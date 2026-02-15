Getty/GOAL
ترجمه
مباريات إنجلترا واسكتلندا في دور المجموعات بكأس العالم معرضة للخطر بسبب خلاف مع الفيفا حول ملعب بقيمة 6 ملايين جنيه إسترليني
لماذا لا يمتلك ملعب جيليت ترخيصًا لاستضافة كأس العالم؟
من المقرر أن تلعب اسكتلندا مباراتيها الافتتاحيتين - ضد هايتي والمغرب - على الساحل الشرقي للولايات المتحدة. في غضون ذلك، من المقرر أن تواجه إنجلترا غانا في ملعب يتسع لـ 60 ألف متفرج في ماساتشوستس يوم 23 يونيو.
قد تضطر الفيفا إلى إيجاد خطة بديلة بعد اندلاع خلاف بين الاتحاد الدولي لكرة القدم ومجالس المدن. يطالب المسؤولون الحكوميون في فوكسبورو الفيفا بدفع فاتورة بقيمة 6 ملايين جنيه إسترليني (8 ملايين دولار) لتغطية تكاليف العمالة والبنية التحتية.
تتحمل المدن المضيفة مسؤولية دفع تكاليف الشرطة والأمن والحماية طوال فترة نهائيات كأس العالم، مع توفير أموال فيدرالية أمريكية لأولئك الذين يطلبون المساعدة في تغطية تلك التكاليف.
- Getty
عائلة كرافت تريد من الفيفا تغطية التكاليف
تدعي عائلة كرافت، التي تمتلك فريق باتريوتس وتدير شؤون ملعب جيليت، أن الملعب يقع تحت اختصاص الفيفا خلال الحدث الرئيسي للاتحاد. وتساعد الفيفا في الإشراف على استبدال أرضية الملعب الاصطناعية بأرضية عشبية جديدة.
يعتقد مجلس فوكسبورو المختار أن الفيفا يجب أن تغطي أيضًا التكاليف الأخرى ويصر على أن ترخيص الترفيه - المطلوب لإقامة المباريات التنافسية - "لن يتم منحه" ما لم يتم دفع المال.
وقال رئيس المجلس بيل يوكنا: "ستدعم المدينة طلب الحصول على الأموال اللازمة لتغطية تكاليف العمالة وبعض بنود رأس المال والمصروفات. وإذا لم يتم تلبية هذه الطلبات، فإن الترخيص لن يُمنح، كما ناقش المجلس في الماضي. سنكون واضحين جدًا في هذا الشأن".
ترامب يتعهد بسحب الألعاب من المدن "غير الآمنة"
وقد تم بالفعل التشكيك في استضافة بوسطن لمباريات كأس العالم من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. فقد انتقد رئيس البلدية الديمقراطي للمدينة، ميشيل وو، وهدده عقب احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين تحولت إلى أعمال عنف وأسفرت عن إصابة أربعة من رجال الشرطة. وقال ترامب عن مباريات كأس العالم: "يمكننا أن نسحبها. أنا أحب سكان بوسطن، وأعلم أن تذاكر المباريات قد بيعت بالكامل. لكن رئيس بلديتكم ليس جيدًا".
وأصدر مكتب وو بيانًا رسميًا جاء فيه: "تشرف بوسطن وتسعد باستضافة مباريات كأس العالم، ونتطلع إلى الترحيب بالمشجعين من جميع أنحاء العالم في مدينتنا الجميلة، مهد الحرية ومدينة الأبطال".
صرح ترامب أنه يمكنه إعلان أي مدينة مضيفة "غير آمنة" إذا نشأت مشاكل. ردت الفيفا بالإشارة إلى أن حقوق الاستضافة تعود لها، وليس للرئيس الأمريكي، لكن ترامب رد بعد اجتماعه مع جياني إنفانتينو: "إذا كان هناك من يقوم بعمل سيئ، وإذا شعرت أن هناك ظروفًا غير آمنة، سأتصل بجياني - رئيس الفيفا الرائع - وأقول له: 'لننتقل إلى مكان آخر'، وسوف يفعلون ذلك".
- AFP
مهرجانات المشجعين: المزيد من القضايا التي يتعين على الفيفا معالجتها
يبدو أن جميع القضايا المتعلقة بمدينة بوسطن قد حُسمت عند الإعلان عن الجدول الرسمي لكأس العالم في ديسمبر. ومن المتوقع التوصل إلى حل وسط يرضي جميع الأطراف.
ومع ذلك، فقد تم الكشف بالفعل عن أن عددًا من المدن المضيفة تهدد بالحد من عدد الأيام التي سيتم فيها فتح "مهرجانات المشجعين" للمشجعين من جميع أنحاء العالم.
وقد ادعت الفيفا أن هذه المناطق ستكون مفتوحة طوال فترة البطولة، مما يسمح للجماهير بالاختلاط ومشاهدة الأحداث الحية، لكن المسؤولين المحليين ردوا على هذه الادعاءات، حيث صرح المسؤولون في بوسطن أن مهرجاناتهم يمكن أن تستمر "لمدة تصل إلى 16 يومًا".
وتأمل إنجلترا واسكتلندا في أن يتم حل أي مشاكل قبل المباريات التي من المقرر أن تقام في ملعب جيليت، حيث يعتبر فريق توماس توخيل "ثري ليونز" أحد المرشحين للفوز باللقب العالمي على الأراضي الأمريكية الشمالية.
إعلان