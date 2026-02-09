"محبط" - جاك غريليش يحطم قلوب المشجعين ويؤكد انتهاء موسمه بعد خضوعه لعملية جراحية في القدم

إصابة جريليش تعني أنه يواجه مستقبلاً غير مؤكد. إيفرتون لديه خيار شراء جريليش مقابل 50 مليون جنيه إسترليني هذا الصيف، عندما يتبقى له 12 شهراً فقط على انتهاء عقده مع مانشستر سيتي، ولكن ليس من الواضح بعد ما إذا كان سيتم تفعيل هذه الشرط. سُئل مويس عن الوضع في أعقاب إصابة جريليش، وأصر فقط على أنه "من المبكر جدًا" اتخاذ أي قرارات بشأن مستقبله. تحرك إيفرتون لاستبدال جريليش في فترة الانتقالات في يناير، حيث تعاقد مع تيريك جورج من تشيلسي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

في غضون ذلك، سُئل مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا عن مستقبل جريليش في مانشستر سيتي في وقت سابق من الموسم، وشارك أفكاره قائلاً: "أعتقد أن لديه عقدًا لمدة عام آخر معنا. المهم هو أنه عاد. إنه ذو تأثير كبير في مباريات إيفرتون. بعد ما حدث، ربما يريد مانشستر سيتي عودته، لكنني لا أعرف. لا يزال هناك الكثير من الأمور التي ستحدث. سنرى. المهم أنه يلعب مرة أخرى، ويلعب الكثير من الدقائق. هذا هو المعيار. أنا سعيد، حقًا، بصراحة، بعودته، وبأنه يبذل قصارى جهده".