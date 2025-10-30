فيديو | لم يستطع الرد بعد معلومته غير الدقيقة .. إحصائية تُحرج إعلامي على الهواء بشأن تفوق النصر على منافسيه!

ودّع نادي النصر حلمه في مواصلة المشوار ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد خسارة مفاجئة أمام غريمه الاتحاد بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الثلاثاء على ملعب الأول بارك بالعاصمة الرياض، ضمن منافسات دور الـ16.

وبهذه النتيجة، حجز العميد بطاقة التأهل إلى ربع النهائي، فيما تلقى العالمي صدمة جديدة بعد خسارته نهائي كأس السوبر السعودي أمام الأهلي مطلع الموسم.

ورغم أن النصر خاض المباراة على أرضه وبين جماهيره، إلا أن الاتحاد فرض شخصيته منذ البداية، مستفيدًا من التنظيم الدفاعي العالي والانضباط التكتيكي الذي ميّز أداء لاعبيه. وتمكن الفرنسي كريم بنزيما من افتتاح التسجيل مبكرًا، قبل أن ينجح البرازيلي أنجيلو في إدراك التعادل للعالمي وإعادة المباراة إلى نقطة الصفر.

لكن الفريق الاتحادي لم يتراجع، بل واصل ضغطه الهجومي وتمكّن من استعادة التقدم عبر الجزائري حسام عوار قبل نهاية الشوط الأول، ليمنح العميد أفضلية معنوية كبيرة مع بداية النصف الثاني من اللقاء.

وفي الشوط الثاني، ورغم النقص العددي الذي عانى منه الاتحاد بعد طرد مدافعه أحمد الجليدان نتيجة تدخل قوي على أيمن يحيى، إلا أن رجال المدرب البرتغالي سيرجيو كونسيساو أظهروا صلابة دفاعية وانضباطًا تكتيكيًا مميزًا مكّنهم من الحفاظ على التقدم حتى النهاية، ليحققوا فوزًا ثمينًا هو الأول لهم على النصر هذا الموسم، ويقصوا أحد أبرز المرشحين للقب.

هذه الهزيمة وضعت المدرب البرتغالي جورج جيسوس في موقف لا يُحسد عليه، بعدما خرج فريقه من بطولتين في وقت وجيز، ما زاد من حدة الانتقادات الجماهيرية المطالِبة بتصحيح المسار سريعًا قبل الدخول في دوامة التراجع.

في المقابل، واصل الاتحاد صحوته الفنية وقدم مباراة كبيرة عكست التطور الواضح في أدائه تحت قيادة كونسيساو، ليبعث برسالة قوية لمنافسيه مفادها أن “العميد” عاد بالفعل إلى الواجهة، وأنه عازم على المضي قدمًا في طريق البطولات هذا الموسم بثقة وعزيمة.