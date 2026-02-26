Getty
"متى كانت مباراة صعبة؟" - أسطورة أرسنال تييري هنري يسخر من منافسه توتنهام بعد فوزه في ديربي شمال لندن ويقول إن إيغور تودور أمامه "مهمة صعبة" لتجنب الهبوط
"متى كانت المباراة صعبة؟"
أبدى هنري رأيه في توتنهام بعد أن فاز فريقه المحبوب أرسنال على منافسه الشمالي في لندن بنتيجة 4-1 في ملعب توتنهام. وقد فاز أرسنال الآن بأربع مباريات متتالية في ملعب منافسه اللدود، ويصر هنري على أن الملعب لم يكن أبدًا مصدر خوف للمدفعجية.
وقال لـ Betway: "متى كانت المباراة صعبة منذ انتقالهم إلى الملعب الجديد؟ أراد الناس أن يجعلوا المباراة صعبة، ولكن بقدر ما أعرف، غالبًا ما ذهب أرسنال إلى هناك بهدف إثبات شيء ما، وقد فزنا.
أعلم أن التقدم 2-0 على ولفرهامبتون ثم التعادل 2-2 كان بمثابة خسارة، وقد خسرنا بالفعل نقطتين. لكنني دائمًا ما أقول إن الموسم طويل جدًا. لم أكن حزينًا للغاية بعد مباراة ولفرهامبتون، ولست سعيدًا للغاية بعد الفوز على توتنهام.
"كنا بحاجة إلى الفوز، لكن إذا نظرنا إلى تاريخنا الأخير مع توتنهام، نجد أننا فزنا في آخر أربع مباريات هناك. أنا شخصياً أكثر قلقاً بشأن تشيلسي على أرضنا".
"ما أعجبني في مباراة توتنهام، وما لم أره منذ فترة، هو أن التقدم في النتيجة لا يعني أن عليك التراجع والسماح للخصم بالاستحواذ على الكرة. ظللنا في المقدمة، ومارسنا الضغط، وحتى في الدقيقة 96 كان مارتينيلي يطارد الكرة لاستعادتها. لا أريد أن أكون أمام مرماي، كما حدث ضد ولفرهامبتون عند النتيجة 2-0. عند النتيجة 2-1 ضد توتنهام، شعرت أن المباراة انتهت. شعرت بالأمان".
اختبار تيودور
أشرف المدير المؤقت تيودور على أول مباراة له ضد آرسنال، ولكن عليه الآن أن يرفع معنويات لاعبيه إذا أرادوا تجنب خطر الهبوط الوشيك.
لكن هنري يعتقد أنه يواجه تحديًا كبيرًا للقيام بذلك، بعد أن لعب معه في يوفنتوس، مضيفًا: "لعبت مع إيغور في يوفنتوس، وأنا أعرف أسلوبه. لن تحكم عليه في المباريات الثلاث أو الأربع المقبلة، لكنه لا يملك الكثير من الوقت لتسجيل النقاط. لم تكن تلك أسهل مباراة لبدء المهمة.
"ستكون مهمة صعبة للغاية. سينظر إلى من يمكنه اللعب، وما يحب أن يفعله، وكيف يمكنه أن يطبق هويته وفلسفته. عادةً عندما تريد البقاء في الدوري، تكون المباريات على أرضك هي شبكة الأمان، لكنهم يعانون من أجل الفوز على أرضهم منذ عدة سنوات.
"سنرى ما سيحدث."
تحديات توتنهام
أكد جيمي ريدكناب، نجم توتنهام السابق وابن المدير الفني السابق هاري، أن النادي يعاني من "أزمة شخصية"، حيث فشل حتى الآن في الفوز بأي مباراة في الدوري في عام 2026.
وعندما سُئل عما إذا كان النادي معرضًا لخطر الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية، قال: "بالطبع، فهم لم يفوزوا بأي مباراة في عام 2026. لقد كان أداؤهم مروعًا. إنه فريق يفتقر إلى الشخصية، لقد فقدوا شخصيتهم.
"هل أعتقد أنهم سيبقون في الدوري؟ نعم، ولكن على أي أساس أقول ذلك؟ لا شيء على الإطلاق. أنا لا أستند إلى أي حقائق، أنا فقط أشعر أنه ربما لأنهم توتنهام، فسوف يبقون في الدوري"، اعترف ريدكناب. "لكن عليهم أن يظهروا شخصيتهم. عليه أن يحقق نتائج سريعة لأنهم في وضع سيئ للغاية. لكنني أعتقد أنهم سيجدون حلاً ما ويبقون في الدوري. لكن هذا لا يمكن أن يستمر كل عام".
ماذا سيحدث بعد ذلك؟
سيلعب توتنهام ضد فولهام في المباراة التالية، ثم يواجه ديربي لندن آخر ضد كريستال بالاس. يحتاج تودور بشدة إلى حصد النقاط قبل أن يتوجه إلى أنفيلد لمواجهة ليفربول.
