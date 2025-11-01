عبر المدرب الهولندي آرني سلوت المدير الفني لفريق ليفربول، عن سعادته البالغة بمستوى النجم المصري محمد صلاح، خلال مباراة أستون فيلا التي أقيمت مساء السبت.
"هذا هو محمد الذي أريده" .. آرني سلوت يُعبر عن سعادته البالغة بمستوى صلاح في فوز ليفربول على أستون فيلا
- AFP
ليفربول يفوز على أستون فيلا
استعاد ليفربول بريقه في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد أن حقق فوزًا مهمًا ومستحقًا على ضيفه أستون فيلا بهدفين دون رد، في اللقاء الذي أقيم على ملعب "آنفيلد" ضمن منافسات الجولة العاشرة من البطولة.
جاءت بداية المباراة قوية من جانب أستون فيلا الذي دخل اللقاء بجرأة هجومية، وهدد مرمى أصحاب الأرض مبكرًا، حيث تصدت العارضة لتسديدة قوية من مورجان روجرز في الدقيقة الخامسة، قبل أن يمنعها الحظ مجددًا من التقدم عندما ارتطمت تسديدة ماتي كاش بالقائم في الدقيقة 19.
وبمرور الوقت، بدأ ليفربول في فرض إيقاعه وسيطرته على مجريات اللقاء، وتمكن من الوصول إلى المرمى أكثر من مرة، وسجّل هوجو إيكيتيكي هدفًا ألغاه الحكم بداعي التسلل. وفي اللحظات الأخيرة من الشوط الأول، كسر النجم المصري محمد صلاح صيامه التهديفي بعدما أحرز الهدف الأول في الدقيقة 45+1، ليمنح فريقه دفعة قوية قبل الاستراحة.
وفي الشوط الثاني، واصل "الريدز" ضغطه الهجومي وسط تراجع واضح من أستون فيلا، لينجح ريان جرافنبرخ في مضاعفة النتيجة بالدقيقة 58 بعد تمريرة رائعة من أليكسيس ماك أليستر، محكمًا سيطرة فريقه على اللقاء. وشهدت المباراة إنذارات لكل من فيرجيل فان دايك (54) وماتي كاش (57) نتيجة الالتحامات القوية بين الطرفين.
ورغم محاولات المدرب الإسباني أوناي إيمري تنشيط خطوط فريقه بإجراء عدة تغييرات هجومية، فإن التنظيم الدفاعي الصلب لليفربول وحضور حارسه جيورجي مامارداشفيلي ساهما في الحفاظ على نظافة الشباك حتى النهاية.
وبهذه النتيجة، رفع ليفربول رصيده إلى 18 نقطة ليتقدم مؤقتًا نحو مراكز الصدارة، فيما تجمد رصيد أستون فيلا عند 15 نقطة في المركز الحادي عشر، لتستمر معاناته مع تذبذب النتائج هذا الموسم.
- Getty Images Sport
ماذا قال آرني سلوت عن صلاح؟
وعقب المباراة مدح سلوت المستوى الذي قدمه محمد صلاح، خلال مباراة أستون فيلا الذي انتصر فيها الريدز بهدفين دون رد.
وقال صلاح: "سجّل محمد صلاح اليوم هدفًا جديدًا، وهو أمر لم يكن مفاجئًا على الإطلاق، لكن ما لفت انتباهي حقًا هو قوته في التعامل مع الكرات الطويلة التي كانت تُلعب نحوه، وقدرته المميزة على الاحتفاظ بالكرة تحت الضغط".
وأضاف: "كما أظهر التزامًا كبيرًا في الجوانب الدفاعية، وهو ما يعكس النسخة التي نطمح جميعًا لرؤيتها منه — النسخة التي يريدها صلاح لنفسه، ونريدها نحن أيضًا كجهاز فني وجماهير".
رقم تاريخي لمحمد صلاح
وحملت ثنائية الريدز في شباك أستون فيلا توقيع كلٍ من النجم المصري محمد صلاح، الذي افتتح التسجيل في الدقيقة 45+1، قبل أن يضيف الهولندي ريان جرافنبرخ الهدف الثاني عند الدقيقة 58، ليؤكد تفوق ليفربول على أرضه ويقوده لانتصار مستحق أعاد الثقة للفريق بعد تعثره في الجولة السابقة.
وجاء هدف صلاح بعد سلسلة من المحاولات الهجومية المنظمة، إذ استغل تمريرة بينية متقنة داخل منطقة الجزاء ليضع الكرة ببراعة في الشباك، معلنًا نهاية صيامه التهديفي الأخير بطريقة اعتاد عليها عشاق الملك المصري.
أما جرافنبرخ، فاستثمر تمريرة ذكية من أليكسيس ماك أليستر، وسدد كرة قوية استقرت في المرمى، ليؤمن الفوز لفريقه.
وبهذا الهدف، واصل محمد صلاح كتابة التاريخ مع ليفربول، بعدما وصل إلى الهدف رقم 250 بقميص النادي في مختلف البطولات، ليعزز مكانته كأحد أعظم الهدافين في تاريخ الريدز.
كما حقق إنجازًا جديدًا في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما عادل رقم الأسطورة واين روني بوصوله إلى 276 مساهمة تهديفية (188 هدفًا و88 تمريرة حاسمة) مع فريق واحد، ليصبح ثاني أكثر لاعب مساهمة في الأهداف مع نادٍ واحد في تاريخ البريمير ليج، خلف النجم الفرنسي تييري هنري مع آرسنال.
هذا الإنجاز يعكس الاستمرارية الاستثنائية لصلاح في الأداء منذ انضمامه إلى ليفربول عام 2017، حيث لم يغب عن التسجيل أو الصناعة في أي موسم، وظل الركيزة الأساسية في منظومة الفريق الهجومية بقيادة يورغن كلوب.
ليفربول في المركز الثالث
قفز ليفربول إلى المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد فوزه الثمين على أستون فيلا، رافعًا رصيده إلى 18 نقطة، ليواصل مطاردة فرق الصدارة مبتعدًا بفارق 7 نقاط فقط عن آرسنال المتصدر، فيما توقف رصيد أستون فيلا عند 15 نقطة في المركز العاشر، لتستمر نتائجه المتذبذبة في الأسابيع الأخيرة.
ونجح فريق المدرب الهولندي آرني سلوت في وضع حدٍّ لسلسلة النتائج السلبية التي لاحقته مؤخرًا، بعد أن تلقى 4 هزائم متتالية أمام برينتفورد (2-3)، ومانشستر يونايتد، وتشيلسي، وكريستال بالاس (بنتيجة 1-2 في كل منها)، ليعود الانتصار أمام فيلا بمثابة دفعة معنوية كبيرة تعيد الثقة إلى صفوف الفريق قبل الاستحقاقات المقبلة.
ويستعد ليفربول الآن لاختبار أوروبي قوي، حين يستقبل نظيره ريال مدريد الإسباني على ملعب أنفيلد مساء الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات في دوري أبطال أوروبا، في مواجهة مرتقبة يسعى من خلالها الريدز للثأر من خسارته أمام الفريق الملكي في النسخة السابقة من البطولة، وتعزيز حظوظه في التأهل إلى الدور التالي.