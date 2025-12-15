Mohamed Salah Liverpool 2025-26Getty
Chris Burton و محمود خالد

"رسالة وداع أم إلى اللقاء؟" .. تصرف محمد صلاح بعد مباراة برايتون يثير الجدل بين جماهير ليفربول

صلاح يغادر مباراة برايتون وسط هتافات جماهير الريدز..

عاد محمد صلاح، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، للانتشار مجددًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما نزل أرض الآنفيلد، ليقود الريدز للانتصار على برايتون، فيما أثار صلاح التكهنات حول مستقبله في ميرسيسايد، وفق تصرف تم وصفه بأنه "تلميح" من الهدّاف المصري.

صلاح الذي كان محور الحديث عبر الأوساط الرياضية العالمية، مؤخرًا، بسبب تصريحه الغاضب عقب مباراة ليدز، شارك بديلًا أمام برايتون، وسط استقبال حار من قِبل جماهير الريدز، والتي قامت بالغناء له بعد اللقاء.

  • عندما "انفجر" صلاح غضبًا

    وعلى إثر تواجده على مقاعد البدلاء، في ثلاث مباريات متتالية، وعدم مشاركته في مباراة ليدز يونايتد، في الدوري الإنجليزي، تحدث محمد صلاح بنبرة غاضبة، بأنه يشعر بالإحباط، موجهًا اتهامًا لمسؤولي ليفربول بالتخلي عنه، ووضعه تحت الحافلة، على حد تعبيره.

    وكشف صلاح عن تدهور علاقته المهنية بالمدير الفني الهولندي آرني سلوت، مشيرًا لوجود بعض الأفراد في ميرسيسايد، الذين يحاولون إجباره على الرحيل، رغم مرور أشهر قليلة على تجديد عقده مع ليفربول حتى 2027.

    وزاد صلاح من الشعر بيتًا، عندما تحدث بأنه سيظل داعمًا - هو وأطفاله - لليفربول، وسيكون حاضرًا في مباراة برايتون، التي سيودع فيها الجماهير قبل السفر للمشاركة في كأس أمم إفريقيا 2025، ليفتح باب الاحتمالات بشأن مستقبله في قلعة الآنفيلد.

    • إعلان
  • Mohamed Salah Arne Slot Liverpool 2025-26Getty/GOAL

    بين الانتقادات والانتقالات .. صلاح يتصدر عناوين الصحف

    وتعرض محمد صلاح، لسيل من الانتقادات، عقب تصريحه الغاضب، أبرزها ما جاء على لسان أسطورة ليفربول، جيمي كاراجر، الذي شن هجومًا ضد اللاعب الذي حصد الدوري الإنجليزي "مرتين" ودوري أبطال أوروبا وسجل 250 هدف مع الريدز.

    وادعى كاراجر بأن جماهير آنفيلد ستقف داعمة لآرني سلوت في أي نزاعات داخلية، حيث لا يوجد لاعب أكبر من النادي، فيما بات الشعور السائد لدى الكثيرين، بأن صلاح خاض آخر مباراة له في الميرسيسايد مع اقتراب ميركاتو يناير.

    وارتبط اسم الجناح صاحب الـ33 عامًا، بوجود رغبة من أندية دوري روشن السعودي، في التعاقد معه، مع الاستعداد لتقديم عروض مغرية، إلا أن آرني سلوت أعطى مؤشرًا نحو إنهاء الخلاف، حينما ذكر قبل مباراة برايتون، بأنه يخطط للجلوس مع صلاح ومناقشة أي خلافات.

    ويبدو أن الجلسات بين الطرفين كانت مثمرة، والتي جاءت بعد إبعاده عن قائمة ليفربول ضد إنتر، في دوري أبطال أوروبا، التي شهدت فوزًا صعبًا للريدز (1-0)، فيما عاد صلاح للتواجد في قائمة الفريق، في مباراة برايتون.

  • بمقطع فيديو .. صلاح "متأثر" بعد مباراة برايتون

    ورغم أنه استهل مواجهة برايتون، بالتواجد على مقاعد البدلاء، إلا أن عدسات المباراة أظهرته وهو يتحدث مبتسمًا مع رفاقه، قبل أن تساهم إصابة جو جوميز، في قرار آرني سلوت، بإجراء تبديل اضطراري، بمشاركة صلاح وسط تصفيق الجماهير، في الدقيقة 26.

    وقرر سلوت تعديل خطته التكتيكية، مع نزول صلاح بديلًا للظهير الأيمن لليفربول، فيما تمكن "الملك المصري" من كتابة تاريخ جديد، بعدما صنع التمريرة الحاسمة للهدف الثاني الذي سجله هوجو إيكيتيكي في الدقيقة 60، من ركلة ركنية تحولت إلى كرة رأسية في الشباك.

    ورغم أن صلاح أهدر فرصتين محققتين للتسجيل، إلا أن التمريرة الحاسمة التي قدّمها كانت كفيلة ليعانق التاريخ برقم جديد، بعدما تجاوز رقم واين روني، أسطورة مانشستر يونايتد، ليصبح أكثر لاعب مساهمة تهديفية مع نادٍ واحد في تاريخ الدوري الإنجليزي "277 هدف"، وثالث أكثر المساهمين في البريمييرليج "280 هدف".

    واختار صلاح مقطع فيديو لاحتفالات الجماهير على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث بدا متأثرًا للغاية بدعم عشاق الريدز، في منشور حصد 6.5 ملايين مشاهدة عبر منصة (إكس)، و171 ألف إعجاب وأكثر من 5 آلاف تعليق.

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

  • وداعًا أم "إلى اللقاء"؟

    كان هناك الكثير من التكهنات حول مستقبل محمد صلاح، حيث أشار البعض إلى أنه كان يودع وطنه الثاني، بالتزامن مع سفره للمشاركة في كأس أمم إفريقيا 2025، والتي ستشهد فتح باب الانتقالات الشتوية خلال منافسات البطولة.

    ويعتقد آخرون بأن المهاجم المخضرم سيؤكد ولاءه لليفربول، ويريد أن يظهر مدى أهمية النادي بالنسبة إليه، فيما لا يزال صلاح وحده هو من يقرر ما يحدث بعد ذلك.

    من الواضح أنه لا يزال لديه الكثير ليقدمه مع الفريق، كونه "لاعب العام" في رابطة اللاعبين المحترفين، ولكن، هل الفيديو الذي نشره صلاح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بمثابة رسالة وداع أم "إلى اللقاء"؟

الدوري الإنجليزي الممتاز
توتنهام هوتسبير crest
توتنهام هوتسبير
توتنهام
ليفربول crest
ليفربول
ليفربول
0