(محدث) أخبار الانتقالات | مدرب توتنهام يُلمح لصفقة روبرتسون عبر رونالدو وميسي والنصيري يُوقف انتقاله ليوفنتوس
النصيري يعطل انتقاله إلى يوفنتوس
رغم توصل يوفنتوس لاتفاق مع نظيره فنربخشه من أجل ضم يوسف النصيري، أوقف النجم المغربي إتمام الصفقة بحسب "فابريزيو رومانو".
وتوصل الناديان إلى اتفاق على إعارة اللاعب لمدة 6 أشهر مع أحقية شراء، وتحمل يوفنتوس راتبه، ولكن النصيري يريد الانتقال بصفقة نهائية فقط لأي فريق جديد.
صراع إنجليزي على نجم السنغال
ذكرت "سكاي" بنسختها الألمانية على لسان مراسلها فلوريان بلاتنبرج أن الثنائي تشيلسي وأستون فيلا مهتمان بضم نجم السنغال الشاب إبراهيم مباي.
مباي، 18 عامًا، بزغ الموسم الماضي مع باريس سان جيرمان ويملك عقدًا مع النادي الفرنسي حتى يونيو 2028 ولا توجد نية للتفريط فيه بحسب التقرير.
فرانك يعلق على مفاوضات روبرتسون
رفض توماس فرانك، مدرب توتنهام، على هامش تعادل ناديه مع بيرنلي لحساب البريميرليج أن يعلق بشكل مباشر على ربطه بضم نجم ليفربول أندي روبرتسون، وقال إنه لن يتحدث عن لاعبي الفرق الأخرى باسثتناء كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي!
وفي سياق متصل، ذكرت "ديلي ميل" أن سبيرز مستعد لدفع مبلغ في حدود 6 مليون يورو لليفربول في انتقالات يناير لضم الظهير الأيسر الذي ينتهي عقده في يونيو القادم مع الريدز.
إليوت يرفض العرض الأمريكي
ذكر "فابريزيو رومانو" أن نجم ليفربول الشاب المُعار إلى أستون فيلا هارفي إليوت رفض عرضًا من فريق تشارلوت الأمريكي في الأيام الماضية.
ولم يلعب إليوت مع أستون فيلا منذ نوفمبر الماضي عقب أن خرج من حسابات النادي، وسط تقارير تؤكد استبعاده لتفادي تفعيل شرط إلزامية الشراء مقابل 35 مليون يورو.
توقف صفقة درو وباريس سان جيرمان
تحرّك داخل الهلال لإعادة تشكيل الهجوم بصفقة عالمية .. وداروين نونيز أقرب الضحايا!
