عودة ورطة أوسيمين: القادسية يحسم مفاوضات الهلال مع محمد أبو الشامات!

قرر نادي القادسية، وضع كلمة النهاية، حول "أنباء" مفاوضات الهلال مع ظهيره الأيمن، محمد أبو الشامات، من أجل إقناعه بالانتقال إلى قلعة الزعيم، خلال فترة الميركاتو الشتوي.

الهلال، وبطلب من المدير الفني الإيطالي سيموني إنزاجي، يواصل مساعيه من أجل دعم مركز "الظهير الأيمن"، خاصة بعد رحيل البرتغالي جواو كانسيلو، مُعارًا إلى صفوف برشلونة، حتى نهاية الموسم الجاري.

وفي ظل اعتماد إنزاجي على حمد اليامي، إلا أن الهلال بات بحاجة لتدعيم هذا المركز، ما دفعه للدخول في مفاوضات من أجل حسم صفقة محمد أبو الشامات من القادسية.