مجموعات كأس العالم 2026 .. الترتيب وجدول المباريات

تعرف على جدول مباريات مجموعات كأس العالم 2026، ترتيب المجموعات، القنوات الناقلة للمونديال في الشرق الأوسط،....

تستضيف كل من الولايات المتحدة الأمريكية، المكسيك، وكند، الحدث الأبرز والأهم في عالم كرة القدم، كأس العالم 2026، بنسخته الاستثنائية والتي ستشهد مشاركة 48 فريقًا للمرة الأولى في تاريخ البطولة التي انطلقت عام 1930.

نجح المنتخب الأرجنتيني، في تحقيق اللقب للمرة الثالثة في تاريخه بالنسخة الأخيرة التي استضافتها قطر، بعد الفوز على فرنسا، بركلات الترجيح بعد التعادل بثلاثة أهداف لكل فريق في الوقت الأصلي والإضافي.

ومن المنتظر أن نكون على موعد مع نسخة قوية ومثيرة من البطولة، حيث يطمح كل منتخب إلى تحقيق الإنجاز والفوز بالمونديال في المباراة النهائية التي يستضيفها ملعب نيوجيرسي بولاية نيويورك الأمريكية.

وفي السطور التالية نستعرض لكم كل ما تريدون معرفته عن مجموعات كأس العالم 2026 مجموعات كأس العالم 2026 .. الترتيب وجدول المباريات والقنوات الناقلة.

  • ما القنوات الناقلة لكأس العالم 2026؟

    تنقل مباريات كأس العالم 2026، في الشرق الأوسط حصريًا على مجموعة قنوات بي إن سبورت، وقبل بداية البطولة ستقوم بإطلاق مجموعة قنوات beIN SPORTS MAX لإذاعة كافة مباريات البطولة.

    ويمكن متابعة البث المباشر عن طريق تطبيق TOD TV.

    وإن كنت خارج الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.


  • ما نظام كأس العالم 2026؟

    من المنتظر أن تنطلق بطولة كأس العالم 2026، يوم 11 يونيو وستكون المباراة الافتتاحية في المكسيك، وتستمر المباريات حتى يوم 19 يوليو، حيث المباراة النهائية في الولايات المتحدة الأمريكية.

    قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم زيادة عدد الفرق المشاركة في كأس العالم إلى 48 فريقًا بداية من نسخة 2026، والتي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية، وكند، والمكسيك، وسيتم تقسيم الفرق المشاركة إلى 12 مجموعة، كل مجموعة تضم أربعة فرق، وستبدأ البطولة بدور المجموعات، من ثلاث جولات، وسيتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني مباشرة إلى دور الـ 32، بينما سيلحق بهم أفضل ثمانية منتخبات تحتل المركز الثالث، لتبدأ بعدها أدوار خروج المغلوب.

  • جدول ترتيب مجموعات كأس العالم 2026 - المجموعة الأولى

    المركزالمنتخبلعبفوزتعادلخسارةلهعليهالفارقالنقاط
    1المكسيك00000000
    2جنوب إفريقيا00000000
    3كوريا الجنوبية00000000
    4الفائز من (الدنمارك - مقدونيا الشمالية - التشيك - أيرلندا)00000000

  • جدول ترتيب مجموعات كأس العالم 2026 - المجموعة الثانية

    المركزالمنتخبلعبفوزتعادلخسارةلهعليهالفارقالنقاط
    1كندا00000000
    2الفائز من (إيطاليا- أيرلندا الشمالية - ويلز -البوسنة والهرسك)00000000
    3قطر00000000
    4سويسرا00000000

  • جدول ترتيب مجموعات كأس العالم 2026 - المجموعة الثالثة

    المركزالمنتخبلعبفوزتعادلخسارةلهعليهالفارقالنقاط
    1البرازيل00000000
    2المغرب00000000
    3هايتي00000000
    4اسكتلندا00000000

  • جدول ترتيب مجموعات كأس العالم 2026 - المجموعة الرابعة

    المركزالمنتخبلعبفوزتعادلخسارةلهعليهالفارقالنقاط
    1الولايات المتحدة الأمريكية00000000
    2باراجواي00000000
    3أستراليا00000000
    4الفائز من (سلوفاكيا - كوسوفو - تركيا - رومانيا)00000000

  • جدول ترتيب مجموعات كأس العالم 2026 - المجموعة الخامسة

    المركزالمنتخبلعبفوزتعادلخسارةلهعليهالفارقالنقاط
    1ألمانيا00000000
    2كوراساو00000000
    3كوت ديفوار00000000
    4الإكوادور00000000

  • جدول ترتيب مجموعات كأس العالم 2026 - المجموعة السادسة

    المركزالمنتخبلعبفوزتعادلخسارةلهعليهالفارقالنقاط
    1هولندا00000000
    2اليابان00000000
    3الفائز من (أوكرانيا - السويد - بولندا - ألبانيا)00000000
    4تونس00000000

  • جدول ترتيب مجموعات كأس العالم 2026 - المجموعة السابعة

    المركزالمنتخبلعبفوزتعادلخسارةلهعليهالفارقالنقاط
    1بلجيكا00000000
    2مصر00000000
    3إيران00000000
    4نيوزيلندا00000000

  • جدول ترتيب مجموعات كأس العالم 2026 - المجموعة الثامنة

    المركزالمنتخبلعبفوزتعادلخسارةلهعليهالفارقالنقاط
    1إسبانيا00000000
    2السعودية00000000
    3كاب فيردي00000000
    4أوروجواي00000000

  • جدول ترتيب مجموعات كأس العالم 2026 - المجموعة التاسعة

    المركزالمنتخبلعبفوزتعادلخسارةلهعليهالفارقالنقاط
    1فرنسا00000000
    2السنغال00000000
    3الفائز من (العراق - بولوفيا- سورينام)00000000
    4النرويج00000000

  • جدول ترتيب مجموعات كأس العالم 2026 - المجموعة العاشرة

    المركزالمنتخبلعبفوزتعادلخسارةلهعليهالفارقالنقاط
    1الأرجنتين00000000
    2الجزائر00000000
    3النمسا00000000
    4الأردن00000000

  • جدول ترتيب مجموعات كأس العالم 2026 - المجموعة الحادية عشرة

    المركزالمنتخبلعبفوزتعادلخسارةلهعليهالفارقالنقاط
    1البرتغال00000000
    2الفائز من (الكونغو الديمقراطية - جامايكا - كاليدونيا الجديدة)00000000
    3أوزبكستان00000000
    4كولومبيا00000000

  • جدول ترتيب مجموعات كأس العالم 2026 - المجموعة الثانية عشرة

    المركزالمنتخبلعبفوزتعادلخسارةلهعليهالفارقالنقاط
    1إنجلترا00000000
    2كرواتيا00000000
    3غانا00000000
    4بنما00000000

  • جدول مباريات دور مجموعات كأس العالم 2022 - الجولة الأولى

    المباراةالموعدالنتيجةالملعب
    المكسيك - جنوب أفريقياالخميس 11 يونيو 2026
    23:00 السعودية، 00:00 الإمارات    		 بانورتي (أزتيكا)
    كوريا الجنوبية - الفائز من (الدنمارك - مقدونيا الشمالية - التشيك - أيرلندا)الجمعة 12 يونيو 2026
    06:00 السعودية، 07:00 الإمارات    		 أومنيلايف
    كندا - الفائز من (إيطاليا- أيرلندا الشمالية - ويلز -البوسنة والهرسك)الجمعة 12 يونيو 2026
    23:00 السعودية، 00:00 الإمارات    		 بي إم أو فيلد
    أمريكا - باراجوايالسبت 13 يونيو 2026
    05:00 السعودية، 06:00 الإمارات    		 صوفي
    قطر - سويسراالسبت 13 يونيو 2026
    23:00 السعودية، 00:00 الإمارات    		 ليفيز
    البرازيل - المغرب الأحد 14 يونيو 2026
    02:00 السعودية، 03:00 الإمارات    		 ميتلايف
    هايتي - اسكتلندا الأحد 14 يونيو 2026
    05:00 السعودية، 06:00 الإمارات    		 جيليت
    أستراليا - الفائز من (سلوفاكيا - كوسوفو - تركيا - رومانيا)الأحد 14 يونيو 2026
    08:00 السعودية، 09:00 الإمارات    		 بي سي بليس
    ألمانيا - كوراساو الأحد 14 يونيو 2026
    21:00 السعودية، 22:00 الإمارات    		 إن آر جي
    هولندا - اليابانالإثنين 15 يونيو 2026
    00:00 السعودية، 01:00 الإمارات    		 إيه تي آند تي
    كوت ديفوار - الإكوادور الإثنين 15 يونيو 2026
    03:00 السعودية، 04:00 الإمارات    		 لينكولن فاينانشال فيلد
    تونس - الفائز من (أوكرانيا - بولندا - السويد - ألبانيا)الإثنين 15 يونيو 2026
    06:00 السعودية، 07:00 الإمارات    		 بي بي في إيه
    إسبانيا - كاب فيردي الإثنين 15 يونيو 2026
    20:00 السعودية، 21:00 الإمارات    		 مرسيدس بنز
    بلجيكا - مصرالإثنين 15 يونيو 2026
    23:00 السعودية، 00:00 الإمارات    		 لومن فيلد
    السعودية - أوروجوايالثلاثاء 16 يونيو 2026
    02:00 السعودية، 03:00 الإمارات    		 هارد روك
    إيران - نيوزيلنداالثلاثاء 16 يونيو 2026
    05:00 السعودية، 06:00 الإمارات    		 صوفي
    فرنسا - السنغالالثلاثاء 16 يونيو 2026
    23:00 السعودية، 00:00 الإمارات    		 ميتلايف
    الفائز من (العراق - بوليفيا - سورينام) - النرويجالأربعاء 17 يونيو 2026
    02:00 السعودية، 03:00 الإمارات    		 جيليت
    الأرجنتين - الجزائر الأربعاء 17 يونيو 2026
    05:00 السعودية، 08:00 الإمارات    		 أروهيد
    النمسا - الأردن الأربعاء 17 يونيو 2026
    02:00 السعودية، 03:00 الإمارات    		 ليفيزر
    البرتغال - الفائز من (جامايكا - الكونغو الديمقراطية - كاليدونيا الجديدة) الأربعاء 17 يونيو 2026
    21:00 السعودية، 22:00 الإمارات    		 إن آر جي
    إنجلترا - كرواتياالخميس 18 يونيو 2026
    00:00 السعودية، 01:00 الإمارات    		 إيه تي آند تي
    غانا - بنماالخميس 18 يونيو 2026
    03:00 السعودية، 04:00 الإمارات    		 بي إم أو فيلد
    أوزبكستان - كولومبياالخميس 18 يونيو 2026
    06:00 السعودية، 07:00 الإمارات    		 بانورتي (أزتيكا)

  • جدول مباريات دور مجموعات كأس العالم 2026 - الجولة الثانية

    المباراةالموعدالنتيجةالملعب
    الفائز من (الدنمارك - مقدونيا الشمالية - التشيك - أيرلندا) - جنوب أفريقياالخميس 18 يونيو 2026
    20:00 السعودية، 21:00 الإمارات    		 مرسيدس بنز
    سويسرا - الفائز من (إيطاليا- أيرلندا الشمالية - ويلز -البوسنة والهرسك)الخميس 18 يونيو 2026
    23:00 السعودية، 00:00 الإمارات    		 صوفي
    كندا - قطر الجمعة 19 يونيو 2026
    02:00 السعودية، 03:00 الإمارات    		 بي سي بليس
    المكسيك - كوريا الجنوبية الجمعة 19 يونيو 2026
    05:00 السعودية، 06:00 الإمارات    		 أكرون
    أمريكا - أسترالياالجمعة 19 يونيو 2026
    23:00 السعودية، 00:00 الإمارات    		 لومن فيلد
    اسكتلندا - المغرب السبت 20 يونيو 2026
    02:00 السعودية، 03:00 الإمارات    		 جيليت
    البرازيل - هايتي السبت 20 يونيو 2026
    05:00 السعودية، 06:00 الإمارات    		 لينكولن فاينانشال فيلد
    باراجواي - الفائز من (سلوفاكيا - كوسوفو - تركيا - رومانيا)السبت 20 يونيو 2026
    08:00 السعودية، 09:00 الإمارات    		 ليفيز
    هولندا - الفائز من (أوكرانيا - السويد - بولندا - ألبانيا)السبت 20 يونيو 2026
    21:00 السعودية، 22:00 الإمارات    		 إن آر جي
    ألمانيا - كوت ديفوارالأحد 21 يونيو 2026
    00:00 السعودية، 01:00 الإمارات    		 بي إم أو فيلد
    الإكوادور - كوراساو الأحد 21 يونيو 2026
    04:00 السعودية، 05:00 الإمارات    		 أروهيد
    تونس - اليابان الأحد 21 يونيو 2026
    08:00 السعودية، 09:00 الإمارات    		 بي بي في إيه
    إسبانيا - السعودية الأحد 21 يونيو 2026
    20:00 السعودية، 21:00 الإمارات    		 مرسيدس بنز
    بلجيكا - إيرانالأحد 21 يونيو 2026
    23:00 السعودية، 00:00 الإمارات    		 صوفي
    أوروجواي - كاب فيردي الإثنين 22 يونيو 2026
    02:00 السعودية، 03:00 الإمارات    		 هارد روك
    نيوزيلندا - مصر الإثنين 22 يونيو 2026
    05:00 السعودية، 06:00 الإمارات    		 بي سي بليس
    الأرجنتين - النمساالإثنين 22 يونيو 2026
    21:00 السعودية، 22:00 الإمارات    		 إيه تي آند تي
    فرنسا - الفائز من (بوليفيا - سورينام - العراق) الثلاثاء 23 يونيو 2026
    01:00 السعودية، 02:00 الإمارات    		 لينكولن فاينانشال فيلد
    النرويج - السنغال الثلاثاء 23 يونيو 2026
    04:00 السعودية، 05:00 الإمارات    		 ميتلايف
    الأردن - الجزائر الثلاثاء 23 يونيو 2026
    07:00 السعودية، 08:00 الإمارات    		 ليفيز
    البرتغال - أوزبكستان الثلاثاء 23 يونيو 2026
    21:00 السعودية، 22:00 الإمارات    		 إن آر جي
    إنجلترا - غاناالأربعاء 24 يونيو 2026
    00:00 السعودية، 01:00 الإمارات    		 جيليت
    بنما - كرواتياالأربعاء 24 يونيو 2026
    03:00 السعودية، 04:00 الإمارات    		 بي إم أو فيلد
    كولومبيا - الفائز من (الكونغو الديمقراطية - جامايكا - كاليدونيا الجديدة)الأربعاء 24 يونيو 2026
    06:00 السعودية، 07:00 الإمارات    		 أكرون

  • جدول مباريات دور مجموعات كأس العالم 2026 - الجولة الثالثة

    المباراةالموعدالنتيجةالملعب
    سويسرا - كنداالأربعاء 24 يونيو 2026
    23:00 السعودية، 00:00 الإمارات    		 بي سي بليس
    قطر - الفائز من (إيطاليا- أيرلندا الشمالية - ويلز -البوسنة والهرسك)الأربعاء 24 يونيو 2026
    23:00 السعودية، 00:00 الإمارات    		 لومن فيلد
    المغرب - هايتيالخميس 25 يونيو 2026
    02:00 السعودية، 03:00 الإمارات    		 مرسيدس بنز
    اسكتلندا - البرازيلالخميس 25 يونيو 2026
    02:00 السعودية، 03:00 الإمارات    		 هارد روك
    المكسيك - الفائز من (الدنمارك - مقدونيا الشمالية - التشيك - أيرلندا)الخميس 25 يونيو 2026
    05:00 السعودية، 06:00 الإمارات    		 بانورتي (أزتيكا)
    جنوب أفريقيا -كوريا الجنوبيةالخميس 25 يونيو 2026
    05:00 السعودية، 06:00 الإمارات    		 بي بي في إيه
    كوراساو - كوت ديفوار الجمعة 24 يونيو 2026
    00:00 السعودية، 01:00 الإمارات    		 لينكولن فاينانشال فيلد
    الإكوادور - ألمانياالجمعة 24 يونيو 2026
    00:00 السعودية، 01:00 الإمارات    		 ميتلايف
    تونس - هولندا الجمعة 24 يونيو 2026
    03:00 السعودية، 04:00 الإمارات    		 أروهيد
    اليابان - الفائز من (أوكرانيا - السويد - بولندا - ألبانيا)الجمعة 24 يونيو 2026
    03:00 السعودية، 04:00 الإمارات    		 إيه تي آند تي
    باراجواي - أستراليا الجمعة 24 يونيو 2026
    06:00 السعودية، 07:00 الإمارات    		 ليفيز
    أمريكا - الفائز من (سلوفاكيا - كوسوفو - تركيا - رومانيا)الجمعة 24 يونيو 2026
    06:00 السعودية، 07:00 الإمارات    		 صوفي
    السنغال - الفائز من (بوليفيا - سورينام - العراق) الجمعة 24 يونيو 2026
    23:00 السعودية، 00:00 الإمارات    		 بي إم أو فيلد
    النرويج - فرنساالجمعة 24 يونيو 2026
    23:00 السعودية، 00:00 الإمارات    		 جيليت
    كاب فيردي - السعودية السبت 25 يونيو 2026
    04:00 السعودية، 05:00 الإمارات    		 إن آر جي
    أوروجواي - إسبانيا السبت 25 يونيو 2026
    04:00 السعودية، 05:00 الإمارات    		 أكرون
    مصر - إيران السبت 25 يونيو 2026
    07:00 السعودية، 08:00 الإمارات    		 لومن فيلد
    نيوزيلندا - بلجيكاالسبت 25 يونيو 2026
    07:00 السعودية، 08:00 الإمارات    		 بي سي بليس
    بنما - إنجلترا الأحد 28 يونيو 2026
    01:00 السعودية، 02:00 الإمارات    		 ميتلايف
    كرواتيا - غانا الأحد 28 يونيو 2026
    01:00 السعودية، 02:00 الإمارات    		 لينكولن فاينانشال فيلد
    أوزبكستان - الفائز من (الكونغو الديمقراطية - جامايكا - كالدونيا الجديدة)الأحد 28 يونيو 2026
    03:30 السعودية، 04:30 الإمارات    		 مرسيدس بنز
    كولومبيا - البرتغال الأحد 28 يونيو 2026
    03:30 السعودية، 04:30 الإمارات    		 هارد روك
    الجزائر - النمسا الأحد 28 يونيو 2026
    06:00 السعودية، 07:00 الإمارات    		 أروهيد
    الأردن - الأرجنتينالأحد 28 يونيو 2026
    06:00 السعودية، 07:00 الإمارات    		 إيه تي آند تي

  • سجل الفائزين بكأس العالم عبر التاريخ

    ثمانية بلاد فقط هي من توجت بكأس العالم، منذ البداية في 1930، في مقدمتها البرازيل الأكثر فوزًا بكأس العالم بفضل التتويج بها 5 مرات، كانت أولها في 1958 و1962 و1970 و1994 و2002، وقد قدمت راقصي السامبا مواهب مثل بيليه ورونالدو وروماريو.

    بعد البرازيل تأتي إيطاليا وألمانيا بأربع بطولات، رغم فوز ألمانيا 3 نسخ باسم ألمانيا الغربية، يأتي بعدهم الأرجنتين بثلاث بطولات ثم أورجواي وفرنسا مرتين، وتوجت المنتخبات إنجلترا وإسبانيا بالبطولة لمرة واحدة.

    السنةالمضيفالبطلنتيجة النهائيالمركز الثاني
    1930أوروجوايأوروجواي4-2الأرجنتين
    1934إيطالياإيطاليا2 -1 بعد لعب الوقت الإضافيتشيكوسلوفاكيا
    1938فرنساإيطاليا4-2المجر
    1950البرازيلأوروجواي2-1البرازيل
    1954سويسراألمانيا الغربية3-2المجر
    1958السويدالبرازيل5-2السويد
    1962تشيليالبرازيل3-1تشيكوسلوفاكيا
    1966إنجلتراإنجلترا4-2 "وقت إضافي"ألمانيا الغربية
    1970المكسيكالبرازيل4-1إيطاليا
    1974ألمانيا الغربيةألمانيا الغربية2-1هولندا
    1978الأرجنتينالأرجنتين3- 1 "وقت إضافي"هولندا
    1982إسبانياإيطاليا3-1ألمانيا الغربية
    1986المكسيكالأرجنتين3-2ألمانيا الغربية
    1990إيطالياألمانيا الغربية1-0الأرجنتين
    1994الولايات المتحدة الأمريكيةالبرازيل0-0 "3-2 ضربات الجزاء"إيطاليا
    1998فرنسافرنسا3-0البرازيل
    2002كوريا الجنوبية واليابانالبرازيل2-0ألمانيا
    2006ألمانياإيطاليا1-1 "5- 3"فرنسا
    2010جنوب إفريقياإسبانيا1-0 "وقت إضافي"هولندا
    2014البرازيلألمانيا1- 0 "وقت إضافي"الأرجنتين
    2018روسيافرنسا4-1كرواتيا
    2022قطرالأرجنتين3-3 (4-2) ركلات ترجيحفرنسا
