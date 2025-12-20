Messi YamalGetty Images/GOAL
علي سمير

القمصان الأكثر مبيعًا في 2025 .. برشلونة يُسيطر بقيادة يامال وشعبية رونالدو تتهاوى تمامًا أمام ميسي

مفاجآت غير متوقعة أهمها غياب إرلينج هالاند عن العشرة الأوائل

دليل آخر لنا على الشعبية الطاغية التي يتمتع بها النجم الشاب لامين يامال منذ تألقه مع برشللونة، وهو ما انعكس على مبيعات قمصان كرة القدم في عام 2025، في قائمة شهدت بعض الظواهر غير المتوقعة.

منذ ظهوره مع برشلونة للمرة الأولى، والجميع تنبأ بأن يكون له شأنًا كبيرًا مع العملاق الكتالوني ومنتخب إسبانيا، وبالفعل، ساهم يامال في فوز بلاده ببطولة يورو 2024، وساعد العملاق الكتالوني على الفوز بالثلاثية المحلية الموسم الماضي " الدوري الإسباني وكأس الملك والسوبر".

ولكن تأثير النجم الشاب البالغ من العمر 18 سنة، لم يقتصر فقط على مردوده داخل الملعب، بل هناك إضافة أخرى والكثير من الأرباح التي يجنيها برشلونة من وراء يامال.

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-OSASUNAAFP

    رقم مبهر ليامال في مبيعات القمصان

    موقع "سكور 90" نشر تقريرًا عن تصنيف اللاعبين الأكثر مبيعًا للقمصان في عام 2025، مع اقتراب السنة من الانتهاء، بوجود سيطرة واضحة من الثنائي لامين يامال وروبرت ليفاندوفسكي.

    يامال يأتي في الصدارة بالمركز الأول بـ1.32 قميص تم بيعه، ويليه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بـ1.28، مما يعكس احتفاظ لاعب إنتر ميامي وأسطورة برشلونة بمكانته رغم ابتعاده عن المسابقات الأوروبية الكبرى.

    وفي المركز الثالث يأتي البولندي روبرت ليفاندوفسكي بـ1.1 مليون، رغم انخفاض مستواه في الفترة الأخيرة وظهور مطالب برحيله عن برشلونة، بينما جاء كيليان مبابي مهاجم ريال مدريد رابعًا بـ1.02 قميص.

  • Cristiano RonaldoGetty

    تراجع واضح لرونالدو

    وجود مبابي في المركز الرابع كان مفاجئًا، خاصة وأنه يعيش أفضل أيامه على المستوى الفردي مع ريال مدريد في الفترة الأخيرة، في الوقت الذي يعاني فيه ليفاندوفسكي من غياب مستواه المعهود مع عملاق الليجا.

    وأما في المركز الخامس فهناك فينيسيوس جونيور، حيث وصلت مبيعات قميص جناح ريال مدريد إلى أقل بقليل من المليون، ولعل المفاجأة الأكبر هي تراجع كريستيانو رونالدو مهاجم النصر وأحد أهم أيقونات اللعبة بشكل عام.

    صاحب الـ40 سنة يأتي في النصف الثاني من العشرة الأوائل بالقائمة، جنبًا إلى جنب مع لاعبين مثل برونو فيرنانديش وهاري كين ورودريجو، مما يمثل صدمة كبيرة للنجم البرتغالي، الذي لا يزال محتفظًا بالكثير من قدراته التهديفية.

    ويعني ذلك أن إقبال الجماهير على قميص رونالدو لم يعد كما كان، رغم ظهوره بمستويات مميزة مع النصر السعودي على مدار العام، واقترابه من تحقيق حلم "الألف هدف" الذي سيسعى للوصول له في العام الجديد.

  • مفاجأة غريبة

    مهما انخفض مستوى مانشستر سيتي تحت قيادة المدرب بيب جوارديولا، نجد دائمًا أن الحل يكون لدى النجم النرويجي إرلينج هالاند، وقد أثبت لنا هذه الحقيقة منذ قدومه إلى ملعب الاتحاد.

    نعم هناك العديد من العناصر المميزة حاليًا في الفريق مثل روبن دياش وجيريمي دوكو وريان شرقي وغيرهم، إلا أن هالاند يظل هو النجم الرئيسي الذي يصنع الفارق في أغلب اللحظات الحرجة.

    ومع ذلك، ووفقًا للتصنيف الذي نشره الملعب المذكور، فإن هالاند الذي سجل 23 هدفًا في 22 مباراة مع سيتي هذا الموسم، لم يتواجد في قائمة اللاعبين العشرة الأكثر مبيعًا للقمصان في 2025.

    ولم يظهر أيضًا الجناح الفرنسي عثمان ديمبيلي، رغم العام الخيالي الذي قضاه مع باريس سان جيرمان وتحقيق حلم دوري أبطال أوروبا الذي طال انتظاره، كما حصل اللاعب على جائزتي الكرة الذهبية والأفضل "ذا بيست" من الاتحاد الدولي لكرة القدم، حيث لم يكن ذلك كافيًا لظهوره ضمن أول 10 لاعبين بالقائمة، ونفس الأمر بالنسبة لرونالدو الذي يلعب بدوري روشن السعودي ولا يزال في الصورة.

  • haaland Getty Images

    ما السر وراء هذا الغياب؟

    من الواضح أن الأمر لا يتعلق فقط باللاعب نفسه، بل أيضًا بقميص النادي الذي يلعب له ويحمل اسمه وشعاره، مما يفسر استمرار وجود روبرت ليفاندوفسكي في القائمة رغم تراجع شعبيته.

    عدم ظهور هالاند "على الأرجح" يعود إلى افتقار مانشستر سيتي للشعبية اللازمة خارج إنجلترا، حيث من المتوقع أن تزيد في السنوات القادمة مع استمرار منافسة الفريق على البطولات سواء مع المدرب بيب جوارديولا عن غيره.

    ولكن هذه النظرية ينفيها ميسي تمامًا، فشعبيته قهرت كل شيء، يلعب في إنتر ميامي وهو فريق أمريكي خارج أوروبا، ومع ذلك، يظل في صدارة المشهد باحتلال المركز الثاني بالقائمة.

