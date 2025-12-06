Mohamed Salah Arne Slot Liverpool GFXGOAL
محمود خالد

صدق أسطورة ليفربول: ليدز أحبط حجتك يا سلوت .. تضحي بالريدز ليكون صلاح "كبش الفداء"!

لم يخسر ولكنه تعثر، هل من المعقول أن تصبح كأس أمم إفريقيا "حجة" آرني سلوت، للاستمرار في إبقاء محمد صلاح، على مقاعد البدلاء، واستبعاده من التشكيل الأساسي، للمرة الثالثة، أمام ليدز يونايتد؟

ليفربول خرج مكتفيًا بنقطة "جنونية" أمام ليدز يونايتد، من معقل إيلاند رود، بنتيجة (3-3)، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإنجليزي "موسم 2025-2026".

وتكفل هوجو إيكيتيكي، بالتوقيع على ثنائية الريدز في الدقيقتين 48 و50، بينما رد دومينيك كالفيرت لوين بهدف من ركلة جزاء، ثم سجل أنطون ستاتش هدف التعادل في الدقيقتين 73 و75، وبينما أحرز دومينيك سوبوسلاي هدفًا ثالثًا كان ليقرب الليفر من الفوز في الدقيقة 80، إلا أن أو تاناكا أبى إلا أن يمنح نقطة لأصحاب الأرض في الدقيقة 90+6.

وبقي ليفربول، حامل اللقب، في دوامة التعثرات، بعدما حل في المركز الثامن من جدول الدوري الإنجليزي، برصيد 23 نقطة، بينما يأتي ليدز في المركز السادس عشر بـ15 نقطة.

  • Paris Saint-Germain v Liverpool FC - UEFA Champions League 2024/25 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    كيف يفكر سلوت؟

    سيناريو بات معتادًا، آرني سلوت يبقي صلاح على مقاعد البدلاء، ثم يخرج أمام وسائل الإعلام، ويؤكد أن (مو) نجم بارع، وقدم الكثير للنادي، وغيره من هذا المديح، ثم القول إنه يبحث عن التشكيل المناسب.

    هناك اتجاهان وراء تفكير آرني سلوت، في إبقاء محمد صلاح على مقاعد البدلاء، رغم الجدل الكبير حول ذلك القرار..

    * رغبة سلوت في عدم تأثر ليفربول بغياب محمد صلاح، عندما يشارك في كأس أمم إفريقيا.

    * الاستجابة للانتقادات التي تطارد صلاح لتراجع مستواه.

    الاتجاه الأول قد يكون منطقيًا، خاصة وأن جيريمي فريمبونج، الذي اعترف سلوت بأنه تم التعاقد معه ليكون بديل صلاح في أمم إفريقيا، يغيب بسبب الإصابة، ما يجعله بحاجة للتجربة، خاصة عندما يدفع بدومينيك سوبوسلاي، المعتاد على اللعب في الوسط، في الجهة اليمنى، سواءً كجناح في غياب صلاح، أو ظهير أيمن في بعض المباريات.

    أما الاتجاه الثاني، فإنه سيؤكد ما قاله أسطورة الكرة المصرية محمد أبو تريكة، حينما قال عن سلوت إنه لا يجيد التعامل مع النجوم، ولا يعرف كيف يجيد معاملة النجم الأول الذي حمل على عاتقه مهمة تتويج ليفربول بالدوري الإنجليزي، في الموسم الماضي.

    سلوت بدا وكأنه يقول للجماهير إن صلاح هو المسؤول عن نتائج ليفربول الكارثية هذا الموسم، وإن إبقاء المصري على مقاعد البدلاء، سيكون هو الطريق الصحيح لانتشال ليفربول من بؤرة النتائج السلبية، رغم أن الفريق مع وجود صلاح كبديل، حصد 5 نقاط من أصل تسعة.

  • Liverpool v Sunderland - Premier LeagueGetty Images Sport

    هل تضحي بفريقك من أجل إثبات حجتك؟

    وكأن سلوت يفكر بأن وجود سوبوسلاي "أساسيًا"، بدلًا من صلاح، سيمنح حرية أكبر في تبادل الأدوار، وسيتيح له الاستفادة من انتشار المجري الذي يمارس أدوارًا دفاعية وهجومية، ولكن هل يعني ذلك أن سلوت قد يكون مستعدًا للتضحية بفريقه لإثبات حجته.

    صحيح أن ليفربول فاز، ولكن كيف أحرز أهدافه الثلاثة؟ أول هدفين بأخطاء دفاعية من ليدز، والثالث بتمريرة طويلة من العمق، من قِبل جرافنبيرخ، فوّتها فيرتس إلى سوبوسلاي الذي سددها على يمين الحارس.

    ورغم ذلك، إلا أن جبهة الجناح الأيمن، باتت في كثير من الأحيان، فارغة، في ظل كثرة تبادل الأدوار، ودخول سوبوسلاي إلى العمق، خاصة في الشوط الأول، الأمر الذي جعل تواجد صلاح أمرًا ملحًا لسد تلك الثغرة في الشوط الثاني.

    ووفق إحصائيات المباراة، فإن معظم هجمات ليدز يونايتد جاءت من الجهة اليسرى، مستغلين إرباك الوضع في "يمين" ليفربول، خاصة مع تقدم الظهير كونور برادلي كثيرًا، ما يعطي سؤالًا لسلوت "لماذا لم تفكر في إشراك صلاح؟".

  • Liverpool v Sunderland - Premier LeagueGetty Images Sport

    فان دايك يخطئ ولكن "ممنوع اللمس"

    سلوت أجبر الجميع على المقارنة، بين محمد صلاح وفيرجيل فان دايك، إذا ما كان الحديث عن تراجع المستوى وتقدم السن، ولكن فارق شاسع بين موقف مدرب ليفربول معهما.

    فان دايك بات وكأنه يبحث عن التسجيل أكثر من تدعيم الدفاع، وارتكب خطأ فادحًا، في الدقيقة 23، بتمريرة رأسية خاطئة كاد أن يستغلها أوكافور لشن هجمة على مرمى أليسون بيكر، قبل أن ينجح كوناتي في تدارك هذا الخطأ.

    في المقابل، تواجد فان دايك بمنطقة الجزاء كثيرًا، وأرسل أكثر من رأسية خطيرة، منها صنع حارس ليدز تصدي الجولة في الدقيقة 78، إلا أنه في المقابل، عانى في التمركز داخل المنطقة، خلال لقطة الهدف الثالث الذي وقّع عليه تاناكا.

    فان دايك في ليفربول، أشبه بمن يقال عنه "ممنوع اللمس"، ولكن محمد صلاح وضع آخر، إذا تراجع قليلًا بات حبيسًا على مقاعد البدلاء.

  • كلمة أخيرة..

    إذا نظرنا إلى آرني سلوت بعين الرحمة، فقد يكون على حق في ترك الفرصة لزملاء صلاح، من أجل تأمين شكل ليفربول، في غياب (مو) أثناء كأس أمم إفريقيا، إلا أن النتائج أيضًا، لا تشير إلى أن الريدز قد وجد مبتغاه في إبقاء الجناح المصري على مقاعد البدلاء.

    على أساطير إنجلترا الذين شنّوا هجومًا كبيرًا ضد صلاح، في الفترة الماضية، لإيجاد صيغة مناسبة لتفسير حالة ليفربول، الذي بات يعاني من أجل الفوز في مباراتين متتاليتين، سواءً بوجود الهدّاف المصري أو غيابه.

    ورغم أن أسطورة ليفربول، ديتمار هامان، انتقد صلاح أيضًا بسبب أدواره الدفاعية، وحذر سلوت بأن بقاء صلاح قد يعني رحيله عن منصبه، ولكن هناك نقطة قد يكون على حق فيها، بأن الريدز قد لا يحتمل تواجد صلاح وسلوت مع بعضهما، أحدهما يرحل والآخر يبقى.

