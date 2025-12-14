بعد دفاعه عن محمد صلاح .. جيمي كاراجر يهاجم "رجل الشعب" ريو فيرديناند: فيفا اشترى صمتك بالأموال!

ليفربول استضاف برايتون، أمس السبت، على استاد أنفيلد، ضمن الجولة الـ16 من الدوري الإنجليزي الممتاز، في لقاء حسمه صاحب الأرض لصالحه بثنائية نظيفة.

وكما هي العادة مؤخرًا دخل صلاح المباراة حبيسًا لمقاعد البدلاء، خاصةً بعد أزمة هجومه على إدارة النادي ومدربه الهولندي أرني سلوت، لكن الظروف خدمته بعد ذلك..

بعد مرور 26 دقيقة من عمر الشوط الأول لمواجهة ليفربول وبرايتون، تعرض المدافع الإنجليزي جو جوميز للإصابة، ما اضطر سلوت لسحبه من الملعب، ومعها قرر الدفع بمحمد صلاح.

مو لم ينجح في هز الشباك في المباراة، لكنه قام بصناعة الهدف الثاني لفريقه، والذي سجله هوجو إيكيتيكي في الدقيقة 60، بعدما افتتح اللاعب نفسه التهديف في اللقاء في الدقيقة الأولى.

وعقب المباراة، ونظرًا لأزمة صلاح مع الإدارة والمدرب الهولندي، قدم جمهور ليفربول في المدرجات دعمًا كبيرًا للجناح المصري، حيث هزوا أرجاء الملعب بترديد أغنيته الشهيرة.

هذه اللقطة استخدمها ريو فيرديناند لإحراج جيمي كاراجر، ومن هنا بدأت الأزمة بينهما.