"لسنا بحاجة إلى كل ذلك" .. توخيل ينتقد "ملل" قرعة كأس العالم ويحذر لاعبيه من مجموعة إنجلترا

اكتشف عالم كرة القدم يوم الجمعة من سيواجه من في مرحلة المجموعات من كأس العالم، حيث تلعب إنجلترا أمام كرواتيا، التي وصلت إلى نهائي 2018، في أول مباراة لها في البطولة.

ولكن بالنسبة للمشاهدين، استغرق الأمر وقتًا طويلاً حتى تم سحب القرعة في واشنطن العاصمة. في وقت سابق من الحفل، تلقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جائزة الفيفا للسلام، التي يمنحها رئيس الفيفا جياني إنفانتينو لشخص "اتخذ إجراءات استثنائية وغير عادية من أجل السلام" و"وحد الناس في جميع أنحاء العالم".

حصل ترامب على كأس ذهبية كبيرة وميدالية وشهادة، بينما شارك أسطورة مانشستر يونايتد ريو فرديناند بشكل كبير في القرعة. بناءً على تعليقات توخيل، لم يبدُ أنه معجب بالحدث برمته.

وقال لبي بي سي سبورت: "لا، لا أحب إجراء القرعة بهذه الطريقة، لكن كان بإمكاننا القيام بالأمر دون كل هذا. لسنا بحاجة إلى ذلك. لكن بالطبع، إنها منصة ضخمة وترفيه كبير للجماهير. كنت أدرك جيدًا أن الأمر لا يتعلق بالرؤية العميقة لكرة القدم اليوم".