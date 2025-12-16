Hidden Gems GFXGoal

محرز وفان دايك والجواهر الخفية | لم يفت الأوان بعد.. 10 أساطير كروية بدأت رحلة المجد بعد الـ 25!

سلسلة: نادي الجواهر الخفية

إنه أسبوع "الجواهر الخفية". في يوم الاثنين استعرضنا 25 لاعباً أثاروا الإعجاب هذا الموسم وباتوا مرشحين للانتقال قريباً إلى أندية كبرى. أما اليوم، فنسلط الضوء على 10 لاعبين "تأخر بزوغ نجمهم"؛ لاعبو كرة قدم يملكون قصصاً رائعة، لم يحالفهم النجاح في سن مبكرة لأسباب مختلفة، لكنهم بنوا لاحقاً مسيرة مهنية مذهلة.

يشترك ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو ونيمار في قاسم مشترك واحد: كان جلياً منذ صغرهم أنهم يمتلكون موهبة استثنائية. ومع ذلك، هناك عدد لا يحصى من اللاعبين الذين تأخر ظهورهم، ليثبتوا أن مسار التطور لا يخلو من العقبات، وأن الصبر يمكن أن يؤتي ثماره بشكل مذهل.

أحد أفضل الأمثلة على ذلك هو بلا شك جيمي فاردي. ساهم المهاجم الإنجليزي بشكل حاسم في فوز ليستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز التاريخي في موسم 2015/2016 وهو في التاسعة والعشرين من عمره. اقرأ قصته وقصص تسعة لاعبين آخرين حققوا النجاح في وقت متأخر أدناه.

  • Didier DrogbaGetty/GOAL

    1. ديدييه دروجبا

    في سن الحادية والعشرين، كان ديدييه دروجبا لا يزال يلعب في أندية فرنسية صغيرة، ولم يسجل ظهوره الأول في الدوري الفرنسي مع فريق جانجون إلا في سن الرابعة والعشرين. حتى ذلك الحين، لم تكن هناك مؤشرات في مسيرته توحي بأنه سيتحول إلى نجم عالمي. كان يجمع بين الدراسة والعمل، وظل لفترة طويلة يعتمد بشكل أساسي على دعم عائلته لتحقيق حلمه الكبير.

    جاءت انطلاقة دروجبا الحقيقية مع أولمبيك مارسيليا، حيث تحول فجأة في سن الخامسة والعشرين إلى واحد من أفضل المهاجمين في فرنسا. لفتت قوته البدنية وتقنياته العالية انتباه مدرب تشيلسي جوزيه مورينيو على الفور. وقد صرح المدرب البرتغالي بعد سنوات: "لم أوقع مع دروجبا بسبب طريقة لعبه في ذلك الوقت، بل لما كان يمكن أن يحققه في المستقبل".

    في تشيلسي، أصبح دروجبا أسطورة للنادي وأحد أبرز المهاجمين في جيله. أما أبرز إنجازات مسيرته؟ فهو بلا شك الفوز بدوري أبطال أوروبا عام 2012. سجل دروجبا هدف التعادل القاتل في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي ضد بايرن ميونيخ بضربة رأس، مما أجبر الفريقين على اللجوء لركلات الترجيح. وهناك، سدد الإيفواري الركلة الحاسمة ونجح في تحويلها إلى هدف، ليضمن لتشيلسي أول لقب دوري أبطال أوروبا في تاريخ النادي.

  • Virgil van DijkGetty/GOAL

    2. فيرجيل فان ديك

    نظرت العديد من الأندية الهولندية لفيرجيل فان ديك باعتباره لاعباً ضعيفاً في سنوات شبابه، لكن نادي جرونينجن رأى فيه لاعباً واعداً وضمه مجاناً من نادي فيليم الثاني. وعندما حقق فان ديك أخيراً نجاحاً ملحوظاً مع جرونينجن بعد بلوغه العشرين، جذب هذا المدافع الصلب اهتمام ناديي أياكس وسيلتيك. ومع تردد النادي الهولندي، وقع الاختيار في النهاية على العملاق الاسكتلندي.

    في سيلتيك، أصبح فان ديك معشوقاً للجماهير، لكن التساؤلات ظلت تحوم حول قدرته على المنافسة في مستويات أعلى. منحه نادي ساوثهامبتون الفرصة، وتحت قيادة مواطنه رونالد كومان، حقق فان ديك تطوراً هائلاً في الدوري الإنجليزي الممتاز. أبدى كومان إعجابه الشديد به قائلاً: "إنه يتعلم بسرعة مذهلة، هذه هي قوته الخارقة".

    عندما تعاقد ليفربول معه مقابل مبلغ قياسي قدره 75 مليون جنيه إسترليني، اعتبر جزء من الصحافة الإنجليزية أن المبلغ مبالغ فيه. لكن في غضون عام واحد، أصبح فان ديك ربما أفضل مدافع في العالم. فاز بدوري أبطال أوروبا، والدوري الإنجليزي الممتاز، ولعب ما يقرب من 350 مباراة رسمية مع "الريدز". لا يزال هناك هدف واحد لم يتحقق: الفوز ببطولة كبرى مع المنتخب الهولندي، وسيحظى بهذه الفرصة الصيف المقبل في أمريكا الشمالية.

  • Olivier GiroudGetty/GOAL

    3. أوليفييه جيرو

    وُصف أوليفييه جيرو لسنوات بأنه "بطيء للغاية ومحدود الإمكانيات" بحيث لا يمكنه بلوغ القمة الأوروبية. حتى سن الـ 24، كان يلعب في الدرجات الدنيا بالدوري الفرنسي، وبعد عام واحد فقط وقع مع مونبلييه، وهي الخطوة التي اعتبرها الكثيرون سقف طموحاته. لم يتوقع أحد أنه سيتوج بطلاً لفرنسا بعد عامين.

    أدى تطوره الملحوظ إلى انتقاله لنادي أرسنال، حيث وصفه أرسين فينجر بأنه "مهاجم يتحسن كل عام". وكان ذلك صحيحاً؛ أصبحت تحركاته أكثر ذكاءً، وبات أقوى في المواجهات الثنائية، وأكثر هدوءاً أمام المرمى.

    الأمر الأكثر إثارة للإعجاب هو مسيرة جيرو الدولية. لم يتلقَ أول استدعاء للمنتخب الفرنسي إلا في سن الخامسة والعشرين، ولم يتوقع أحد أنه سيصبح الهداف التاريخي للمنتخب الفرنسي. في 2018، فاز جيرو بكأس العالم. ورغم أنه لم يسجل أي هدف في تلك البطولة، إلا أنه أثبت أنه لاعب ذو قيمة تكتيكية هائلة للفريق.

  • Miroslav KloseGetty/GOAL

    4. ميروسلاف كلوزه

    كان ميروسلاف كلوزه يبلغ من العمر 20 عاماً ولا يزال يعمل في وظيفة أمين مخزن ونجاراً، بينما يلعب في نادٍ للهواة في ألمانيا. لم يُنظر إليه أبداً كموهبة فذة. فقط عندما التقطه نادي هومبورج في سن الـ 21، ثم نادي كايزرسلاوترن لاحقاً، بدأ تطوره يتسارع بشكل كبير.

    حقق كلوزه انطلاقته الكبرى في سن الـ 24، حين بدأ بتسجيل الأهداف في الدوري الألماني بضرباته الرأسية المميزة. كانت والدته، وهي لاعبة كرة يد محترفة سابقة، قد دربته على القفز في طفولته. قال كلوزه: "علمتني والدتي كيف أرتقي. لولاها، لما تمكنت من تحقيق الرقم القياسي في كأس العالم". أصبح كلوزه الهداف التاريخي لكأس العالم برصيد 16 هدفاً، سجل سبعة منها بضربات الرأس.

    تطور كلوزه في مسيرته من لاعب هاوٍ إلى مهاجم عالمي. أصبح أسطورة في فيردر بريمن وبايرن ميونيخ ولاتسيو. ومع ذلك، ظل دائماً متواضعاً للغاية. ونظراً لالتزامه بمهنية عالية وكونه نموذجاً للمحترف المثالي، تمكن من الاستمرار في اللعب على أعلى مستوى حتى سن الثامنة والثلاثين.

  • N'Golo KantéGetty/GOAL

    5. نجولو كانتي

    نجولو كانتي هو المثال الأبرز على أن اللاعب يمكنه معانقة النجاح حتى في سن متأخرة. حتى سن الـ 22، لعب في الدرجتين الثانية والثالثة في فرنسا (مع بولوني وكاين). غالباً ما كان الكشافة يتجاهلونه، معتبرين أنه صغير الحجم وغير مؤثر، وظلت هذه التصنيفات تلاحقه لسنوات. لكن كانتي لم يدع ذلك يثبط عزيمته، وواصل العمل يومياً على تحسين لياقته وذكائه الميداني.

    جاءت انطلاقته بعد انتقاله إلى ليستر سيتي في عام 2015، وهي صفقة لم تلفت الانتباه في البداية. لكن كلاوديو رانييري، مدربه آنذاك، أدرك قيمته فوراً قائلاً: "عندما أراه يركض، يبدو وكأنه يلعب بدلاً من لاعبين اثنين في وقت واحد". أصبح الموسم التالي جزءاً من تاريخ كرة القدم، حيث برز كانتي كمحرك رئيسي لفريق ليستر الفائز باللقب، والذي عُد على نطاق واسع أكثر الألقاب إعجازاً في تاريخ المسابقات الأوروبية الكبرى.

    انتقل كانتي بعدها إلى تشيلسي، ليفوز فوراً بالدوري مرة أخرى. هذا النجاح المتأخر جعله متزناً للغاية: لا يشكو أبداً، ولا يطلق تصريحات متعجرفة. يظل القوة الصامتة التي صعدت من بعيد لتصل إلى القمة المطلقة عبر الانضباط والعمل الجاد والتواضع.

  • Emiliano-MartinezGetty/GOAL

    6. إميليانو مارتينيز

    إميليانو مارتينيز هو التجسيد الحي للصبر. كحارس مرمى شاب، لازم مقاعد البدلاء في أرسنال لسنوات طويلة وأعير مراراً لأندية مختلفة. لم يكتسب شهرة حقيقية في الدوري الإنجليزي الممتاز إلا بعد بلوغه الثلاثين. حتى أنه فكر في إنهاء مسيرته الاحترافية والتوقف عن اللعب في المستوى العالي، لكنه استمر في الإيمان بفرصته.

    جاءت تلك الفرصة عام 2020 مع أرسنال بعد إصابة الحارس بيرند لينو. استغل مارتينيز الفرصة بكلتا يديه. وبعد انتقاله لأستون فيلا، تطور ليصبح أحد أفضل حراس الدوري في غضون عام بفضل ردود أفعاله السريعة. كما اشتهر بحربه النفسية ضد الخصوم، مكتسباً سمعة "المشاكس".

    تواصلت محطات المجد مع الأرجنتين، حيث خطف الأضواء في كوبا أمريكا وكأس العالم 2022. أصبح "ديبو" بطلاً للعالم وفاز بجائزة القفاز الذهبي كأفضل حارس في مونديال قطر. إنها قصة خيالية لم يجرؤ أحد على توقعها عندما كان مارتينيز في الخامسة والعشرين من عمره.

  • Riyad MahrezGetty/GOAL

    7. رياض محرز

    بدأ رياض محرز مسيرته في الدوريات الفرنسية الدنيا (مع كويمبير ولوهافر)، حيث لم يكن يُصنف كلاعب موهوب. كان المدربون يرونه خفيف الوزن، طائشاً، وأنانياً، لكن محرز واصل صقل فنياته. في سن الـ 23، انتقل أخيراً إلى ليستر سيتي الذي كان ينشط حينها في دوري الدرجة الأولى (تشامبيونشيب).

    حقق محرز انطلاقته الكبرى بعد عام واحد في الدوري الإنجليزي الممتاز وهو في سن الـ 24، عندما شكل مع كانتي وجيمي فاردي قصة ليستر الخيالية. جعلته مراوغاته وحركاته غير المتوقعة معشوقاً لجماهير "الثعالب". قال مدربه رانييري مازحاً: "يلعب محرز كما لو كان يلعب في الشارع، وأنا أعني ذلك كإطراء". وهذا يبرز إبداع محرز الذي جعله فريداً من نوعه.

    لم يصل إلى القمة إلا في سن متأخرة؛ دفع مانشستر سيتي أكثر من 60 مليون جنيه إسترليني لضمه وهو في السابعة والعشرين. وهناك، نما تدريجياً ليصبح ركيزة في كتيبة بيب جوارديولا الناجحة. كان حاسماً بأهدافه خلال سنوات الفوز بالدوري، وأثبت قيمته مراراً في دوري أبطال أوروبا. والآن، اختار الجناح الأيسر الانتقال إلى السعودية في صيف 2023 بصفقة كبرى.

  • Franck RiberyGetty/GOAL

    8. فرانك ريبيري

    بدأ فرانك ريبيري مسيرته في الدرجات الدنيا بفرنسا، وعمل أحياناً كعامل بناء. في طفولته (سن الثانية)، تعرض لحادث سيارة مروع ترك ندوباً بارزة على وجهه، مما أدى لإطلاق لقب "سكارفيس" (الوجه ذو الندبة) عليه. لكن ريبيري لم يرَ في هذه الندوب عائقاً، بل دافعاً ليكون أقوى.

    انطلقت مسيرته الحقيقية في مارسيليا. وفي سن الثانية والعشرين تقريباً، أصبح نجماً لامعاً في الدوري الفرنسي بفضل سرعته ومهارته في المراوغة. في 2007، انتقل إلى بايرن ميونيخ، حيث تطور ليصبح أحد أفضل الأجنحة في العالم.

    وبالتعاون مع آريين روبن، شكل الثنائي الشهير "روبيري"، الذي بث الرعب في قلوب الخصوم لنحو عشر سنوات. قاد الثنائي بايرن ميونيخ لألقاب عديدة، منها دوري أبطال أوروبا 2013. في العام نفسه، حل ريبيري ثالثاً في ترتيب الكرة الذهبية خلف رونالدو وميسي. ومثل بقية هذه القائمة، يثبت ريبيري أن المثابرة والشخصية القوية توصلان لأبعد الحدود. استمر في اللعب حتى سن الـ 39، حين أجبرته إصابة الركبة على إسدال الستار على مسيرة حافلة.

  • Luca ToniGetty/GOAL

    9. لوكا توني

    في سن الـ 23، كان لوكا توني لا يزال يلعب في دوري الدرجة الثالثة الإيطالي، يكسب القليل ويحاول فقط الحفاظ على مسيرته. كان يُنظر إليه حينها كمهاجم طويل ونحيل بمهارات فنية محدودة. لكنه لم يفتقد الحافز؛ امتلك إرادة قوية للتحسن وكان يسجل أهدافاً أكثر في كل موسم.

    جاءت الانطلاقة الحقيقية مع باليرمو، حيث سجل ثلاثين هدفاً في الدرجة الثانية، ولعب دوراً حاسماً في صعود الفريق للدرجة الأولى. في باليرمو - ولاحقاً في فيورنتينا - نما ليصبح أحد أخطر المهاجمين في إيطاليا.

    توجت مسيرته في عام 2006 عندما أصبح بطلاً للعالم مع إيطاليا. ثم تدخل بايرن ميونيخ لجعله أغلى لاعب إيطالي على الإطلاق. وفي سن الثلاثين، أصبح توني هدافاً للدوري الألماني، ليصبح المثال الأكمل للاعب الذي تأخر نضوجه ولكنه اكتمل تماماً بمجرد حصوله على الثقة.

  • Jamie VardyGetty/GOAL

    10. جيمي فاردي

    في حديثنا عن النجاح المتأخر، يستحيل استبعاد جيمي فاردي من القائمة. قطع المهاجم طريقاً طويلاً وشاقاً. على عكس النجوم الذين لمعوا صغاراً، أمضى فاردي شبابه في المستويات الدنيا. ولكسب قوت يومه، عمل في مصنع بينما كان يسجل الأهداف أسبوعياً، ولم يعش حياة المحترفين، بل كان يتردد على النوادي الليلية.

    عندما أدرك فاردي أخيراً سهولة تسجيله للأهداف، قرر تغيير حياته. بعد عام في هاليفاكس، وقع مع فليتوود تاون (الدرجة الخامسة)، وسجل بغزارة في موسمه الأول. قاده ذلك لاحتراف كرة القدم بدوام كامل في سن الـ 25، حين منحه ليستر سيتي الفرصة.

    بقية القصة معروفة للجميع. بعد بضع سنوات (موسم 2015/16)، لعب دوراً رئيسياً في واحدة من أروع القصص الخيالية في تاريخ اللعبة: تتويج ليستر باللقب. وعندما رحل محرز وكانتي بصفقات الملايين، ظل فاردي وفياً لليستر، مما رسخ مكانته كمعشوق للجماهير.

    لعب فاردي ما مجموعه 500 مباراة رسمية بقميص "الثعالب"، قبل أن يبدأ مغامرته الأولى في الخارج في سن الـ 38 هذا الصيف مع نادي كريمونيسي الإيطالي. وهذا يدل على أن شغف فاردي باللعبة لا يزال متقداً. إذا كان هناك دليل حي على أنه لا يوجد وقت متأخر لتحقيق الأحلام، فهو حتماً جيمي فاردي.

