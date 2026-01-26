Getty Images Sport
(محدث) أخبار الانتقالات | مانشستر سيتي يتحرك لضم أرنولد وريال مدريد يتلقى 11 مليونًا من بورنموث
مانشستر سيتي يراقب وضعية أرنولد
كشف "تيم توك" عبر مصادره عن وجود حوار بين بيئة ترينت أليكساندر أرنولد، لاعب ريال مدريد، ومسؤولي مانشستر سيتي في الفترة الأخيرة.
وتم نفي شائعات رغبة ريال مدريد في التخلص من النجم الإنجليزي بسبب كثرة الإصابات وتراجع المستوى، ولكن التقرير قال إن موقف ترينت لا يزال غامضًا في مدريد حتى نهاية الموسم.
بورنموث يقرر ضم خيمينيز نهائيًا
أوضح "فابريزيو رومانو" أن بورنموث قرر تفعيل خيار شراء أليكس خيمينيز المُعار من صفوف ميلان، والمقرر في حدود 22 مليون يورو.
وسيكون ريال مدريد أبرز المستفيدين من القرار، إذ يملك 50% من قيمة بيع اللاعب السابق في صفوفه بحسب الاتفاق وقت بيعه لميلان، ما يعني حصوله على قرابة 11 مليونًا إذا تمت الصفقة لبورنموث.
جوارديولا يؤكد رحيل بوب
في تصريحات عقب الفوز على وولفرهامبتون السبت نشرت مؤخرًا، أكد مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا رغبة جناحه النرويجي الشاب أوسكار بوب في المغادرة.
ويبحث اللاعب عن فرص أكبر للعب من أجل المشاركة مع منتخب بلاده في كأس العالم القادمة، وتم ربطه بفولهام مؤخرًا بحسب "فابريزيو رومانو".
روما يؤكد عودة تسيميكاس إلى ليفربول
كشف ريكي ماسارا، المدير الرياضي في روما، عن وجود محادثات مع ليفربول من أجل قطع إعارة كوستاس تسيميكاس وعودته لناديه الأصلي، وذلك في تصريحات على هامش قمة روما مع ميلان الأحد.
وقالت تقارير في إنجلترا مؤخرًا إن ليفربول يستهدف إعادة تسيميكاس في حال إتمام أندرو روبرتسون صفقة انتقاله إلى توتنهام في الأيام القليلة المقبلة قبل انتهاء سوق الانتقالات الشتوية.
الهلال قريب من ضم غريب
التفاصيل هنا.
الهلال يستهدف بافليديس
ذكر الصحفي "ساشا توفلييري" أن الهلال يتحرك من أجل ضم مهاجم بنفيكا فانجليس بافليديس لتعزيز خط هجومه في انتقالات يناير.
وأوضح الصحفي أن بافليديس لا يمانع فكرة الانتقال لصفوف النادي السعودي في الشتاء الحالي، ولكن هناك اختلاف بين العرض والطلب بين الطرفين في الوقت الراهن.
إعلان