الإيطالي.

    وبعد ساعاتٍ طويلة من هذه التسريبات؛ ها هو ليفربول يحسم مصير صلاح من قمة إنتر الأوروبية، بإعلانه قائمته الرسمية التي غادرت إلى إيطاليا - لخوض المباراة -.

    قائمة ليفربول التي تم الإعلان عنها رسميًا، مساء اليوم الإثنين؛ لم تتضمن اسم صلاح أبدًا، بدون ذكر النادي للأسباب.

    لكن بالطبع؛ جاء هذا الاستبعاد نظرًا لأزمة اللاعب الأخيرة التي فاجأت مسؤولي النادي، حيث لا يُعاني صلاح من أي إصابة.

    وبالتالي.. يكون مجلس إدارة ليفربول من ناحيته؛ قد اتخذ خطوة تصعيدية جديدة صد الفرعون المصري، في انتظار ما ستُسفر عنه الأيام القادمة.

    مسيرة محمد صلاح مع عالم الساحرة المستديرة

    محمد صلاح البالغ من العمر 33 سنة، بدأ مسيرته في النادي المحلي المقاولون العرب؛ قبل أن يخرج للاحتراف الأوروبي، صيف 2012.

    وأول تجربة احترافية لصلاح، كانت مع نادي بازل السويسري؛ والذي لعب معه لمدة موسم ونصف، قبل الانتقال إلى العملاق الإنجليزي تشيلسي في يناير 2014.

    ولم يقدّم الفرعون المصري أي شيء يذكر مع تشيلسي، على مدار عامٍ كامل؛ ليرحل إلى فيورنتينا الإيطالي على سبيل الإعارة، في يناير 2015.

    واستعاد صلاح تألقه مع فيورنتينا، على مدار 6 أشهر؛ ليعيره تشيلسي في صيف 2015 إلى نادي العاصمة الإيطالية روما، ولمدة موسم رياضي واحد فقط.

    وبسبب تألقه في موسم الإعارة.. قام روما بشراء عقد محمد صلاح نهائيًا، صيف عام 2016؛ وذلك مقابل مبلغ مالي يُقدر بـ15 مليون يورو.

    ونجح نادي العاصمة الإيطالية في استثمار صلاح، بأفضل طريقةٍ ممكنة؛ حيث باعه في صيف 2017 إلى ليفربول الإنجليزي، مقابل 42 مليون يورو.

    ومع ليفربول.. حقق الفرعون المصري العديد من الأرقام المبهرة، على المستوى الشخصي؛ إلى جانب تتوّيجه بعديد الألقاب، أبرزها الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا.

    * أرقام محمد صلاح مع نادي ليفربول:

    - مباريات: 420.

    - دقائق: 34.202.

    - مساهمات تهديفية: 366.

    - أهداف: 250.

    - تمريرات حاسمة: 116.

    مشوار نادي ليفربول في الموسم الحالي 2025-2026

    فريق ليفربول الأول لكرة القدم يُعاني بشدة، في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ سواء على المستوى المحلي أو حتى أوروبيًا.

    على المستوى المحلي.. ودع ليفربول بطولة كأس الرابطة الإنجليزية؛ إلى جانب خسارته لقب درع المشجعين، مطلع الموسم الحالي.

    وبمسابقة الدوري الإنجليزي "البريميرليج"؛ يحتل الريدز "المركز التاسع" برصيد 23 نقطة من 15 مباراة، وبفارق 10 نقاط عن نادي آرسنال "المتصدر".

    أما في دوري أبطال أوروبا 2025-2026؛ فيحتل ليفربول "المركز الثالث عشر" برصيد 9 نقاط، بعد مرور 5 جولات من مرحلة الدوري.

