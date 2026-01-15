أزمة مفاجئة .. تأجيل مواجهة برشلونة وراسينج سانتاندير في كأس الملك

فريق برشلونة الأول لكرة القدم يواصل تألقه، في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026، تحت قيادة مديره الفني الألماني هانزي فليك؛ خاصة في المسابقات المحلية.

و"يتصدر" برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 49 نقطة من 16 انتصارًا وتعادل في 19 مباراة؛ وبفارق 4 نقاط عن نادي ريال مدريد، صاحب "المركز الثاني".

أيضًا.. توّجت كتيبة فليك، بلقب كأس السوبر الإسباني على الأراضي السعودية؛ وذلك بعد اكتساح أتلتيك بيلباو (5-0) في المربع الذهبي، ثم الفوز (3-2) على ريال مدريد في المباراة النهائية.

كما صعد العملاق الكتالوني إلى ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا، للموسم الرياضي الحالي؛ ضاربًا موعدًا مع نادي راسينج سانتاندير، متصدر الدوري المحلي للدرجة الثانية.

وبمسابقة دوري أبطال أوروبا.. يُعاني نادي برشلونة نسبيًا؛ حيث يحتل "المركز الخامس عشر" برصيد 10 نقاط، وذلك بعد مرور 6 جولات من مرحلة الدوري.

ويحتاج برشلونة الفوز في آخر جولتين؛ من أجل تعزيز فرصته في التأهُل الأوروبي المباشر إلى دور ثمن النهائي، دون الاضطرار إلى خوض "الملحق".