ظهر النجم المصري محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي، وهو يجلس مع نجم الدوري السعودي السابق وصديقه جوردان هندرسون في لقاء سري بعد ظهورهما وهما يرتديان أقنعة أثناء دخولهما أحد المطاعم الفاخرة بلندن.
دخلا المطعم بأقنعة .. لقاء سري بين صلاح وهندرسون للاستفسار عن الدوري السعودي!
- Getty Images Sport
علاقة صلاح بليفربول في طريقها للنهاية
صلاح الذي أصبح أحد أساطير ليفربول بالفعل، تم استبعاده من رحلة الفريق إلى ميلانو منتصف الأسبوع من قِبل المدرب آرني سلوت، بعد مقابلته النارية التي أكد فيها أنه تم "رميه تحت الحافلة" وأن هناك شخصًا داخل ليفربول "يريد رحيله".
وكشفت صحيفة "ذا صن" يوم الاثنين الماضي أن صلاح هدف لنادي الهلال، وفي الخميس أكد مسؤول الدوري السعودي عمر مغربل أن "صلاح مُرحب به" في السعودية.
ومع الشكوك التي تحيط بمستقبل النجم صاحب الـ250 هدفًا، ستصل الشائعات حول انتقاله إلى الشرق الأوسط إلى ذروتها بعد التقاط صور للاعبين وهما في حديث مطوّل.
- Getty Images Sport
لقاء سري بين صلاح وهندرسون في لندن
ورصدت صحيفة "ذا صن" محمد صلاح يجلس مع نجم الدوري السعودي السابق وقائد ليفربول الأسبق جوردان هندرسون، في لقاء سري بلندن.
صلاح صاحب الـ33 عامًا، وجد وقتًا ليسأل صديقه هندو، الذي قضى خمسة أشهر مع نادي الاتفاق، وتُظهر الصور تركيزه الشديد أثناء الاستماع لقائده السابق الذي يلعب الآن لبرينتفورد.
النجم الإنجليزي هندرسون رحل عن ليفربول إلى الاتفاق مقابل 12 مليون جنيه إسترليني في 2023، وتعرض لانتقادات من بعض جماعات الـLGBTQ+ بسبب انتقاله للسعودية، حيث تُعد العلاقات المثلية غير قانونية.
ولكن شهودًا على الغداء السري أكدوا أن هندو، 35 عامًا، كان يتحدث بحماس، ويجيب على الكثير من أسئلة مو.
صلاح وهندرسون دخلا المطعم بأقنعة
وحاول الثنائي صلاح وهندرسون عدم لفت الأنظار أثناء دخولهما مطعم "سكاليني" الإيطالي الفاخر في تشيلسي، غرب لندن، بعد ظهر الأربعاء.
وقال مصدر لصحيفة "ذا صن": "دخلا كلاهما وهما يرتديان أقنعة شبيهة بأقنعة كورونا وقبعات تغطي وجهيهما، وحاولوا البقاء تحت هذا التخفي، ووقع فكّنا من الصدمة عندما اكتشفنا أنهما مو وهندرسون، أول ما خطر ببالنا: مو سيذهب إلى السعودية".
وقضى الصديقان مو وهندو 90 دقيقة داخل المطعم، وتناولا أطباق باستا فاخرة مع القهوة والمياه الغازية.
مشجع لأستون فيلا يشرح ما حدث
وقال أحد الحاضرين (مشجع لأستون فيلا): "مو كان يبدو عليه أنه سعيد وهو بيسمع ويميل ناحية هندو حتى يتمكن من السمع جيدًا، ولم أصدق ما رأيته".
وواصل: "الأمر كان واضحًا بأن جوردان يفسر بعض الأشياء لمحمد صلاح، الذي كان يسمع بتركيز شديد ويفكر في كل كلمة تقال له".
وأوضحت الصحيفة أن صلاح كان يرتدي قميص أسود ويقوم بحك لحيته بالتفكير، فيما كان يرتدي هندرسون قميص أبيض في لقائهما الهادئ بالمطعم الفاخر.
ما سبب أزمة صلاح مع ليفربول؟
وفاجأ "الملك المصري" الجميع بعد تصريحاته النارية عقب تعادل ليفربول 3-3 مع ليدز في الدوري الإنجليزي السبت الماضي.
صلاح كان على مقاعد البدلاء في تلك المباراة والمباراة التي سبقتها أمام وست هام، قبل أن يتم استبعاده نهائيًا من رحلة ميلان، ثم نشر صورة له في الجيم بمفرده.
وقال صلاح في تصريحاته: "قلت أكثر من مرة إن علاقتي مع المدرب كانت جيدة، وفجأة أصبح لا توجد أي علاقة، ولا أستطيع أن أعرف السبب".
وأضاف: "من الواضح أن هناك شخص لا يُردني في النادي، وأن ليفربول ألقى بي تحت الحافلة، وهذا أمر غير مقبول بالنسبة لي، وأنا لست المشكلة في هذا النادي".
المدرب آرني سلوت سيواجه أسئلة حول ما إذا كان صلاح، الذي وقع عقدًا جديدًا لمدة عامين في أبريل، سيكون متاحًا للعب ضد برايتون هذا الأسبوع.
النجم المصري سيلتحق بمنتخب بلاده للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية يوم الاثنين المقبل، حيث أكد على أنه يُريد توديع جماهير الريدز في مواجهة برايتون المقبلة.