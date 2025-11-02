لم يتوقف الجدل أبدًا منذ لحظة احتساب الحكم السعودي محمد الهويش ركلة جزاء في الوقت القاتل لصالح النصر أمام الفيحاء، نجح كريستيانو رونالدو في ترجمتها لهدف الفوز الثمين ليُعزز صدارة فريقه لجدول الترتيب. نجوم الهلال والأهلي كانوا قد سخروا من قرار الحكم لكن يبدو أن ذلك قد لا يمر مرور الكرام حيث باتوا مهددين بالعقاب! فما القصة؟
وسط دعم المريسل .. محمد السهلاوي يُهدد نجوم الهلال والأهلي بعد سخريتهم من جزائية النصر أمام الفيحاء
ماذا حدث؟
احتسب الحكم السعودي محمد الهويش ركلة جزاء لصالح عبد الإله العمري بعد تعرضه للخنق والضرب، على حد وصف النصراويين، من مدافع الفيحاء، بجانب وجود لمسة يد ضد الأخير حيث استخدم يده لإبعاد الكرة، وقد تقدم رونالدو وسدد بنجاح ليمنح النصر أغلى وأصعب 3 نقاط هذا الموسم ويُحافظ له على سلسلة الانتصارات المتتالية منذ انطلاق المسابقة.
المنافسون للنصر يرون أن قرار الهويش كان خاطئًا تمامًا، وأن لا وجود لركلة الجزاء بل ما حدث هو احتكاك عادي بين اللاعبين، ومنهم من أشار إلى أن رونالدو ارتكب خطأ ضد مدافع آخر للفيحاء تزامنًا مع اللقطة مما يستوجب منح الضيوف خطأ.
الشاهد في الأمر أن ركلة الجزاء تلك أثارت سخرية العديد من اللاعبين المنتمين لمنافسي النصر وخاصة الأهلي والهلال، إذ نشر البرتغالي روبن نيفيش، نجم وسط الهلال، قصة عبر حسابه على منصة (إنستجرام)، تحمل "إيموجي" لصور ضاحكة، كما اتفق معه البرازيلي مالكوم أوليفيرا، جناح الزعيم، الذي نشر قصة أيضًا، بعبارة "ركلة جزاء سوبر"، مع إيموجي "ممزوج بين أيدي تصفق ووجوه غاضب وأخرى ضاحكة.
من جانبه، نشر رياض محرز، نجم الأهلي، صورة من المباراة، التي محمد الهويش وأمامه جواو فيليكس وحارس الفيحاء موسكيرا، في الدقائق الأخيرة، مع إيموجي لأيدي تصفق ووجوه تضحك.
وبالمثل فعل مدافع الأهلي، ميريح ديميرال، الذي علق على تغريدة عبر منصة (إكس)، باحتساب ركلة جزاء للنصر، ليعلق أيضًا بالوجوه الضاحكة.
محمد السهلاوي يُهدد نجوم الهلال والأهلي
نجوم الأهلي والهلال الساخرين من جزائية النصر أمام الفيحاء باتوا مهددين بالعقاب من لجنة الانضباط والأخلاق، والمهدد الأساسي لهم هو محمد السهلاوي الذي سبق وعوقب بسبب تغريدة له على حسابه الشخصي عبر منصة تويتر "إكس حاليًا".
السهلاوي، الذي كان يرتدي قميص التعاون في 2020، هاجم حكم مباراة فريقه أمام النصر في دوري أبطال آسيا، والتي انتهت بفوز الفريق العاصمي بهدف نظيف وتأهله إلى نصف النهائي حين خسر أمام برسبوليس بركلات الترجيح وغادر البطولة.
لجنة الانضباط والأخلاق آنذاك استدعت السهلاوي وحققت معه وبعده عاقبته بغرامة مالية قدرها 50 ألف ريال سعودي، مشيرة في بيان العقوبة إلى أن السبب يعود لنشره تغريدة عبر حسابه الشخصي على تويتر تضمنت عبارات لا أخلاقية.
تلك الحادثة التي تعود إلى عام 2020 ذكّر بها الصحفي إبراهيم محمد العتيق، مطالبًا ضمنيًا من خلال ذلك بعقاب لاعبي الهلال والنصر الذين عبروا عن سخريتهم من ركلة جزاء النصر أمام الفيحاء عبر منصات السوشيال ميديا، على غرار مع حدث مع اللاعب السعودي.
المريسل يدعم عقاب اللاعبين
من جانبه، أعاد الإعلامي النصراوي عبد العزيز المريسل نشر تغريدة زميله العتيق، وبعدها نشر أخرى طالب خلالها بوضوح تدخل لجنة الانضباط والأخلاق في الملف وعقاب اللاعبين الساخرين من قرار الهويش خلال مواجهة النصر والفيحاء.
المريسل كتب عبر منصة إكس "لدى لجنة الانضباط والأخلاق ملفّ يستحقّ التوقّف عنده، خاصةً أنّها سبق أن تدخّلت في بعض جوانبه سابقًا، ويتعلّق ذلك بما يُطرَح من قِبل بعض اللاعبين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، خصوصًا بعد احتساب حكم مباراة النصر والفيحاء ركلة جزاء لصالح النصر. ومن وجهة نظري، ينبغي أن تكون اللجنة حازمة في هذا الشأن".
ماذا ينتظر النصر بعد تخطي عقبة الفيحاء؟
وتمكن النصر من تخطي رقمه السابق، في موسم 2018-2019، الذي شهد تتويجه بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعدما حققت كتيبة جورج جيسوس، العلامة الكاملة في أولى 7 جولات، للمرة الأولى في تاريخ الأصفر بالمسابقة، منذ تطبيق نظام الاحتراف.
ومن المقرر أن يخوض النصر مباراتين، عقب لقاء الفيحاء، قبل فترة التوقف الدولي، التي يخوض فيها المنتخب السعودي، مباراتين تجريبيتين أمام كوت ديفوار والجزائر، في إطار الاستعداد للمشاركة في بطولة كأس العرب "قطر 2025"، والتي ستقام خلال الفترة بين 1 و18 ديسمبر المُقبل.
وبشكل عام، سيلعب النصر أربع مباريات حتى نهاية الشهر الجاري، نستعرضها في النقاط التالية..
* 5 نوفمبر: مباراة النصر ضد جوا الهندي (دوري أبطال آسيا 2).
* 8 نوفمبر: مباراة نيوم ضد النصر (دوري روشن السعودي).
* 23 نوفمبر: مباراة النصر ضد الخليج (دوري روشن السعودي).
* 26 نوفمبر: مباراة استقلال الطاجيكي ضد النصر (دوري أبطال آسيا 2).
وينتظر أن يتوقف دوري روشن بعدها حتى ختام المشاركة في بطولة كأس العرب، حيث يعود النصر بعد التوقف الطويل، ليحل ضيفًا على النجمة، في بريدة، في 21 ديسمبر.