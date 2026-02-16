Getty Images Sport
"مثل المهاجم!" - حارس مرمى بنفيكا أناتولي تروبين يكشف عن مشاعره "الجنونية" بعد تسجيله هدفًا في مرمى ريال مدريد ويثني على تيبو كورتوا لفتته الراقية بعد الفوز المفاجئ
إعادة تشكيل مشهد دوري أبطال أوروبا
أثار الحارس الأوكراني احتفالات صاخبة بهدفه المفاجئ في اللحظة الأخيرة، حيث حقق الفريق البرتغالي فوزًا دراميًا على العملاق الإسباني. هذا الفوز ضمن مكان بنفيكا في جولة الملحق بدوري أبطال أوروبا، حيث احتل المركز 24 ليحتل المركز الأخير الذي يضمن له مكانًا في مرحلة خروج المغلوب. في معرض حديثه عن تحوله من حارس مرمى إلى مهاجم ماهر، اعترف تروبين: "منذ أن بدأت لعب كرة القدم، عندما كنت في السادسة من عمري، عملت بجد وبذلت قصارى جهدي لمنع الأهداف. الآن، بعد لحظة واحدة، يعرفني الكثير من الناس لأنني سجلت هدفًا".
لا يزال تروبين مندهشًا من رد فعل الجمهور. قال: "لا يزال الأمر جنونيًا بالنسبة لي. أحيانًا، لا أستطيع تصديق أن هذا قد حدث. اليوم، بعد انتهاء التدريب، أوقفني أحد المشجعين لالتقاط صورة معي وقال: "هدف رائع". لم يحدث هذا من قبل. سأظل أتذكر هذه اللحظة دائمًا".
الارتباك في مقاعد البدلاء والفوضى على أرض الملعب
ازدادت حدة الدراما بسبب حقيقة أن اللاعبين والمدرب جوزيه مورينيو لم يدركوا في البداية أنهم بحاجة إلى هدف آخر. كان مورينيو قد فرض حظراً على استخدام التكنولوجيا في مقعد البدلاء، واعتقد أن التقدم 3-2 كافٍ، فأمر تروبين بإضاعة الوقت. ولم يصل الرسالة إلا عندما بدأ الجمهور ورئيس النادي روي كوستا بالصراخ من الإحباط.
قال تروبين ضاحكًا: "كنا متقدمين، لذا لم أكن بحاجة إلى التسرع. لم أفهم على الإطلاق سبب صراخ الجماهير، أو سبب إشارة بعض زملائي إليّ بقولهم "واحد، واحد، واحد". لم أفهم ذلك. لكن عندما حصلنا على ركلة حرة، أشار السيد [مورينيو] لي أن أتقدم. عندها سألت أحدهم، "هل نحتاج إلى هدف آخر؟"
عندما جاءت الإشارة أخيرًا، اندفع تروبين إلى الأمام لركلة حرة في اللحظة الأخيرة. أرسل زميله فريدريك أورسنيس تمريرة وصفها تروبين بأنها "مثالية"، مما سمح للحارس بالارتفاع فوق دفاع ريال مدريد. "عندما تلعب، لا تفكر. أنت فقط تفعل. في هذه اللحظة، حدث كل شيء بسرعة كبيرة. ربما لأن التمريرة كانت مثالية، ربما لأن [الهدف] كان لا بد أن يحدث، بالنسبة لي كان الأمر طبيعياً، شيء جاء بسهولة"، قال. "في هذه اللحظة، عليك أن تخاطر. عليك أن تبذل كل ما في وسعك. إذا كنت بحاجة إلى التسجيل، عليّ أن أذهب إلى هناك، لأجعل جماهيرنا سعداء، ولأجعل بنفيكا أفضل. ركضت فحسب، ثم حركت رأسي، كأنني مهاجم. كان الأمر جنونياً".
كورتوا يثبت مستواه بعد هزيمة مؤلمة
في أعقاب "المعجزة"، جاءت إحدى أهم اللحظات بالنسبة لتروبين من نظيره. على الرغم من ألم الهزيمة، سعى تيبو كورتوا لاعب ريال مدريد إلى الأوكراني لتقديم تهانيه. كانت هذه لفتة تركت انطباعًا دائمًا على اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا.
قال تروبين: "أحترم كل حارس مرمى كثيرًا، خاصة كورتوا، ولكن بعد هذه اللحظة، أصبح أكثر خصوصية بالنسبة لي. بعد هزيمة صعبة، جاء إليّ بابتسامة ليهنئني. أظهر لي أنه ليس فقط أحد أفضل اللاعبين على أرض الملعب، ولكن خارج الملعب أيضًا. إنه مثال جيد للجيل الأصغر. بعد هزيمة صعبة، يمكنك إظهار الاحترام".
تجديد العلاقات مع ملوك أوروبا
كما أراد القدر، أوقعت قرعة تصفيات دوري أبطال أوروبا بين بنفيكا وريال مدريد مرة أخرى. مورينيو، الذي لا يتردد أبدًا في التعبير عن رأيه، بدأ بالفعل في اللعب النفسي بإشارته إلى أن فريقه السابق سيسعى للانتقام. "إنهم مجروحون. والملك المجروح خطير"، حذر مورينيو قبل مباراة الذهاب. ومع ذلك، سارع إلى تهدئة التوقعات بشأن ظهور آخر لهدافه الأول، قائلاً مازحًا: "لن يشارك تروبين في الهجوم في ملعب لوز".
بالنسبة لتروبين، فإن مباراة الإياب هي فرصة لإثبات أن "معجزة" بنفيكا لم تكن مصادفة. على الرغم من الطبيعة المتقلبة لموسمهم، الذي شهد تراجعهم بفارق 10 نقاط في الدوري قبل عودتهم القوية في البطولة الأوروبية، إلا أن الثقة لا تزال عالية. "كان الخيار إما إنتر أو ريال. لا يهمني من سنواجه، ولكن لأنها ريال، فستكون المباراة أكثر عاطفية بسبب المباراة الأخيرة"، خلص تروبين.
