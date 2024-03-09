مجد جديد أم فشل مستمر؟ ولاية مورينيو الثالثة في تشيلسي تحت المنظار

هل سينجح مورينيو فى ولايته الثالثة إذا عاد لتشيلسي؟

طالبت بعض جماهير تشيلسي بعودة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، لقيادة البلوز بعد المستوى الكارثى للفريق خلال الفترة الأخيرة، ولكن ستسبب عودته استمرار للفوضى بالنادى بدلاً من النجاح.

وظهرت جماهير تشيلسي غاضبة بشدة خلال مباراة الفريق الأخيرة ضد برينتفورد والتى انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2 ووجهت هتافات مسيئة للمدرب الأرجنتينى بوتشيتينو.

وقال بوتشيتينو، عقب المباراة: "كان من الصعب بالنسبة لي أن أفهم ذلك، لكن هذا طبيعي بسبب نتيجة المباراة وكان الأمر يتعلق بالتعبير عن إحباطهم أنا مسؤول كمدرب ولست قلقًا، نحن بحاجة إلى قبول هذه العلاقة".

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وقد لا يشعر المدرب الأرجنتيني بالقلق ولكن خلال فترة وجود ملاك النادى الجدد القصيرة أظهروا استعدادهم للرضوخ لضغط الجمهور بعد إقالة جراهام بوتر، بمجرد أن بدأ المشجعون في الانقلاب عليه قبل أقل من عام.

ومع رغبة بعض مشجعين تشيلسي فى عودة مورينيو، لقيادة الفريق مجددًا قد يرحب ملاك النادى الإنجليزى بعودته، لكن التاريخ يحذر البلوز من هذه الخطوة.