رسالة من قلب بريدة، "شكرًا للنجمة" الذي قدم النقاط الثلاث إلى الهلال على طبق من ذهب، بعدما حول "الزعيم" تأخره مرتين، ليفوز بنتيجة (4-2)، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، ضمن حساب الجولة الثامنة من مسابقة دوري روشن السعودي "2025-2026".

وتقدم النجمة بهدف لازارو في الدقيقة 3، ثم رد سالم الدوسري بالتعادل في الدقيقة 10، فيما تسبب روبن نيفيش في هدف ثانٍ للنجمة، بالخطأ في مرماه، بالدقيقة 60، قبل أن ينتفض الزعيم بثلاثية ثيو هيرنانديز وروبن نيفيش والدوسري في الدقائق 71 و78 و90.

في ليلة تألق سالم الدوسري، صاحب الهدفين والأداء الأفضل، أهدر النجمة واحدة من أفضل مبارياته هذا الموسم، بعد طرد الثنائي لازارو وجواد الياميق في الدقيقتين 58 و76، فيما تعرض متعب الحربي، ظهير الهلال، للإصابة، في الدقيقة 24، ليتم استبداله باللاعب حمد اليامي.

ورفع الهلال رصيده إلى 20 نقطة، ليحتل المركز الثالث في ترتيب دوري روشن السعودي، بفارق نقطة عن النصر "المتصدر"، بينما تجمد رصيد النجمة بلا نقاط، في المركز الثامن عشر والأخير.