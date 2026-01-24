(محدث) أخبار الانتقالات | حقيقة تخلص ريال مدريد من أرنولد وتفاصيل صفقة النصيري ويوفنتوس

أكد "فابريزيو رومانو" أن يوفنتوس قد توصل لاتفاق مع فنربخشه بخصوص انتقال مهاجمه الدولي المغربي يوسف النصيري إلى صفوفه في انتقالات يناير الجارية.

وتوصل النادييان لاتفاق ينقل النصيري إلى السيدة العجوز للعب النصف الثاني من الموسم الجاري على سبيل الإعارة، بدون وجود إلزامية شراء بنهايتها بحسب الصحفي الإيطالي.