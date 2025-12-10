كواليس جلسة ليفربول | محمد صلاح يعقد الأمور بتصرفه في اجتماع آرني سلوت .. ورئيس الدوري السعودي يرد: مرحبًا بكل في أي وقت

شهدت الأيام الماضية توترًا كبيرًا في علاقة النجم المصري محمد صلاح مع ناديه الإنجليزي ليفربول، وإدارة الفريق بقيادة المدرب الهولندي آرني سلوت.

صلاح صرّح لوسائل الإعلام بعد نهاية مباراة ليفربول وليدز يونايتد، ضمن منافسات الجولة 15 من الدوري الإنجليزي الممتاز، موضحًا الوضع الصعب الذي يمر به حاليًا داخل صفوف الفريق الأول.

وأوضح الفرعون المصري أنه يعيش لأول مرة في مسيرته فترة طويلة على "دكة البدلاء"، حيث لم يشارك في المباريات الثلاث الأخيرة، مؤكدًا شعوره بالغضب والإحباط بسبب هذا القرار.

وأشار إلى أن إدارة النادي كانت قد وعدته ببعض الامتيازات عند تجديد عقده مؤخرًا، لكنها لم تفِ بتلك الوعود.

ولم يخفِ صلاح شعوره بأن ليفربول يضعه كـ"كبش فداء" لتحمل نتائج الفريق السيئة هذا الموسم 2025-2026، قائلًا: "أشعر أنهم يرمونني تحت الحافلة".

وأضاف أن العلاقة بينه وبين المدرب سلوت تغيرت مؤخرًا، رغم أنه لم يكن هناك أي خلافات سابقة بينهما.

وألمح صلاح إلى أن مواجهة ليفربول وبرايتون، المقررة في الجولة 16 يوم السبت القادم، قد تكون آخر مباراة له مع "الريدز" قبل اتخاذ قرار الرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير 2026.

وسينتقل صلاح مباشرة بعد مباراة برايتون للانضمام إلى منتخب مصر، الذي يستعد للمشاركة في كأس أمم إفريقيا 2025، حيث سيكون الانتقال محتملًا بعد انتهاء التزاماته الدولية وفتح نافذة الميركاتو الشتوي رسميًا.