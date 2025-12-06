Tuchel, Trump, FerdinandGetty/Goal
Richard Mills و علي سمير

"لسنا بحاجة إلى كل ذلك" .. توخيل ينتقد "ملل" قرعة كأس العالم ويحذر لاعبيه من مجموعة إنجلترا

يؤمن بأن الجميع انتظر أكثر من اللازم لمعرفة النتائج

ألمح مدرب إنجلترا توماس توخيل إلى أن البذخ والاستعراض في حفل إجراء قرعة كأس العالم 2026 كانا غير ضروريين إلى حد ما.

 اكتشف منتخب الأسود الثلاثة في النهاية أنها ستواجه كرواتيا وغانا وبنما في بطولة العام المقبل في أمريكا الشمالية. ومع ذلك، اضطر مشاهدو القرعة إلى الانتظار طويلاً لمعرفة النتائج، وهو أمر يعتقد توخيل أنه كان يمكن "الاستغناء عنه".

  • "لا نحتاج كل ذلك"

    اكتشف عالم كرة القدم يوم الجمعة من سيواجه من في مرحلة المجموعات من كأس العالم، حيث تلعب إنجلترا أمام كرواتيا، التي وصلت إلى نهائي 2018، في أول مباراة لها في البطولة.

    ولكن بالنسبة للمشاهدين، استغرق الأمر وقتًا طويلاً حتى تم سحب القرعة في واشنطن العاصمة. في وقت سابق من الحفل، تلقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جائزة الفيفا للسلام، التي يمنحها رئيس الفيفا جياني إنفانتينو لشخص "اتخذ إجراءات استثنائية وغير عادية من أجل السلام" و"وحد الناس في جميع أنحاء العالم". 

    حصل ترامب على كأس ذهبية كبيرة وميدالية وشهادة، بينما شارك أسطورة مانشستر يونايتد ريو فرديناند بشكل كبير في القرعة. بناءً على تعليقات توخيل، لم يبدُ أنه معجب بالحدث برمته.

    وقال لبي بي سي سبورت: "لا، لا أحب إجراء القرعة بهذه الطريقة، لكن كان بإمكاننا القيام بالأمر دون كل هذا. لسنا بحاجة إلى ذلك. لكن بالطبع، إنها منصة ضخمة وترفيه كبير للجماهير. كنت أدرك جيدًا أن الأمر لا يتعلق بالرؤية العميقة لكرة القدم اليوم".

    إنجلترا تواجه مجموعة "صعبة"

    في حين أن إنجلترا هي المرشحة للفوز بمجموعتها والتأهل إلى الأدوار الإقصائية من كأس العالم، فإن العديد من مشجعي "الأسود الثلاثة" لم ينسوا خروجهم من البطولة على يد كرواتيا في نصف النهائي عام 2018. 

    ولا شك أن مدرب تشيلسي السابق توخيل حذر من منافسيه القادمين، على الرغم من فوزهم عليهم في يورو 2020.

    وقال: "مجموعة صعبة، مباراة افتتاحية صعبة. مجموعة صعبة مع كرواتيا وغانا، وهما منتخبان منتظمان في كأس العالم ودولتان فخورتان وقويتان. أما بنما، فلا أعرف الكثير عنها في الوقت الحالي، لكننا سنكتشف المزيد عنها قبل بدء البطولة بالطبع". "بالنسبة لي، لا أملك خبرة في كرة القدم الجماعية سوى في بطولة دوري أبطال أوروبا، وطريقتي في التعامل معها كانت دائماً إيلاءها أقصى درجات الاحترام والتركيز الكامل على الفوز بالمجموعة. تبدو المجموعة صعبة دائماً كما هي حال مجموعتنا الآن، لكننا واثقون وسنكون مستعدين جيداً عند وصولنا.

    "لا ينبغي الاستهانة بأي فريق. بالطبع، كرواتيا هي الأبرز، فهي الفريق الأعلى تصنيفًا من المجموعة الثانية التي وقعنا فيها، لكن اسمعوا، غانا دائمًا ما تكون مليئة بالمواهب ويمكنها دائمًا أن تفاجئنا ولديها تاريخ كبير في كأس العالم لكرة القدم، كما أن بنما ستحاول تحقيق أقصى استفادة من دورها كفريق أقل حظًا. لا يمكن الاستهانة بأي فريق، فكل فريق يستحق أقصى درجات الاحترام ويمكننا إظهار ذلك".

  • تفضيل توخيل...

    على الورق، كرواتيا هي أصعب فريق تواجهه إنجلترا في مرحلة المجموعات، حيث تحتل منافستها الأوروبية المرتبة العاشرة في التصنيف العالمي، أي ست مراتب أقل من منتخب الأسود الثلاثة. بالمناسبة، تحتل بنما المرتبة 30، وغانا المرتبة 72. في حين أن بعض الدول قد ترغب في بدء المنافسة بمباراة أسهل، لم يكن لتوخيل أي تفضيل.

    قال: "لم يكن لدي أي تفضيل، فلماذا أقلق؟ لا يمكنني التأثير. الأساطير أجرت القرعة وهذا ما حصلنا عليه وما علينا التعامل معه الآن. نحن نعرف الآن منافسينا، ونعلم أننا سنبدأ متأخرين في البطولة إذا شارك اللاعبون في نهائيات أوروبا، كما نأمل. لم نرغب في أي شيء، فقط تعاملنا مع الوضع كما هو. تحصل على بضعة أيام إضافية قبل البطولة، ثم تحصل على جدول مباريات مكثف في وقت لاحق من البطولة. كل شيء له إيجابيات وسلبيات".

    ماذا ينتظر إنجلترا بعد ذلك؟

    من المتوقع أن تواجه إنجلترا كرواتيا في المباراة الافتتاحية لكأس العالم في تورونتو، كندا، أو دالاس، الولايات المتحدة، في 17 يونيو. قبل ذلك، سيتعين على فريق "الأسود الثلاثة" تأكيد بعض المباريات الودية في وقت مبكر من عام 2026 لتجهيزهم لهذا الحدث الهام.