محمد صلاح يعود للصورة .. الاتحاد يتجهز لخطف نجم ليفربول

صُدم مشجعو الدوري السعودي للمحترفين يوم الاثنين عندما تم الكشف عن أن بنزيما غادر الاتحاد إلى الهلال.

كان المهاجم السابق لريال مدريد يلعب مع الفريق الذي يتخذ من جدة مقراً له منذ عام 2023، وساعده في الفوز بلقب الدوري السعودي للمحترفين 2024-25، لكن دفاع الفريق كان سيئاً للغاية حتى الآن، حيث يحتل المركز السادس برصيد 34 نقطة فقط من 19 مباراة.

فريقه الجديد "الهلال"، الذي يملكه صندوق الاستثمار العام مثل الاتحاد، في وضع أفضل بكثير، حيث يحتل الزعيم المركز الأول بفارق نقطة واحدة عن النصر، ويمثل انضمام بنزيما إلى فريق يضم بالفعل سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش ومالكوم وداروين نونيز وتيو هيرنانديز دفعة كبيرة للمدرب سيموني إنزاجي.

سيحتاج الاتحاد إلى قائد جديد بعد رحيل بنزيما، وقد طال الحديث عن انتقال صلاح إلى الشرق الأوسط. والآن، يقال إن الخطوات جارية لتحويل ذلك إلى حقيقة.