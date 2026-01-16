رغم أن الأوضاع تبدو هادئة في ليفربول بين محمد صلاح ومدربه أرني سلوت، إلا أن المدرب الهولندي قرر استخدام الظهير الاسكتلندي أندي روبرتسون لتوجيه رسالة مبطنة إلى الجناح المصري.

المناوشات بدأت بين صلاح وسلوت خلال هذا الموسم، منذ الفترة الذي جلس فيها اللاعب على دكة البدلاء بشكل متكرر، مما قاده إلى الانفجار عقب التعادل 3/3 مع ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي.

اللاعب قال في ديسمبر الماضي إن هناك شخص ما في ليفربول يريد التخلص منه و"إلقائه تحت الحافلة"، في إشارة إلى توجيه اللوم عليه بسبب المستويات المتواضعة للفريق خلال الموسم الجاري وابتعاده عن المنافسة على البطولات.

صلاح ذهب للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية مع منتخب مصر، ويستعد للعودة لليفربول بعد المشاركة في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع أمام نيجيريا، ويبدو أن سلوت قرر استقباله ببعض الكلمات غير المباشرة!