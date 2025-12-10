أصبحت حرب التصريحات الدائرة من قبل جيمي كاراجر؛ لاعب ليفربول الأسبق، تجاه المصري محمد صلاح؛ نجم الريدز، تلقي بظلالها على كافة الأحداث الأخيرة، لدرجة أن النرويجي إرلينج هالاند؛ مهاجم مانشستر سيتي، تهكم عليها بعد فوز فريقه أمام ريال مدريد.
مستغلًا أزمته مع محمد صلاح .. إرلينج هالاند يتهكم على جيمي كاراجر ويتسلح بوالده لمواجهته!
ما القصة؟
مطلع الأسبوع الجاري، فجر محمد صلاح أزمة كبرى في ليفربول، بعدما احتفظ به سلوت على مقاعد البدلاء خلال مواجهة ليدز في الجولة الـ15 من الدوري الإنجليزي، وهو الوضع المستمر للمباراة الثالثة على التوالي.
وعقب المباراة، خرج الجناح المصري متهمًا إدارة ناديه بمحاولة "تطفيشه"، مؤكدًا أن تلقى وعودًا في الصيف الماضي، لم يتحقق منها أي شيء.
كذلك اتهم صلاح مدربه الهولندي بمحاولة إيهام الجمهور بأنه سبب النتائج السلبية التي يتعرض لها الريدز في الموسم الجاري، موضحًا أن العلاقة بينهما انقطعت بشكل مفاجئ، بعدما كانت أحاديثهم مستمرة بشكل طبيعي.
على خلفية تلك التصريحات، هاجم بعض اللاعبين السابقين محمد صلاح، ومنهم لاعب ليفربول الأسبق جيمي كاراجر، الذي وصف تصرف صاحب الـ33 عامًا بـ"العار"، وهو بالأساس من ينتقده في أكثر من مناسبة حتى قبل تلك الأزمة، حتى قال عنه المصري من قبل إنه "مهووس بي".
اقرأ أيضًا | نقاش حاد دفع تييري هنري لمحاولة التهدئة .. ميكا ريتشاردز مهاجمًا كاراجر: صلاح من "الأعظم" في التاريخ وما يحدث معه سخيف!
هالاند يتهكم على كاراجر
أمس الإثنين، قاد إرلينج هالاند فريقه مانشستر سيتي للفوز أمام ريال مدريد بثنائية مقابل هدف نظيف، على استاد سانتياجو برنابيو، ضمن الجولة السادسة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا 2025-2026.
المهاجم النرويجي سجل هدف فريقه الثاني في اللقاء من ضربة جزاء في الدقيقة 43 بعدما أدرك زميله نيكو أوريلي التعادل في الدقيقة 35، حيث افتتح رودريجو التهديف لأصحاب الأرض بعد مرور 28 دقيقة من عمر المباراة.
وعقب المباراة، حل هالاند ضيفًا على شبكة "CBS Sports" الأمريكية، حيث الاستوديو التحليلي لدوري أبطال أوروبا، والتي تقوده الإعلامية كايت عبده، في حضور جيمي كاراجر، ولاعب مانشستر سيتي السابق ميكا ريتشاردز، بجانب تييري هنري؛ أسطورة آرسنال.
وبالطبع لم يفوت هالاند الفرصة لمداعبة الحضور ساخرًا من كاراجر، خاصةً وأن الأخير انتقده من قبل ودخل في خلاف مع والده "ألفي"..
هالاند: كاراجر أصبح متهورًا
الحوار مع المهاجم النرويجي بدأه ميكا ريتشاردز، حيث سأله "كيف حالك؟"، ليفاجئه الأول بالرد: "أشعر بالتوتر وأنا أرى جيمي كاراجر حاليًا في الاستوديو"، وهو ما دفع الحضور للانفجار في الضحك.
وهنا بادر كاراجر بمحاولة تلطيف الموقف، قائلًا: "لا داعي للتوتر .. لا تتوتر!".
واصل ميكا حديثه مع هالاند سائلًا إياه عن أيهما يفضل "أنطونيو روديجر؛ مدافع ريال مدريد، أم جيمي كاراجر؟".
الرد على هذا السؤال دفع هالاند للإسقاط على تصريحات جيمي القوية ضد محمد صلاح، حيث علق: "أوف، أعتقد أنني مضطر لاختيار روديجر، لأن كاراجر أصبح متهورًا بعض الشيء في الفترة الحالية، لذا يجب أن أكون حذرًا".
على هذا المنوال، اختتم الثلاثي حديثهم، حيث دعى كاراجر، هالاند للمشاركة معه في حلقة "بودكاست"، في حضور روي كين، ليرد عليه النرويجي: "أعتقد أن عليّ إحضار والدي لهذه الحلقة"، في إشارة لانتقادات كاراجر وكين له من قبل وخروج "ألفي" للدفاع عنه.
إشادة كاراجر بهالاند
وسط هذا المزاح، لم ينس كاراجر الثناء على نجم مانشستر سيتي، رغم أنه انتقاداته القديمة له، حيث أوضح: "أنت أعظم هداف مر علينا في تاريخ الكرة الإنجليزية، قلت هذا قبل أسابيع قليلة، هل تعتقد أنك قادر على تحطيم جميع الأرقام القياسية؟".
أجاب هالاند: "آسف، لكنني لا أحب التفكير كثيرًا في الأرقام القياسية، تحطيمها شيء رائع، لكن أنا أريد الاستمتاع بوقتي بينما أنا مرتبط بعقد طويل مع مانشستر سيتي، أريد تقديم كرة قدم جيدة، علينا أن نهدأ ونتعامل مع كل مباراة على حدى".
خلاف كاراجر وروي كين مع والد هالاند
مر مانشستر سيتي الموسم الماضي 2024-2025 بمنحى خطير، حيث تراجعت النتائج بشكل كبير، حتى ودع البطولة تلو الأخرى.
ورغم أن هالاند كان يقدم أداءً فرديًا جيدًا إلا أن سهام الانتقادات كانت توجه له في المقام الأول، وقد نال منه جيمي كاراجر وروي كين.
كاراجر أكد وقتها أنه لا يرى أن هالاند "لاعب من الطراز العالمي"، فيما كان كين أكثر حدة، موضحًا: "هو لاعب مدلل يليق بدوري الدرجة الثانية".
لم يتوان ألفى؛ والد إرلينج هالاند، في الخروج للدفاع عن نجله، حيث اتهمهما بالسعي وراء "أجندة معينة" يخدمون مصالحها.
ترتيب مانشستر سيتي بعد هزيمة ريال مدريد
بعد قيادة هالاند لفريقه للفوز يوم الأربعاء، أمام ريال مدريد، فقد ارتفع رصيد مانشستر سيتي للنقطة الـ13 محتلًا المركز الرابع في جدول ترتيب مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا 2025-2026.
فيما تجمد رصيد ريال مدريد عند النقطة الـ12 في المركز السابع.