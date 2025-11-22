مدافع فاشل والمهارة لا تكفي .. صلاح "تائه" أمام نوتنجهام وإقالة سلوت قد لا تنتظر الصباح!

لا يزال الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، يعيش كابوسًا مريرًا هذا الموسم "2025-2026"، بعد تلقيه خسارة جديدة أمام نوتنجهام فورست بنتيجة (0-3)، على ملعب آنفيلد، ضمن حساب الجولة الثانية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولم يتوقع أشد المتشائمين من جماهير الريدز، بأن يصل الحال بحامل اللقب إلى تلك الحال، وهو الذي انتصر على ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، ولكن يبدو أنه لم يعد من تلك المواجهة حتى الآن.

وشارك محمد صلاح، نجم ليفربول، أساسيًا في مواجهة نوتنجهام، إلا أنه كلسان حال زملائه، لم يكن قادرًا على إيجاد الحلول، في ظل حالة الانهيار الدفاعي للريدز، وعدم إيجاد الحلول أمام دفاع نوتنجهام "المنظم".

وحملت ثلاثية نوتنجهام، توقيع موريلو ونيكولو سافونا ومورجان جيبس-وايت، في الدقائق 33 و46 و78، ليرفع "فورست" رصيده إلى 12 نقطة، في المركز السادس عشر، بينما تلقى ليفربول خسارته السادسة، ليتجمد رصيده عند 18 نقطة، في المركز العاشر.