ليس محمد صلاح أو فان دايك .. مقربون من نجم ليفربول يردون على عرض الهلال البالغ "نصف مليار"!

اسم عالمي جديد يرتبط بنادي الهلال..

يخطط مسؤولو الهلال، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بـ"قوة"، استعدادًا لبطولة كأس العالم للأندية 2025.

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الهلال سيشارك في بطولة كأس العالم للأندية 2025، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية بـ"النظام الجديد" لأول مرة، في الفترة من 15 يونيو إلى 13 يوليو.

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وحسب النظام الجديد للبطولة؛ يشارك 32 فريقًا من مختلف القارات، موزعين على 8 مجموعات، تضم كل منها 4 أندية.

وأسفرت القرعة عن تواجد الفريق الهلالي في "المجموعة الثامنة"، ببطولة كأس العالم للأندية 2025؛ إلى جانب كل من ريال مدريد، رد بول سالزبورج وباتشوكا.