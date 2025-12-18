Saudi Arabia UAE FIFA Arab Cup 2025social gfx
محمود خالد

بسبب السيول .. تأجيل استكمال مباراة السعودية والإمارات في "برونزية" كأس العرب!

الأمطار تفسد أرض الملعب..

اضطر الحكم التشيلي كريستيان جاراي، الذي يقود مباراة السعودية والإمارات، نحو تأجيل انطلاق الشوط الثاني من مواجهة المركز الثالث في بطولة كأس العرب "FIFA قطر 2025".

واستقرت اللجنة المنظمة للبطولة، على إسناد المباراة إلى طاقم تحكيم تشيلي، بقيادة كريستيان جاراي، ويعاونه مواطنه كلاوديو أوروتيا، خوسيه ريتامال، والجابوني بيير أتشو حكمًا رابعًا، فيما يقود البرازيلي رودولفو توسكي، تقنية الفيديو VAR.

  • ماذا حدث؟

    وأعلنت الإذاعة الداخلية لملعب خليفة الدولي، عن تأجيل استكمال المباراة، لحين تحسن الأجواء، والتي تشهد أمطارًا غزيرة على أرض الميدان، وتسببت في خلو المدرجات من الجماهير.

    المباراة كانت تشهد سقوط الأمطار منذ بدايتها، إلا أن الشوط الأول قد أجري بشكل طبيعي، ليطلق الحكم صافرة الاستراحة، ويتوجه اللاعبون إلى غرفة الملابس.

    وبين الشوطين، ازدادت حدة الأمطار، والتي دفعت لاعبي منتخبي السعودية والإمارات، للتحدث مع حكم المباراة، بشأن صعوبة اللعب في تلك الأجواء، الأمر الذي دفع الجميع للعودة إلى غرفة الملابس، حيث كانوا يستعدون لإجراء عمليات الإحماء، قبل بداية الشوط الثاني.

    • إعلان

  • تأجيل المباراة حتى إشعار آخر

    وذكر مراسل قنوات beIN Sports، بأن الحكم قرر تأجيل المباراة لحين هدوء الأمطار، دون تحديد موعد معين لاستئناف اللعب.

    وفي حالة استمرار هطول الأمطار الغزيرة، فإن ذلك قد يدفع الحكم لتأجيل المواجهة، على أن يستكمل الشوط الثاني في حالة التأجيل.

    وكان الشوط الأول قد انتهى بالتعادل السلبي بين المنتخبين، فيما بدت أرضية الملعب متأثرة للغاية بالأمطار الغزيرة، حيث بات من الصعب تحريك الكرة فوق الأرض المبللة.

    ودخل مسؤولو الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، إلى ملعب المباراة، من أجل تفقد الأرضية وتحديد مدى إمكانية استئناف اللعب، قبل أن يتقرر تأجيل المباراة بشكل رسمي حتى إشعار آخر، في انتظار القرار النهائي من قِبل الحكم، بشأن صلاحية استكمال المباراة، اليوم، من عدمها.

    في المقابل، أفاد برنامج "المجلس"، بأن ملعب المباراة يملك أفضل التقنيات في امتصاص الأمطار، فيما يبقى قرار الاستئناف في يد حكم المباراة، حيث قررت لجنة الحكام، الانتظار لأول ربع ساعة، للنظر في الأحوال الجوية، ثم 30 دقيقة ثم ساعة، قبل اتخاذ القرار.

    وذكر "المجلس" بأنه سيتم استئناف مباراة السعودية والإمارات، في الرابعة والنصف، بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

  • FBL-ARAB-CUP-2025-KSA-JORAFP

    طريق السعودية في كأس العرب 2025

    ووسط بعض النقاط الجدلية حول مستوياته، إلا أن منتخب السعودية الأول لكرة القدم بقيادة مديره الفني الفرنسي هيرفي رينارد، تأهل إلى نصف نهائي بطولة كأس العرب "فيفا 2025"؛ وذلك بعد مشوار متوازن وأداء متصاعد بين مرحلة المجموعات ودور الثمانية.

    في المجموعة الثانية من البطولة العربية؛ التي ضمت كل من عُمان وجزر القمر، إلى جانب السعودية والمغرب، احتل الأخضر مركز "الوصافة" برصيد 6 نقاط خلف المغرب "المتصدر".

    وفاز المنتخب السعودي على عُمان بنتيجة (2-1) وجزر القمر (3-1)، في الجولتين الأولى والثانية من مباريات المجموعة الثانية؛ قبل أن يخسر في اللقاء الأخير ضد المغرب بهدف دون رد، ليحتل "الوصافة" ويضرب موعدًا مع نظيره الفلسطيني.

    وبعد مواجهة ماراثونية نجح المنتخب السعودي في حجز مقعده بالدور نصف النهائي من كأس العرب عقب فوزه على منتخب فلسطين بنتيجة (2-1)، في الوقت الإضافي، وذلك بعد أن انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي 1-1، ليواصل الأخضر مشواره في البطولة بثقة كبيرة.

    ورغم ذلك، إلا أن آمال السعودية في حصد اللقب، قد تحطمت، بعد الخسارة أمام الأردن، بهدف نظيف أحرزه نزار الرشدان، ليضرب موعدًا مع الإمارات، في مباراة الميدالية البرونزية، فيما يلتقي المغرب والأردن في المباراة النهائية.

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

  • FBL-FIFA-ARAB-CUP-QAT-UAEAFP

    طريق الإمارات في كأس العرب 2025

    وأظهر المنتخب الإماراتي، نسخة جديدة "مبشرة" للأبيض، تحت قيادة المدير الفني كوزمين أورلايو، بعد صدمة الخروج من تصفيات كأس العالم 2026،

    المنتخب الإماراتي اتسم بالعودة في النتيجة، ورغم تعثره في أولى مباراتين، بالخسارة أمام الأردن (1-2) والتعادل مع مصر (1-1)، إلا أن "الأبيض" انتزع بطاقة التأهل في الجولة الأخيرة، حينما حقق فوزًا كبيرًا على الكويت (3-1)، ليحل وصيفًا للمجموعة الثالثة، برصيد 4 نقاط.

    وقدم الأبيض أفضل مستوياته في البطولة، خلال مواجهة الجزائر، في الدور ربع النهائي، حيث أجبر حامل اللقب، على التعادل (1-1)، والذهاب إلى ركلات الترجيح، لتتأهل الإمارات إلى دور الأربعة، قبل أن تتلقى خسارة قاسية أمام المغرب بنتيجة (0-3)، لتلجأ إلى مواجهة السعودية، للمنافسة على الميدالية البرونزية.

  • اليوم الوطني في قطر

    وتختتم اليوم، منافسات كأس العرب "فيفا قطر 2025"، حيث تقام مباراة السعودية والإمارات، للمنافسة على الميدالية البرونزية، فيما يلتقي منتخبا المغرب والأردن، في المباراة النهائية التي يستضيفها ملعب لوسيل.

    وتحت أمطار الخير، تحتفل دولة قطر، باليوم الوطني، في ختام بطولة كأس العرب، وهو التقليد المتبع في البلاد، أثناء استضافة كأس العرب 2021، أو نهائيات كأس العالم 2022، حيث أقيمت المباراة النهائية في كل بطولة، في 18 ديسمبر.

    بالتزامن مع مسك الختام، احتفل منتخب الجزائر بالفوز بلقب كأس العرب، في نسخته الأولى تحت مظلة الفيفا، بعد فوزه على تونس في المباراة النهائية.

    وفي مثل هذا اليوم، قبل ثلاثة أعوام، شهد العالم على تتويج المنتخب الأرجنتيني بلقب مونديال قطر 2022، للمرة الثالثة في تاريخه، حينما ارتدى النجم ليونيل ميسي (البشت) القطري، أثناء رفع كأس البطولة.

0