محمود خالد

الدعيع يشكّك في ولاء روبن نيفيش للهلال .. ويؤكد: توقعت خسارة النصر للصدارة بعد تلك المباراة!

"أخشى على الهلال فنيًا من هذا الفريق"

في الوقت الذي تعيش فيه جماهير نادي الهلال، حالة من الترقب حول مستقبل عدد من نجوم الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الشتوية، بات عشاق الأزرق يتنفسون الصعداء، بعدما نجح الزعيم في اقتناص صدارة دوري روشن السعودي، من النصر الذي سيطر عليه على مدار أولى 11 مباراة.

وبدوره، علّق محمد الدعيع، أسطورة نادي الهلال، على تحقق رؤيته التي قالها قبل بضع جولات، بأن الأزرق سيتصدر الدوري رغم سلسلة انتصارات الغريم التقليدي، كما وجه رسالة صادمة حول النجم البرتغالي روبن نيفيش، بعد تصريح الأخير حول مستقبله.

    نيفيش: لن ألعب في السعودية إلا للهلال!

    وكان روبن نيفيش، قد رفض الحديث عن مستقبله، في هذا التوقيت، كونه أمر شخصي، فيما اكتفى بالقول إنه يتحدث مع عائلته وكل من يعرفه.

    ونفى روبن نيفيش، التقارير التي ربطت اسمه بانتقال محتمل إلى نادي الاتحاد، مؤكدًا أنه إذا ما قرر البقاء في السعودية، فلن يلعب إلا في الهلال فقط، كما أضاف "لا تصدقوا ما تقرؤونه".

    وذكرت تقارير بأن نيفيش يأتي على رادار عددٍ من الأندية الأوروبية، مثل مانشستر يونايتد أو سيتي، ونيوكاسل، رغم تأكيد الإعلامي بن جاكوبس بأنه لم يتلقّ أي عرض رسمي مع بدء الفترة الشتوية، كما أكد فابريتسيو رومانو، أنه لا علم لديه بشأن مدى اهتمام ريال مدريد بضم النجم البرتغالي، وفق ما تم تداوله في الأيام الماضية.

  • رد صادم من الدعيع

    ورغم ذلك، إلا أن محمد الدعيع، شكّك في إمكانية بقاء روبن نيفيش في الهلال، عبر برنامج "دورينا غير"، خاصة وأن البرتغالي لم يتوصل لاتفاق مع الإدارة بشأن تجديد عقده حتى هذه اللحظة.

    وتساءل الدعيع بشأن ما إذا تلقى نيفيش عرضًا بضعف راتبه، سواءً من نادٍ سعودي أو أوروبي، ليجيب بأن البرتغالي سيوقّع معه بكل تأكيد، معلقًا "يقول هذا فقط لأن عقده لا يزال ساريًا، ولكن الأموال تغير النفوس".

    توقعت خسارة صدارة النصر بعد تلك المباراة

    من ناحية أخرى، تحدث الدعيع بشأن فقدان النصر للمركز الأول في دوري روشن، بعد خسارته لمباراة الكلاسيكو أمام الأهلي، مضيفًا أن الهلال معتاد على الصدارة.

    وأوضح حارس الهلال السابق، أنه توقع خسارة النصر للصدارة، منذ مباراته أمام الزوراء العراقي في دوري أبطال آسيا 2، منوهًا بأن الأخطاء الدفاعية التي يرتكبها لاعبو الأصفر، هي ذاتها التي حرمت الهلال من الفوز بالدوري في الموسم الماضي، مع جورج جيسوس.

    في المقابل، نوّه الدعيع بأن المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي بات يطبق طريقة جديدة، التي تتمثل في الـ3 مدافعين، حول وضع روبن نيفيش كقلب دفاع مع حسان تمبكتي ومتعب الحربي.

    ولكن، صدارة الهلال لم تمنع الدعيع من انتقاد إنزاجي، مؤكدًا أنه يخشى على الفريق من كثرة تغييرات في طريقة اللعب، مؤكدًا أن هناك بعض الأخطاء، واللاعبون لم يشربوا طريقة الإيطالي بعد.

  • أخشى على الهلال من هذا الفريق

    ورغم مخاوف الدعيع من كثرة تغييرات "تكتيك" الهلال، إلا أن أسطورة حراسة الأخضر، أبدى تفاؤله بأن الفريق سيكون أفضل بعد الفترة الشتوية، واكتمال عودة نجومه المحليين والأجانب.

    ونوّه الدعيع بأن الأهلي يعد المنافس الحقيقي للهلال والنصر؛ كونه يملك لاعبين على مستوى عالٍ، إلا أنه أكد أنه لا يخشى إلا من الاتحاد، من الناحية الفنية.

    وأوضح "لقد رأيت الدور الأول، سجلنا 3 أهداف في الأهلي، وكان بالإمكان أن نسجل خمسة، ولكن الاتحاد - تكتيكيًا - يتعبك، وزد عليه قدوم المدرب الحالي (سيرجيو) كونسيساو".

    الهلال في الصدارة .. محليًا وقاريًا

    على الرغم من البداية غير المستقرة للهلال في مستهل موسم 2026/2025، فإن الفريق يعيش حاليًا فترة من التألق اللافت تحت قيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي، إذ يواصل الأزرق سلسلة نتائجه المميزة على مختلف الأصعدة؛ سواء في دوري روشن السعودي، أو كأس خادم الحرمين الشريفين، أو دوري أبطال آسيا للنخبة.

    وفي آخر محطاته المحلية، نجح الهلال في تحقيق فوز جديد على حساب ضمك بنتيجة (0-2)، ليرفع حصيلته إلى 10 انتصارات مقابل تعادلين خلال 12 جولة من دوري روشن السعودي للمحترفين، ليواصل تربعه في الصدارة.

    قاريًا، يقدّم الهلال أداءً قويًا في دوري أبطال آسيا للنخبة، بعد أن حقق العلامة الكاملة في أول 6 جولات من مرحلة الدوري، مسجلًا سلسلة انتصارات تعكس تفوقه الفني وتماسكه التكتيكي، وقد كان آخر انتصاراته على حساب الشارقة الإماراتي بهدف دون رد خارج ملعبه.

    كما ضمن الهلال تأهله إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وذلك بعد تخطيه الفتح في دور الـ8 بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، وقد أوقعته القرعة في مواجهة صعبة في المربع الذهبي أمام الأهلي، وستقام المواجهة في ملعب الإنماء بجدة.

    ولم تكن انطلاقة إنزاجي تقليدية مع الهلال؛ إذ تولى المهمة عبر بوابة كأس العالم للأندية في صيف العام الحالي، حيث قاد الأزرق لربع النهائي، وحقق نتائج لافتة أبرزها التعادل التاريخي مع ريال مدريد، والفوز على مانشستر سيتي.

