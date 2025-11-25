محاكمة "موكب الرعب" | 130 شخصًا تعرضوا لإصابات.. العدالة تبدأ مشوار الانتقام لجماهير ليفربول!

في السادس والعشرين من مايو 2025، كانت مدينة ليفربول تعيش واحدة من أزهى لياليها، حيث احتشد ما يقارب المليون شخص في الشوارع والساحات العامة للاحتفال بفوز ناديهم بلقب الدوري الإنجليزي للمرة العشرين في تاريخه. كانت الأجواء مفعمة بالفرح والنشوة بينما كانت الحافلة المكشوفة تجوب المدينة وعلى متنها اللاعبون والكأس. ولكن، مع اقتراب الساعة السادسة مساءً وبدء الجماهير في مغادرة منطقة الواجهة البحرية، تبدل المشهد الاحتفالي في لحظات معدودة إلى ساحة من الفوضى والرعب في شارع "ووتر ستريت".

اخترقت سيارة من طراز "فورد جالاكسي" الجموع المغادرة، داهسة في طريقها العشرات من المشجعين الذين لم يجدوا مهرباً في تلك المساحة المكتظة.

لم يكن الحادث مجرد تصادم مروري عابر، بل وصفه شهود العيان والتقارير الأولية بأنه بدا وكأنه عمل متعمد استهدف أكبر تجمع بشري ممكن في تلك النقطة.

تحولت الشوارع التي كانت قبل دقائق تضج بأغاني النصر إلى منطقة عمليات طبية طارئة، حيث هرعت سيارات الإسعاف والشرطة للتعامل مع ما وصف بأنه "حادث خطير" هز أرجاء المدينة وأفسد فرحة اللقب.