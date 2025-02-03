"أخفيت هذا السر عن عائلتي سنة كاملة!" .. محمد العويس يحسم جدل اعتزاله الدولي ويتحدث عن مستقبله بعد كرة القدم

جدل كبير صاحب مستقبل محمد العويس في الفترة الأخيرة..

تحدث محمد العويس، حارس مرمى نادي الهلال، عن كواليس مثيرة في حياته، وخطته بعد اعتزال كرة القدم بشكل نهائي.

العويس البالغ من العمر 33 سنة، بدأ مسيرته الكروية في الفئات السنية لنادي الشباب، قبل الصعود إلى الفريق الأول لكرة القدم صيف عام 2014.

وبعد 3 سنوات.. انتقل الحارس المخضرم إلى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في صفقة أثارت الكثير من الجدل؛ قبل أن يذهب إلى الهلال في يناير 2022.

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ومع الزعيم الهلالي.. أصبح العويس حبيسًا لـ"دكة البدلاء"؛ سواء للحارس المخضرم عبدالله المعيوف أولًا، ثم للمغربي المتألق ياسين بونو حاليًا.