فتح سام ألاردايس، المدير الفني السابق لمنتخب إنجلترا، النار على جيمي كاراجر بسبب تصريحاته القاسية بحق محمد صلاح ومستواه الحالي مع ليفربول، حيث وصف تلك التصريحات بالسخيفة وموقف المدافع المعتزل بالمخجل. فما الذي قاله؟
"كلامه سخيف وموقفه مخجل" .. مدرب إنجلترا السابق يهاجم كاراجر ويكشف سر هجومه على صلاح!
موسم مخيب للنجم المصري
يُواجه محمد صلاح انتقادات واسعة النطاق، على الصعيدين الإعلامي والجماهيري، لأدائه المخيب مع ليفربول هذا الموسم، إذ يحمله العديد الجزء الأكبر من مسؤولية انهيار الفريق وتراجع نتائجه رغم الإنفاق الهائل والدعم الكبير خلال سوق الانتقالات الصيفي الأخير.
ولم ينجح صلاح في إحراز سوى خمسة أهداف وصناعة ثلاثة خلال المباريات الـ19 التي خاضها مع الفريق هذا الموسم، وهو تراجع حاد مقارنة بإحرازه 29 هدفًا وصناعته لـ18 خلال الموسم الماضي.
النجم الدولي المصري دفع ثمن هذا التراجع الحاد في مستواه مؤخرًا بجلوسه، لأول مرة في الموسم الجاري، على مقاعد البدلاء خلال مواجهة وست هام قبل الأخيرة في الدوري الإنجليزي، ثم تكرار الأمر في المباراة الأخيرة أمام سندرلاند، حيث شارك بديلًا في الشوط الثاني ولم يستطع إنقاذ فريقه من فخ التعادل بهدف لكل فريق.
صلاح سيتواجد مع ليفربول حتى منتصف ديسمبر الجاري، حيث سيكون متاحًا لمباراتي ليدز يونايتد وبرايتون في البريميرليج وبينهما مواجهة إنتر الحاسمة في دوري أبطال أوروبا، وذلك قبل أن يتوجه إلى المغرب لخوض غمار كأس أمم إفريقيا 2025 مع المنتخب المصري.
هجوم كاراجر على صلاح
هجوم كاراجر على صلاح ليس بالأمر الجديد أبدًا، فقد اعتاد عليه المدافع الإنجليزي خلال سنوات تواجد نجم روما السابق في ليفربول، ولكنه قد يكون الأشرس والأكثر حدة هذا الموسم بسبب تراجع مستوى اللاعب.
كاراجر سبق أن وصف صلاح عام 2019 بالأناني الجشع، لعدم تعاونه مع زملائه في مباراة فولهام بالدوري الإنجليزي، وقد هاجمه في نوفمبر 2024 بعد إعلانه قرب الرحيل عن النادي متهمًا إياه من جديد بالأنانية، وذلك قبل أن يُجدد صلاح عقده، ولم يتوقف المدافع السابق عن انتقاد اللاعب هذا الموسم.
كاراجر كان قد زعم عقب خسارة ليفربول في دوري الأبطال أمام أيندهوفن 4-1 في أنفيلد أن قدمي صلاح لم تعودا تحمله، في إشارة إلى تراجع حالته البدنية عن الموسم الماضي، وقبلها كان قد طالبه بالخروج والحديث للجمهور والإعلام عن أزمة النادي مثلما كان يفعل دومًا خلال أزمة تجديد عقده.
الإنجليزي المثير للجدل قال تحديدًا بعد السقوط أمام الضيف الهولندي "شرارة نهضة ليفربول في 2018 مع يورجن كلوب كانت من الثلاثي أليسون وفان دايك وصلاح. أليسون أصبح كثير الإصابات هذا الموسم، لذلك لا يشارك بانتظام، أما فان دايك، فقد تغير مستواه ولم يعد كما كان، وصلاح يبدو وكأنه استُهلك بدنياً ولم تعد ساقاه قادرتين على حمله. لا أحب توجيه الانتقادات لهم، وأرى أن بعض التعليقات التي طُرحت عليهم هذا الموسم كانت قاسية. دائماً تبحث عن قادة فريقك لتحمل المسؤولية عندما لا تسير الأمور بالشكل المطلوب".
ألاردايس يُدافع عن صلاح ويُهاجم كاراجر
ألاردايس، الذي عمل مديرًا فنيًا لعديد الأندية في الدوري الإنجليزي الممتاز، لم يهضم أبدًا تصريحات كاراجر بشأن الدولي المصري، وقد وصف كلماته بالسخيفة وموقفه بالمخجل.
المدرب، الذي تولى مهمة تدريب منتخب إنجلترا لمدة 67 يومًا فقط عام 2016 قبل فسخ عقده بالتراضي، قال عن تلك التصريحات خلال تواجده في بودكاست "No Tippy Tappy Football" "توقف عن هذا الكلام، كان عليه أن يعرف أفضل من ذلك. كلماته سخيفة تمامًا".
تابع ""كيف يُعقل أن يفقد صلاح لياقته البدنية فجأة؟ لقد قدم موسمًا مذهلًا العام الماضي، حصل على راحة في الصيف، ثم يُقال الآن إن ساقيه لم تعودا قادرتين على حمله؟ هذا هراء، لا يحدث ذلك بين ليلة وضحاها".
وكشف صاحب الـ71 عامًا عن السبب الحقيقي لهجوم كاراجر على صلاح، بقوله "هو بارع في إطلاق مثل هذه التصريحات، أليس كذلك؟ إنه جيد في مجرد رمي هذه التعليقات من أجل القليل من الشهرة، ليبقى في دائرة الاهتمام دائمًا. موقفه مخجل بكل المقاييس".
وأتم متهكمًا "كيف يعرف كاراجر ذلك أصلًا؟ هو لا يتدرّب معه، ولا يشاهده يوميًا في التدريبات. ربما لا يقدم صلاح أفضل مستوياته الآن، لكن هذا حال العديد من لاعبي ليفربول. هل نقول أيضًا إن إيزاك فقد لياقته لأنه لا يلعب جيدًا؟".
القادم لليفربول وصلاح
يلعب ليفربول مساء السبت القادم أمام ليدز يونايتد في مباراة الجولة الـ15 من الدوري الإنجليزي الممتاز، وبعدها يخوض مواجهة صعبة وحاسمة أمام إنتر في ميلانو في الجولة السادسة من مرحلة الدوري لدوري أبطال أوروبا.
الفريق يخوض بعدها مباراة برايتون في البريميرليج، وبعدها سيتوجب عليه الاعتماد على لاعبيه بخلاف صلاح الذي سيُغادر للعب مع منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا.
حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز يتواجد ثامنًا في جدول ترتيب البريميرليج للموسم الجاري برصيد 22 نقطة فقط وبفارق 11 نقطة عن آرسنال في الصدارة، وفي دوري الأبطال لم يستطع حصد أكثر من 9 نقاط خلال المباريات الخمسة في مرحلة الدوري ليتواجد في المركز الـ13.