أبرزها إبعاد البليهي .. 6 أسباب ترشح محمد الشلهوب لقيادة الهلال في كأس العالم للأندية 2025

من وجهة نظر رئيس الشباب الأسبق..

طرح الناقد الرياضي طلال آل الشيخ، رئيس الشباب الأسبق، فكرة استمرار محمد الشلهوب على رأس الإدارة الفنية لفريق الكرة بنادي الهلال، في بطولة كأس العالم للأندية 2025، مؤكدًا أن أسطورة الأزرق عالج الكثير من الأخطاء التي عانى منها في الفترة الماضية، وذلك في أولى مباراتين فقط له.

الهلال يستعد للمشاركة في النسخة الأولى من كأس العالم للأندية، بمشاركة 32 فريقًا، والتي تستضيفها الولايات المتحدة، انطلاقًا من 14 يونيو، وحتى 13 يوليو، حيث يلعب في المجموعة الثامنة، برفقة ريال مدريد، ريد بول سالزبورج، باتشوكا.