"مثل رونالدو تمامًا".. تشابي ألونسو يدعم مبابي بعد اقترابه من كسر إنجاز كريستيانو في ريال مدريد

مبابي يقترب من إنجاز جديد...

دعم تشابي ألونسو، المدير الفني لريال مدريد، كيليان مبابي، لاعب الميرينجي، ليحذو حذو كريستيانو رونالدو في سانتياجو برنابيو، حيث يقترب النجم الفرنسي من الرقم القياسي المذهل الذي حققه الأيقونة البرتغالية في ريال مدريد.

شهد مبابي بداية بطيئة في مسيرته كلاعب في ريال مدريد، ولكن بحلول العام الجديد، كان قد تأقلم تمامًا مع الحياة في العاصمة الإسبانية وأنهى موسم 2024-25 بقوة. في الموسم الحالي، سجل 25 هدفًا حتى الآن.

  • مبابي يقترب من تحطيم رقم رونالدو القياسي

    كشف مبابي في الماضي أنه يعتبر رونالدو مثاله الأعلى، إلى جانب أسطورة فرنسا زين الدين زيدان، وأن هذين اللاعبين الأسطوريين ألهماه للعب في ريال مدريد، وقال سابقًا: "أعيش حلمًا كل يوم باللعب هنا. كان زيدان مثلي الأعلى، بدأت بسببه. هذا النادي له هالة، إنه الأفضل في العالم. منذ وصول كريستيانو، تابعت كل مباراة؛ كان مثلي الأعلى الآخر. التقيت بزيدان هنا عندما كان عمري 13 عامًا. قضيت أسبوعًا في فالديباس ولم أستطع التحدث إلا مع زيدان لأنني لم أكن أتحدث أي لغة أخرى غير الفرنسية. كانت هناك فرص للبقاء ولكن ذلك لم يكن ممكنًا بسبب عائلتي. لم أستطع المجيء وحدي".

    حقق مبابي حلمه بالانتقال إلى سانتياجو برنابيو في صيف 2024 بعد أن غادر باريس سان جيرمان كلاعب حر، والآن، بعد قضاء ما يزيد قليلاً عن موسم واحد في العاصمة الإسبانية، أصبح مبابي على وشك تحطيم الرقم القياسي المذهل الذي سجله رونالدو في عام 2013. سجل النجم البرتغالي 59 هدفًا في الدوري الإسباني في عام واحد. في عام 2025، سجل مبابي 55 هدفًا ولا يزال أمامه أربع مباريات ليلعبها في عام 2025.

    دعم من تشابي ألونسو

    قبل المباراة القادمة للنادي ضد سيلتا فيجو، أشاد المدير الفني ألونسو بقائد المنتخب الفرنسي، حيث قال: "كيليان في طريقه لصنع التاريخ في ريال مدريد، تمامًا كما فعل كريستيانو. بفضل طموحه وإحصائياته... فهو من بين قلة مختارة. العمل معه يوميًا أمر رائع. رغبته في التأثير على الآخرين، وطاقته المعدية، هي أمور يشترك فيها مع كريستيانو. هنا أرى أوجه تشابه بينهما".

    وأضاف: "كريستيانو هو كريستيانو، وكيليان هو كيليان. كلاهما استثنائيان. نحن محظوظون جدًا بوجود كيليان، وعلينا الاستفادة من ذلك إلى أقصى حد".

  • صداع يؤرق ألونسو في تشكيلة ريال مدريد

    تعرض اللاعب الجديد أرنولد لإصابة جديدة في الفخذ خلال مباراة ضد أتلتيك بيلباو في نهاية الأسبوع الماضي، وسيغيب عن الملاعب لمدة أسبوعين. أعرب الظهير السابق لليفربول عن حزنه الشديد بسبب هذه الإصابة الجديدة، حيث كتب على إنستجرام: "أنا محبط للغاية بسبب هذه الإصابة. توقيتها مؤلم، لكنني سأعمل بجد لأعود أقوى وأفضل! أراكم في 2026 يا مشجعي ريال مدريد".

    مع إصابة أرنولد وداني كارفاخال، قد يضطر ألونسو إلى إشراك لاعب الوسط فالفيردي كظهير أيمن مؤقت في المباريات القليلة المقبلة. ورداً على هذه الحالة، قال ألونسو: "علينا تقييم القرار الذي سنتخذه، لكن هناك خيارات أخرى. فيدي دائمًا ما يضع الفريق في المرتبة الأولى... أتذكر المباريات الرائعة التي خاضها ضد برشلونة ويوفنتوس. إنه كريم ويريد مساعدة الفريق. كانت مباراة جيدة، كاملة، الآن نريد أن نجد الاستقرار. علينا أن نكون في المكان الذي نريد أن نكون فيه في أبريل أو مايو".

    ريال مدريد يطمح ملاحقة برشلونة

    سيحاول ريال مدريد الآن استقرار أدائه في الدوري مع دخوله مرحلة حاسمة من مباريات الشتاء، حيث من المتوقع أن يواصل مبابي تحمل جزء كبير من مسؤولية الهجوم. تشمل مبارياته القادمة ثلاث مباريات على أرضه، ويأمل ألونسو في حصد أقصى عدد من النقاط من تلك المباريات. مع أهدافه التي تبقي ريال مدريد في صدارة السباق على اللقب، يأمل النادي أن يصبح العام التاريخي لمبابي حافزًا لانطلاقة أقوى نحو عام 2026.

