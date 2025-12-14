لمجرد دفاعه عن الجناح المصري محمد صلاح؛ نجم ليفربول، قرر جيمي كاراجر؛ لاعب الريدز الأسبق، النيل من ريو فيرديناند؛ أسطورة مانشستر يونايتد، والتشكيك في ولائه لبلده وذمته المالية!
بعد دفاعه عن محمد صلاح .. جيمي كاراجر يهاجم "رجل الشعب" ريو فيرديناند: فيفا اشترى صمتك بالأموال!
ما القصة؟
ليفربول استضاف برايتون، أمس السبت، على استاد أنفيلد، ضمن الجولة الـ16 من الدوري الإنجليزي الممتاز، في لقاء حسمه صاحب الأرض لصالحه بثنائية نظيفة.
وكما هي العادة مؤخرًا دخل صلاح المباراة حبيسًا لمقاعد البدلاء، خاصةً بعد أزمة هجومه على إدارة النادي ومدربه الهولندي أرني سلوت، لكن الظروف خدمته بعد ذلك..
بعد مرور 26 دقيقة من عمر الشوط الأول لمواجهة ليفربول وبرايتون، تعرض المدافع الإنجليزي جو جوميز للإصابة، ما اضطر سلوت لسحبه من الملعب، ومعها قرر الدفع بمحمد صلاح.
مو لم ينجح في هز الشباك في المباراة، لكنه قام بصناعة الهدف الثاني لفريقه، والذي سجله هوجو إيكيتيكي في الدقيقة 60، بعدما افتتح اللاعب نفسه التهديف في اللقاء في الدقيقة الأولى.
وعقب المباراة، ونظرًا لأزمة صلاح مع الإدارة والمدرب الهولندي، قدم جمهور ليفربول في المدرجات دعمًا كبيرًا للجناح المصري، حيث هزوا أرجاء الملعب بترديد أغنيته الشهيرة.
هذه اللقطة استخدمها ريو فيرديناند لإحراج جيمي كاراجر، ومن هنا بدأت الأزمة بينهما.
رسالة فيرديناند لجيمي كاراجر
يعد كاراجر أحد أكبر أعداء محمد صلاح خلال مسيرته في ليفربول، فلطالما انتقده في مناسبات عدة، كان آخرها وصفه بـ"العار"، بعد تصريحاته المهاجمة للإدارة وسلوت.
هذا الوصف دفع البعض للهجوم على كاراجر حتى منهم زميله في الاستوديو التحليلي لدوري أبطال أوروبا عبر شبكة "CBS Sports"؛ ميكا ريتشاردز، وكذلك الأمر من مواطنه فيرديناند..
أسطورة مانشستر يونايتد قام عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، بنشر فيديو ترديد الجمهور لأغنية صلاح عقب نهاية مواجهة برايتون بالأمس، موجهة حديثه لكاراجر، فكتب: "ما رأيك؟، أغنية (مو صلاح) يرددها الجمهور في المدرجات".
رسالة فيرديناند لم تعجب كاراجر بالطبع، فلجأ لمهاجمة مواطنه بطريقة أخرى، مستغلًا حملة الغضب من الجمهور الإنجليزي تجاه الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، نظرًا لأسعار تذاكر مباريات كأس العالم 2026..
"لقد اشتروا صمتك!"
رد جيمي كاراجر بدأ بإشادة سريعة بمحمد صلاح، حيث علق: "صحيح، كان أداؤه رائعًا عندما شارك".
وبعدها صعّد من حدة الخلافات، مضيفًا موجهًا الحديث لفيرديناند: "ما رأيك في تذاكر كأس العالم؟، من المؤكد أن رجلًا من عامة الشعب سينتقد الاتحاد الدولي (فيفا) ورئيسه جياني إنفانتينو أم أن راتبك الذي حصلت عليه مقابل مشاركتك في مراسم سحب القرعة (تمثيلك) كان لشراء صمتك؟".
لكن أسطورة الشياطين الحمر لم ينجر لمحاولة نظيره في ليفربول لاستفزازه، بل رد عليه برموز "اصطياد الأسماك"، في إشارة إلى أنه نجح في استدراجه للرد وكشف فكره للجمهور.
أزمة تذاكر كأس العالم وقصة "رجل الشعب"
جمهور المنتخب الإنجليزي يشعر بغضب جم حاليًا تجاه الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ورئيسه إنفانتينو، بعدما اكتشف أنه عليه دفع 5000 جنيهًا إسترلينيًا ثمنًا لتذاكر مباريات كأس العالم 2026، حال تأهل الأسود للنهائي، بعيدًا عن تكاليف السفر والإقامة.
عندما سُئل فيرديناند عن ذلك، بعدما شارك في مراسم سحب القرعة في الخامس من ديسمبر الجاري، علق: "أنا رجل من عامة الشعب (رجل الشعب)، فأنا نشأت في مكان لطالما تمنينا به أن تكون الأمور في متناول الجميع. أعلم أن المسؤولين في فيفا يسعون لتحقيق ذلك، لكن يبقى أن نرى إن كانوا سينجحون".
وأضاف: "أعتقد أنه يجب علينا أن ندرك الغضب الجماهيري بسبب الأسعار، أظن أن مسؤولي فيفا يدركون ذلك تمامًا. أعتقد أن بإمكاننا النظر لكل قطاع ونتحاور، كي نضمن وجود منتج عالي الجودة يليق بما يقدم على أرض الملعب".
وصف فيرديناند نفسه بأنه "رجل من عامة الشعب"، يعود لنشأته في حي شعبي في بيكهام بمدينة لندن، لكنه لم يلق استحسانًا من الجمهور الغاضب من انتقاله للعيش في مدينة دبي الإماراتية، بجانب انتقاده لأدائه في قرعة المونديال.
هجوم صلاح على إدارة ليفربول وسلوت
مطلع الأسبوع الماضي، فجر محمد صلاح أزمة كبرى في ليفربول، بعدما احتفظ به سلوت على مقاعد البدلاء خلال مواجهة ليدز في الجولة الـ15 من الدوري الإنجليزي، وهو الوضع المستمر للمباراة الثالثة على التوالي.
وعقب المباراة، خرج الجناح المصري متهمًا إدارة ناديه بمحاولة "تطفيشه"، مؤكدًا أن تلقى وعودًا في الصيف الماضي، لم يتحقق منها أي شيء.
كذلك اتهم صلاح مدربه الهولندي بمحاولة إيهام الجمهور بأنه سبب النتائج السلبية التي يتعرض لها الريدز في الموسم الجاري، موضحًا أن العلاقة بينهما انقطعت بشكل مفاجئ، بعدما كانت أحاديثهم مستمرة بشكل طبيعي.
على خلفية تلك التصريحات، هاجم بعض اللاعبين السابقين محمد صلاح، ومنهم لاعب ليفربول الأسبق جيمي كاراجر، الذي وصف تصرف صاحب الـ33 عامًا بـ"العار"، وهو بالأساس من ينتقده في أكثر من مناسبة حتى قبل تلك الأزمة، حتى قال عنه المصري من قبل إنه "مهووس بي".