فيديو | لم يستطع الرد بعد معلومته غير الدقيقة .. إحصائية تُحرج إعلامي على الهواء بشأن تفوق النصر على منافسيه!

قدّم نادي النصر انطلاقة قوية في الموسم الرياضي 2025-2026 تحت قيادة المدرب البرتغالي جورج جيسوس، حيث أظهر الفريق أداءً متوازنًا بين القوة الهجومية والانضباط التكتيكي، جعله أحد أبرز المنافسين على الألقاب المحلية والقارية هذا العام، رغم البداية المليئة بالتحديات وخسارة كأس السوبر السعودي أمام الأهلي.
بدأ النصر موسمه بطموحات عالية، وتمكن من تجاوز الاتحاد في نصف نهائي السوبر بنتيجة 2-1، قبل أن يخوض نهائيًا مثيرًا أمام الأهلي انتهى بالتعادل 2-2 في الوقت الأصلي، ليبتسم الحظ لـ"الراقي" في ركلات الترجيح ويحرم "العالمي" من رفع أول ألقابه في الموسم، رغم تفوقه في فترات عديدة من اللقاء.
وفي دوري روشن السعودي للمحترفين، لم يتأثر الفريق بخيبة الأمل، بل انطلق بقوة محققًا العلامة الكاملة في أول ست جولات، مقدّمًا عروضًا هجومية ساحقة، كان أبرزها الفوز على التعاون (5-0) والرياض (5-1) والفتح (5-1)، إلى جانب انتصارات مستحقة على الخلود، الاتحاد، والحزم، ليؤكد أنه أحد أقوى المرشحين للتتويج باللقب.
أما في دوري أبطال آسيا 2، فتابع النصر عروضه المميزة وحقق ثلاثة انتصارات متتالية على استقلال دوشنبه (5-0) والزوراء العراقي (2-0) وجوا الهندي (2-1)، متربعًا على صدارة مجموعته بأداء هجومي ممتع بقيادة الثلاثي أنسيلمو، أنجيلو، وكريستيانو رونالدو، الذين شكلوا منظومة هجومية مخيفة لأي خصم.
وفي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، استهل العالمي مشواره بانتصار مريح على نادي جدة (4-0) في دور الـ32، ليواصل تقدمه بثقة نحو الأدوار المتقدمة. غير أن المفاجأة الكبرى جاءت في ليلة 28 أكتوبر 2025، عندما خسر أمام الاتحاد (1-2) على ملعب الأول بارك في دور الـ16، ليودّع البطولة بشكل مبكر وسط حالة من الإحباط الجماهيري بعد الأداء القوي في باقي المسابقات.
حصيلة النصر في الموسم حتى الآن:
نصف نهائي السوبر: النصر 2–1 الاتحاد
نهائي السوبر: النصر 2–2 الأهلي (خسارة بركلات الترجيح)
دوري روشن – الجولة 1: التعاون 0–5 النصر
دوري روشن – الجولة 2: النصر 2–0 الخلود
أبطال آسيا 2 – الجولة 1: النصر 5–0 استقلال دوشنبه
دوري روشن – الجولة 3: النصر 5–1 الرياض
كأس الملك – دور 32: جدة 0–4 النصر
دوري روشن – الجولة 4: الاتحاد 0–2 النصر
أبطال آسيا 2 – الجولة 2: الزوراء 0–2 النصر
دوري روشن – الجولة 5: النصر 5–1 الفتح
أبطال آسيا 2 – الجولة 3: جوا 1–2 النصر
دوري روشن – الجولة 6: الحزم 0–2 النصر
كأس الملك – دور 16: النصر 1–2 الاتحاد