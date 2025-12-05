سلوت : "ثرثرة صلاح" منطقية وانظروا إلى هالاند قبل الحكم على إيزاك!

خرج المدرب الهولندي أرني سلوت، من أجل التعليق على الأزمة الأخيرة المتعلقة بجلوس محمد صلاح على دكة بدلاء الفريق أمام سندرلاند ووست هام.

صلاح لا يعيش أفضل مواسمه مع الريدز، حيث انهبط مستواه ومعدله التهديفي ببداية موسم 2025/2026، مما جعل الأصوات تتعالى حول إخراجه من التشكيل الأساسي للفريق ومنح الفرصة لعناصر أخرى.

سلوت استجاب لهذه المطالب مؤخرًا، وترك صلاح على الدكة في الفوز أمام وست هام بثنائية نظيفة، وكرر نفس الأمر ضد سندرلاند في التعادل بهدف لكل منهما، وأشركه في الشوط الثاني من عمر اللقاء.

ووسط التضارب في المواقف بين مؤيد ومعارض، تطرق سلوت إلى نفس القضية في المؤتمر الصحفي لمباراة الفريق غدًا، السبت، أمام ليدز يونايتد، في جولة جديدة من البريميرليج.