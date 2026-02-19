مباريات إنجلترا واسكتلندا في كأس العالم موضع شك مع احتمال انتقال منتخب الأسود الثلاثة إلى ملعب آخر

مع بقاء 112 يومًا فقط على انطلاق المباراة الافتتاحية لكأس العالم في المكسيك في 11 يونيو، ظهرت حالة من عدم اليقين حول أحد الملاعب الرئيسية للبطولة، وجميع المباريات السبع المقرر إجراؤها في ملعب جيليت ستواجه خطر النقل إذا لم يتم التوصل إلى حل مع السلطات المحلية في فوكسبورو.

وفقًا لما أوردته صحيفة The Sun، لم يتم بعد الحصول على ترخيص لاستاد نيو إنجلاند باتريوتس ، ومع رفض مالكي باتريوتس، عائلة كرافت، دفع فاتورة بقيمة 6 ملايين جنيه إسترليني لتغطية تكاليف العمالة والبنية التحتية للمباريات التي ستقام في الملعب خلال البطولة، ورد أن السلطات المحلية أعطت الفيفا مهلة أقل من أربعة أسابيع لتوفير التمويل المطلوب.

وقال بيل يوكنا، رئيس مجلس فوكسبورو : "ستدعم المدينة طلب الحصول على الأموال اللازمة لتغطية تكاليف العمالة وبعض بنود رأس المال والمصروفات.

وإذا لم يتم تلبية هذه المطالب، فإنه كما ناقش هذا المجلس في الماضي، لن يتم منح الترخيص. سنكون واضحين جدًا في هذا الشأن".