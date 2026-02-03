Goal.com
محمد صلاح يعود للصورة .. الاتحاد يتجهز لخطف نجم ليفربول

أفادت تقارير أن محمد صلاح أصبح الخيار الأول لفريق الاتحاد السعودي ليحل محل كريم بنزيما، فلطالما كان اللاعب المصري هدفًا للأندية السعودية، وقد عانى من موسم مخيب للآمال حتى الآن، حيث انتقد ليفربول في ديسمبر قبل أن يسافر للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية.

وقد وقع اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا عقدًا جديدًا مع الريدز في أبريل الماضي، لكن مستقبله لا يزال مجهولًا بعد أن سجل ستة أهداف فقط مع النادي هذا الموسم.

  • بنزيما يغادر الاتحاد إلى الهلال في انتقال مفاجئ

    صُدم مشجعو الدوري السعودي للمحترفين يوم الاثنين عندما تم الكشف عن أن بنزيما غادر الاتحاد إلى الهلال.

    كان المهاجم السابق لريال مدريد يلعب مع الفريق الذي يتخذ من جدة مقراً له منذ عام 2023، وساعده في الفوز بلقب الدوري السعودي للمحترفين 2024-25، لكن دفاع الفريق كان سيئاً للغاية حتى الآن، حيث يحتل المركز السادس برصيد 34 نقطة فقط من 19 مباراة.

    فريقه الجديد "الهلال"، الذي يملكه صندوق الاستثمار العام مثل الاتحاد، في وضع أفضل بكثير، حيث يحتل الزعيم المركز الأول بفارق نقطة واحدة عن النصر، ويمثل انضمام بنزيما إلى فريق يضم بالفعل سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش ومالكوم وداروين نونيز وتيو هيرنانديز دفعة كبيرة للمدرب سيموني إنزاجي.

    سيحتاج الاتحاد إلى قائد جديد بعد رحيل بنزيما، وقد طال الحديث عن انتقال صلاح إلى الشرق الأوسط. والآن، يقال إن الخطوات جارية لتحويل ذلك إلى حقيقة.

  • Liverpool FC v Qarabag FK - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD8Getty Images Sport

    صلاح مرشح للانتقال إلى الدوري السعودي للمحترفين ليحل محل بنزيما

    وفقًا لـ winwin، يتم الآن "مراقبة" وضع صلاح عن كثب، حيث يبحث الاتحاد عن نجم جديد، فحاجة النادي إلى العثور على هذا اللاعب أصبحت أكثر إلحاحًا نظرًا لأن الجناح موسى ديابي يبدو حريصًا على مغادرة النادي في الصيف.

    وأوضح مصدر خاص لللموقع ذاته أن استقدام صلاح إلى دوري روشن الموسم المقبل هو الهدف الأول لمسؤولي لجنة الاستقطابات منذ فترة نظرًا لقيمته الفنية والتسويقية، فيما ستشهد الأسابيع المقبلة تواصلًا بين الطرفين.

    تم إغلاق فترة الانتقالات في المملكة العربية السعودية الآن، مما يعني أن الأندية لا يمكنها التعاقد مع أي لاعبين جدد، ولكن اهتمام الاتحاد بصلاح قد يتطور إلى عرض ملموس في الصيف.

    سبق أن قدم الاتحاد عرضًا بقيمة 150 مليون جنيه إسترليني (205 مليون دولار) لصلاح، لكن ليفربول رفضه في عام 2024، واعترف اللاعب نفسه بأن الاتحاد كان "جادًا" خلال المناقشات التي أجراها مع بعض المسؤولين.

    لكن بعد أن انتقد صلاح ليفربول لـ"التخلي عنه" في ديسمبر، أصبح اهتمام الاتحاد السعودي واضحًا مرة أخرى، على الرغم من أن صفقة يناير لم تقترب من التحقق.

  • رونالدو "غير سعيد" في النصر وسط شائعات عن رحيله

    لقد كانت الأيام القليلة الماضية صاخبة في الدوري السعودي للمحترفين، في ظل ظهور تقارير تفيد بأن كريستيانو رونالدو أصبح مستاءً في نادي النصر.

    ووفقًا للتقارير، أصبح نجم ريال مدريد ومانشستر يونايتد السابق مستاءً من المعاملة التي تلقاها من صندوق الاستثمارات العامة، معتقدًا أن الصندوق قد دبر انتقال بنزيما إلى الهلال عمدًا لمساعدتهم على الفوز بلقب الدوري السعودي للمحترفين.

    فيما لم يفز رونالدو نفسه بلقب الدوري منذ وصوله في عام 2023، ويُعتقد أنه يشعر بخيبة أمل بسبب ما يعتبره نقصًا في الدعم.

  • Al Ittihad v Al Taawoun: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    المزيد من المغادرات قد تهز الدوري السعودي للمحترفين

    قد يكون الاتحاد قد خسر بنزيما، لكنه قد يتضرر أكثر برحيل لاعب آخر.. كان نجولو كانتي هدفًا للفريق التركي فنربخشه طوال فترة الانتقالات الشتوية، وبدا أن الصفقة على وشك الانتهاء، لكن أخطاء إدارية تسببت في فشلها.

    لا يزال اللاعب الدولي الفرنسي حريصًا على إتمام الصفقة، حيث أفادت التقارير أنه تغيب عن التدريب يوم الثلاثاء، ولكن بينما لا تزال فترة الانتقالات في تركيا مفتوحة، لن يتمكن الاتحاد من التعاقد مع بديل.

    إذا غادر كانتي في النهاية، فسيكون ذلك ضربة أخرى للاتحاد الذي يعاني من سوء أداء في الدفاع عن لقبه هذا الموسم. وبغض النظر عما سيحدث، سيحتاج الفريق إلى تجديد تشكيلته في الصيف، وقد يكون صلاح هو النجم الذي يتوقون إلى التعاقد معه.

