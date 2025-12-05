FBL-EUR-C1-LIVERPOOL-PSVAFP
سلوت : "ثرثرة صلاح" منطقية وانظروا إلى هالاند قبل الحكم على إيزاك!

الحديث مستمرة عن جلوس صلاح على دكة البدلاء أمام سندرلاند

خرج المدرب الهولندي أرني سلوت، من أجل التعليق على الأزمة الأخيرة المتعلقة بجلوس محمد صلاح على دكة بدلاء الفريق أمام سندرلاند ووست هام.

صلاح لا يعيش أفضل مواسمه مع الريدز، حيث انهبط مستواه ومعدله التهديفي ببداية موسم 2025/2026، مما جعل الأصوات تتعالى حول إخراجه من التشكيل الأساسي للفريق ومنح الفرصة لعناصر أخرى.

سلوت استجاب لهذه المطالب مؤخرًا، وترك صلاح على الدكة في الفوز أمام وست هام بثنائية نظيفة، وكرر نفس الأمر ضد سندرلاند في التعادل بهدف لكل منهما، وأشركه في الشوط الثاني من عمر اللقاء.

ووسط التضارب في المواقف بين مؤيد ومعارض، تطرق سلوت إلى نفس القضية في المؤتمر الصحفي لمباراة الفريق غدًا، السبت، أمام ليدز يونايتد، في جولة جديدة من البريميرليج.

    ماذا قال سلوت؟

    المدرب الهولندي قال للصحفيين:"في ذهني، هناك العديد من اللاعبين يمكنهم البدء كأساسيين ومحمد صلاح منهم بكل تأكيد، إنه لاعب استثنائي لنا، ودائمًا ما أفكر في إمكانية مشاركته من البداية أو كبديل على الدكة".

    وأضاف:"أتفهم الحديث المستمر والثرثرة عنه، إنه يستحق كل ذلك بكل تأكيد، فقد كان مؤثرًا جدًا بالنسبة لليفربول في آخر 6 أو 7 سنوات ولي أيضًا، لذلك من الطبيعي تحدث الناس عنه عندما لا يكون أساسيًا".

    وعن فيديريكو كييزا:"كل لاعب في الفريق لديه إمكانية التواجد كأساسي، ولكن لدينا العديد من الخيارات المتاحة في مركزه، لعب معنا في بعض الفترات وأحدث تأثيرًا، لذلك إشراكه أمر منطقي".

    وواصل حديثه:"في بعض المواقف هو لا يتوقف عن الركض ومحاولة مساعدة الفريق عندما يلعب، هناك بعض اللاعبين الآخرين قد يتوقفوا عندما تكون هناك صعوبة في مواقف واحد ضد واحد، وهذا يقول الكثير عن عقليته".

  • معاناة إيزاك

    ألكسندر إيزاك كان الصفقة الأبرز لليفربول في الصيف الماضي وربما في البريميرليج بشكل عام، ومع ذلك يعاني اللاعب من إحداث التأثير المطلوب منذ وصوله، حيث سجل هدفين فقط حتى الآن في 12 مباراة بقميص الفريق.

    وقال سلوت عن هذا الأمر:"إيزاك ليس المهاجم الوحيد الذي يعاني من عدم الحصول على الفرص اللازمة للتسجيل، لقد شاهدت الشوط الثاني من مباراة ليدز يونايتد أمام مانشستر سيتي، ومباراتهم بالكامل ضد تشيلسي، وشاهدت وقتها المعاناة التي يمر بها بعض المهاجمين في هذا المستوى".

    وأوضح:"نحن نحاول إشراك إيزاك في مواقف تهديد أكبر، لم نتمكن من خلق الفرص اللازمة مؤخرًا لأننا لسنا أقوياء بالشك الكافي وهجوميًا، ونعتبر هذا الأمر من أهم الأشياء التي يجب عليها تحسينها لمساعدته".

    وعن إسهامات إيزاك:"الأمر ليس مثاليًا، بأن يكون متوسط لمساته 14 لمسة فقط في المباراة، معدله في نيوكاسل كان 22 لمسة، وهذا أمر طبيعي للمهاجمين بشكل عام، سأندهش يومًا ما لو سمعت أن إرلينج هالاند لمس الكرة 100 مرة في المباراة، لذا علينا التأكد من أن تكون لمسات إيزاك في الأوقات الحاسمة والمهمة".

    السعودية تترقب موقف صلاح

    جد صلاح نفسه على مقاعد البدلاء في آخر مباراتين لليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو قرار أذهل المشجعين وأعاد فتح التساؤلات حول مستقبله على المدى الطويل في النادي. جاء قرار سلوت باستبعاد أفضل هداف نشط في الدوري الإنجليزي الممتاز في فترة من التقلبات التي يمر بها ليفربول، مما زاد من التكهنات حول علاقة الجناح بالمدرب الذي يتعرض لضغوط كبيرة. في الخلفية، أوضح الدوري السعودي للمحترفين أن التمويل سيكون متاحًا إذا أبدى صلاح استعداده لمغادرة أنفيلد، وفقًا لصحيفة تيلجراف البريطانية.

    وكان ليفربول قد رفض عرضًا بقيمة 150 مليون جنيه إسترليني من الاتحاد في عام 2024، واعترف صلاح نفسه بأن المفاوضات مع مسؤولي الدوري السعودي للمحترفين كانت "جادة" قبل أن يقرر تجديد عقده في أنفيلد الصيف الماضي. وهذا يعني أن أي انتقال جديد سيتطلب الآن رسوم انتقال بدلاً من التوقيع المجاني، مما يجعل توقيت استبعاد صلاح الحالي أكثر أهمية. يضمن عقده، الذي يستمر حتى عام 2027، بقاء ليفربول في السيطرة، لكن استبعاد صلاح قد غير ديناميكية القوة.

    مع استمرار دوري روشن السعي لجذب النجوم مع وضع كأس العالم 2034 في المملكة العربية السعودية في الاعتبار، فإن صلاح يناسب صورة اللاعب الذي يمكن أن يحدث تحولًا في المسابقة.

    ويمتلك صندوق الاستثمار العام في البلاد حصة أغلبية في أربعة أندية، مما يعني أن الدعم المالي لضم لاعب بارز لا يزال متاحًا حتى بعد تقييد الإنفاق الصيفي الماضي. إذا أعرب صلاح عن رغبته، فإن قيادات الدوري السعودي للمحترفين مستعدة للتحرك بسرعة.

  • ما هو القادم لليفربول؟

    الفريق لديه مباراة صعبة خارج ملعبه أمام ليدز يونايتد يوم 6 ديسمبر الجاري، ويذهب لمواجهة إنتر في دوري أبطال أوروبا يوم 9 من نفس الشهر، حيث يحتاج الفريق للفوز من أجل تحسين حظوظه هذا الموسم.

    الريدز يحتلون المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي بـ22 نقطة، بفارق شاسع عن آرسنال المتصدر بـ33 نقطة، وسيغيب عنه صلاح بداية من منتصف ديسمبر لمشاركته مع منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية.

