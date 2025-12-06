"لسنا بحاجة إلى كل ذلك" .. توخيل ينتقد "ملل" قرعة كأس العالم ويحذر لاعبيه من مجموعة إنجلترا

في حين أن إنجلترا هي المرشحة للفوز بمجموعتها والتأهل إلى الأدوار الإقصائية من كأس العالم، فإن العديد من مشجعي "الأسود الثلاثة" لم ينسوا خروجهم من البطولة على يد كرواتيا في نصف النهائي عام 2018.
ولا شك أن مدرب تشيلسي السابق توخيل حذر من منافسيه القادمين، على الرغم من فوزهم عليهم في يورو 2020.
وقال: "مجموعة صعبة، مباراة افتتاحية صعبة. مجموعة صعبة مع كرواتيا وغانا، وهما منتخبان منتظمان في كأس العالم ودولتان فخورتان وقويتان. أما بنما، فلا أعرف الكثير عنها في الوقت الحالي، لكننا سنكتشف المزيد عنها قبل بدء البطولة بالطبع". "بالنسبة لي، لا أملك خبرة في كرة القدم الجماعية سوى في بطولة دوري أبطال أوروبا، وطريقتي في التعامل معها كانت دائماً إيلاءها أقصى درجات الاحترام والتركيز الكامل على الفوز بالمجموعة. تبدو المجموعة صعبة دائماً كما هي حال مجموعتنا الآن، لكننا واثقون وسنكون مستعدين جيداً عند وصولنا.
"لا ينبغي الاستهانة بأي فريق. بالطبع، كرواتيا هي الأبرز، فهي الفريق الأعلى تصنيفًا من المجموعة الثانية التي وقعنا فيها، لكن اسمعوا، غانا دائمًا ما تكون مليئة بالمواهب ويمكنها دائمًا أن تفاجئنا ولديها تاريخ كبير في كأس العالم لكرة القدم، كما أن بنما ستحاول تحقيق أقصى استفادة من دورها كفريق أقل حظًا. لا يمكن الاستهانة بأي فريق، فكل فريق يستحق أقصى درجات الاحترام ويمكننا إظهار ذلك".