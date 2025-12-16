لم يفلت المعلق الرياضي فهد العتيبي من مرمى الانتقادات السعودية بعد تصرفه الذي وُصف بالغريب خلال مواجهة المنتخبين السعودي والأردني في نصف نهائي كأس العرب فيفا 2025، ولكنه وجد في نفس الوقت من يُدافع عنه! فما القصة؟
ما بين "محايد يؤدي عمله" و"كان عليه الاعتذار" .. تصرف فهد العتيبي خلال مواجهة السعودية والأردن يُثير انقسامًا جماهيريًا
السعودية تُغادر كأس العرب من نصف النهائي
خيب المنتخب السعودي آمال جماهيره الكبيرة بالخروج من نصف نهائي كأس العرب فيفا 2025 بعد خسارته مساء أمس أمام الأردن بهدف نظيف سجله نزار الرشدان برأسية مميزة في الدقيقة 66 من المباراة التي أقيمت في قطر.
بهذا الانتصار، تأهل النشامى لمواجهة المنتخب المغربي في المباراة النهائية، المقررة يوم 18 ديسمبر على استاد لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة.
في المقابل، سيخوض المنتخب السعودي بقيادة الفرنسي هيرفي رينارد مباراة تحديد المركز الثالث ضد المنتخب الإماراتي، والتي ستقام في نفس اليوم على استاد خليفة الدولي بمدينة الريان.
الغضب يجتاح السعودية!
بمجرد انطلاق صافرة نهاية المباراة وانتهاء الحلم السعودي بالحصول على بطولة لأول مرة منذ 22 عامًا، اجتاح الغضب السعودية على الصعيدين الإعلامي والجماهيري.
وفجر الجمهور والإعلام غضبه في جميع الجهات المسؤولة عن المنتخب السعودي، بدءًا من اتحاد كرة القدم بقيادة ياسر المسحل مرورًا باللاعبين وانتهاءً بالمدرب الفرنسي هيرفي رينارد.
مع هذا، يُمكن القول من ملاحظة ردود الأفعال الغاضبة أن اللاعبين كانوا الأقل عرضة للانتقادات، حيث دافع عنهم البعض بحجة عدم وجود المدرب القادر على إخراج أفضل ما لديهم، فيما برر البعض الآخر مستواهم المتواضع بعدم اللعب كثيرًا مع أنديتهم في ظل سيطرة الأجانب على دوري روشن.
المعلق الرياضي فهد العتيبي ناله نصيب من هذ الغضب الجماهيري وعلى منصات التواصل الاجتماعي، وذلك بعد تصرفه خلال اللقاء، والذي أثار استياء العديد من الجماهير السعودية.
ماذا فعل العتيبي؟
المعلق السعودي علّق على أحداث المباراة لصالح منصة "شاشا" الكويتية، وقد اتبع خط الحياد في تعليقه رغم أنه سعودي عملًا بسياسة المنصة وكون الخصم منتخبًا عربيًا آخر هو الأردن.
ووصل العتيبي إلى ذروة الحياد بتعليقه على هدف الأردن الوحيد في مرمى نواف العقيدي، حيث أسهب في الاحتفال بالهدف بحماس شديد، قائلًا "اكتب في تاريخ، إنه عهد الأردن، إنها فرصة الأردن، إنه ارتقاء الأردن. النشامى يُسجلون ويتقدمون بالهدف الأول".
تابع "يا سلام، يا سلام على الهيبة الأردنية، على القوة الهجومية، على نزار الكبير، على الأردن الكبير، على النشامى والشماخ الأردني".
انقسام جماهيري
الجمهور انقسم حول اتسام العتيبي بالحياد في تعليقه على مباراة السعودية ضد الأردن واحتفاله الجنوني بهدف النشامى الوحيد الذي أخرج الأخضر من كأس العرب، حيث دعمه البعض بحجة أنه كان يُعلق لقناة محايدة ولابد من عدم الانحياز للأخضر، فيما رأت الأغلبية من الجمهور أنه كان مطالبًا بالاعتذار عن التعليق على اللقاء حتى لا يحتفل بهدف في مرمى بلاده.
ووصل الحد إلى بعض المشجعين السعوديين للمطالبة إلى منع العتيبي من مزاولة مهنة التعليق، فيما قارن البعض بين موقفه وموقف المغربي جمال السلامي المدير الفني للمنتخب الأردني والذي سيُواجه منتخب بلاده في نهائي كأس العرب، مشيرًا إلى أن ما فعله العتيبي يُمثل المهنية والاحترافية.
مشوار السعودية لنصف النهائي
كتيبة المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد بدأت مشوارها في كأس العرب قطر 2025، بالفوز أمام عمان (2-1)، ثم انتصار جديد أمام جزر القمر (3-1)، ثم ختام دور المجموعات بالهزيمة أمام المغرب (0-1).
بهذه النتائج، احتلت السعودية المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد ست نقاط، خلف المنتخب المغربي (سبع نقاط)، فيما حلت عمان في المركز الثالث بأربع نقاط، وأخيرًا جزر القمر دون أي نقطة.
في ربع النهائي، اصطدم المنتخب السعودي بنظيره الفلسطيني، ليُهزم الفدائيون بثنائية مقابل هدف وحيد، ومن ثم تأهل الأخضر لنصف النهائي.
القادم للمنتخب السعودي
المنتخب السعودي سيطوي سريعًا صفحة كأس العرب ويبدأ الاستعداد لنهائيات كأس العالم 2026 التي ستقام الصيف القادم في أمريكا وكندا والمكسيك.
الأخضر وقع في مجموعة صعبة بجانب إسبانيا وأوروجواي وكاب فيردي، وسيخوض لقاء الافتتاح أمام المنتخب الأمريكي الجنوبي فيما الختام أمام مفاجأة إفريقيا.
الملف الأول على طاولة المسؤولين عن المنتخب السعودي في الأيام القادمة هو مستقبل المدرب رينارد، إذ ينتظر الجميع رد فعلهم حول المطالب بإقالته وإن كان ذلك سيُنفذ ويتم التعاقد مع مدرب جديد أو سيتم تجديد الثقة به.