الأمر لا يقتصر على رونالدو وصلاح .. المدربون الهولنديون "مثلث برمودا" للنجوم!

جلبت النجاحات الكبيرة للمدرب الهولندي لويس فان خال مع أياكس أمستردام في تسعينات القرن الماضي أنظار برشلونة له، وقد تعاقد معه خلفًا للإنجليزي بوبي روبسون صيف 1997، وجلب في نفس الصيف النجم البرازيلي ريفالدو.

تألق الرجلان معًا وحصدا الدوري الإسباني في أول موسمين، لكن الموسم الثالث شهد توتر شديد في العلاقة وصل إلى حد الخلاف العلني، والسبب رغبة المدرب في استخدام اللاعب كجناح ورفض ريفالدو لتلك الفكرة وإصراره على البقاء كصانع لعب.

وطوال سنوات بعد رحيل الرجلين عن البارسا، ظلا يتبادلان الاتهامات والتصريحات العنيفة، حيث قال فان خال أن ريفالدو لم يعد هو نفس الشخص بعد فوزه بالكرة الذهبية عام 1999، وقال في تصريح آخر أنه لن يستطيع الفوز بدوري أبطال أوروبا بوجود 11 من ريفالدو، لكنه يستطيع ذلك بـ11 لاعبًا مثل فيليب كوكو! في إشارة لعدم انضباط البرازيلي تكتيكيًا وعدم تنفيذ تعليماته.

ريفالدو رحل عن برشلونة صيف 2002 بعد تعاقد النادي مجددًا مع لويس فان خال، وقد أقر أن عودة المدرب هي سبب رحيله، بقوله "فان خال هو السبب الرئيس في رحيلي عن برشلونة، أنا لا أحبه وهو أيضاً لا يحبني".