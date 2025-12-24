مجموعات كأس العالم 2026 .. الترتيب وجدول المباريات

|سويسرا - كندا
|الأربعاء 24 يونيو 2026
23:00 السعودية، 00:00 الإمارات
|
|بي سي بليس
|قطر - الفائز من (إيطاليا- أيرلندا الشمالية - ويلز -البوسنة والهرسك)
|الأربعاء 24 يونيو 2026
23:00 السعودية، 00:00 الإمارات
|
|لومن فيلد
|المغرب - هايتي
|الخميس 25 يونيو 2026
02:00 السعودية، 03:00 الإمارات
|
|مرسيدس بنز
|اسكتلندا - البرازيل
|الخميس 25 يونيو 2026
02:00 السعودية، 03:00 الإمارات
|
|هارد روك
|المكسيك - الفائز من (الدنمارك - مقدونيا الشمالية - التشيك - أيرلندا)
|الخميس 25 يونيو 2026
05:00 السعودية، 06:00 الإمارات
|
|بانورتي (أزتيكا)
|جنوب أفريقيا -كوريا الجنوبية
|الخميس 25 يونيو 2026
05:00 السعودية، 06:00 الإمارات
|
|بي بي في إيه
|كوراساو - كوت ديفوار
|الجمعة 24 يونيو 2026
00:00 السعودية، 01:00 الإمارات
|
|لينكولن فاينانشال فيلد
|الإكوادور - ألمانيا
|الجمعة 24 يونيو 2026
00:00 السعودية، 01:00 الإمارات
|
|ميتلايف
|تونس - هولندا
|الجمعة 24 يونيو 2026
03:00 السعودية، 04:00 الإمارات
|
|أروهيد
|اليابان - الفائز من (أوكرانيا - السويد - بولندا - ألبانيا)
|الجمعة 24 يونيو 2026
03:00 السعودية، 04:00 الإمارات
|
|إيه تي آند تي
|باراجواي - أستراليا
|الجمعة 24 يونيو 2026
06:00 السعودية، 07:00 الإمارات
|
|ليفيز
|أمريكا - الفائز من (سلوفاكيا - كوسوفو - تركيا - رومانيا)
|الجمعة 24 يونيو 2026
06:00 السعودية، 07:00 الإمارات
|
|صوفي
|السنغال - الفائز من (بوليفيا - سورينام - العراق)
|الجمعة 24 يونيو 2026
23:00 السعودية، 00:00 الإمارات
|
|بي إم أو فيلد
|النرويج - فرنسا
|الجمعة 24 يونيو 2026
23:00 السعودية، 00:00 الإمارات
|
|جيليت
|كاب فيردي - السعودية
|السبت 25 يونيو 2026
04:00 السعودية، 05:00 الإمارات
|
|إن آر جي
|أوروجواي - إسبانيا
|السبت 25 يونيو 2026
04:00 السعودية، 05:00 الإمارات
|
|أكرون
|مصر - إيران
|السبت 25 يونيو 2026
07:00 السعودية، 08:00 الإمارات
|
|لومن فيلد
|نيوزيلندا - بلجيكا
|السبت 25 يونيو 2026
07:00 السعودية، 08:00 الإمارات
|
|بي سي بليس
|بنما - إنجلترا
|الأحد 28 يونيو 2026
01:00 السعودية، 02:00 الإمارات
|
|ميتلايف
|كرواتيا - غانا
|الأحد 28 يونيو 2026
01:00 السعودية، 02:00 الإمارات
|
|لينكولن فاينانشال فيلد
|أوزبكستان - الفائز من (الكونغو الديمقراطية - جامايكا - كالدونيا الجديدة)
|الأحد 28 يونيو 2026
03:30 السعودية، 04:30 الإمارات
|
|مرسيدس بنز
|كولومبيا - البرتغال
|الأحد 28 يونيو 2026
03:30 السعودية، 04:30 الإمارات
|
|هارد روك
|الجزائر - النمسا
|الأحد 28 يونيو 2026
06:00 السعودية، 07:00 الإمارات
|
|أروهيد
|الأردن - الأرجنتين
|الأحد 28 يونيو 2026
06:00 السعودية، 07:00 الإمارات
|
|إيه تي آند تي