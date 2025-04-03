"أفضلك على والداي ورسالة من بنما" .. أشياء رسمت أيقونة هنري ولا يمكن لصلاح التفوق عليها أبدًا!

الأمر لا يتعلق فقط بالأرقام

المقارنات جزء رئيسي من كرة القدم، ومع اهتمام الأغلبية بالأرقام والنتائج "أهداف مسجلة ومصنوعة"، أصبح ذلك هو العنصر الرئيسي وربما "الوحيد" لتقييم أحدهم!

تييري هنري أفضل أم محمد صلاح؟ هذا السؤال الذي انتشر بشكل واسع خلال هذا الموسم، بعد قيام المصري بتخطي الرقم التهديفي لنظيره الفرنسي في الدوري الإنجليزي، مع عدم وضع فارق العصر الذي يلعب فيه كل منهما عين الاعتبار.

وجود صلاح بهذه المقارنة أمر مشرف وهو يستحقه بكل تأكيد، لأنه يعتبر العنصر الأهم في بطولات ليفربول الأخيرة، ولا يمكن التقليل منه بأي شكل من الأشكال، ولكن هذا لا يمنع الاعتراف بمكانة هنري المختلفة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

لذلك، نحن هنا لوضع الأمور في سياقها، وموضوعنا هو تييري هنري، النجم الفرنسي الذي صنع أسطورته في آرسنال ومع منتخب بلاده، بعيدًا عن أي أرقام أو إحصائيات تجذب الانتباه عبر مواقع التواصل الاجتماعي..