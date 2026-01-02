"متشوق للعودة".. يامال يشعل ديربي كتالونيا مبكرًا ويرد على سخرية نجم إسبانيول

أشعل لامين يامال، نجم برشلونة، الأجواء قبل مباراة ديربي كتالونيا، المرتقبة أمام إسبانيول، برسائل نارية عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستاجرام".

وكانت بعض التقارير الصحفية قد أشارت في وقت سابق، إلى احتمالية غياب النجم الإسباني الشاب، عن المباراة المرتقبة خاصة بعد عدم خوضه مران فريقه، مساء أمس الخميس، ومغادرته مقر النادي قبل انطلاق التدريبات، إلا أن يامال أكد جاهزيته للمباراة.

ومن المنتظر أن يحل برشلونة، ضيفًا ثقيلًا على إسبانيول، مساء يوم غد السبت ضمن مواجهات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري الإسباني، والتي تجمع الفريقين على ملعب كورنيا إل برات.