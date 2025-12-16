mbappe(C)Getty images
محمد سعيد

القضاء ينصر مبابي على باريس سان جيرمان ب"61 مليون يورو" .. والنادي الفرنسي يرد!

صوت أربعة قضاة بأغلبية لصالح اللاعب الفرنسي

أصدرت محكمة الدرجة الأولى في باريس حكماً لصالح النجم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم ريال مدريد الحالي وقائد المنتخب الفرنسي، يقضي بإلزام ناديه السابق باريس سان جيرمان بدفع مبلغ قدره 61 مليون يورو.

مبابي رحل عن باريس في صيف عام 2024 بعد انتهاء عقده، متجهًا إلى ريال مدريد في صفقة انتقال حر، ليقوم بعدها بمقاضاة العملاق الباريسي من أجل الحصول على مستحقاته المتأخرة.

القرار جاء بعد أسابيع من المداولات، حيث صوت أربعة قضاة بأغلبية لصالح اللاعب، وأعلنوا التنفيذ الفوري للحكم، مع التأكيد على أن القضية لم تُغلق نهائياً إذ يحق للنادي الباريسي الاستئناف.

  • تفاصيل الجلسات والمطالبات المالية

    في جلسة عُقدت يوم 16 نوفمبر الماضي، طالب محامو مبابي بالحصول على 263 مليون يورو من باريس سان جيرمان، فيما رد النادي بمطالبة تعويضية بلغت 440 مليون يورو، متهماً اللاعب بسوء النية.

     غير أن مجلس "البرودوم" المختص بالنزاعات العمالية رفض هذه المطالبات الضخمة، وأصدر حكمه لصالح مبابي.

    دفاع مبابي استند إلى ما وصفه بـ"أساليب الترهيب" التي مارسها النادي ضده، معتبرين أنها سبب كافٍ للمطالبة بتعويضات تتجاوز 200 مليون يورو.

     وفي 9 ديسمبر، رفضت محكمة باريس استئنافاً تقدم به اللاعب للحصول على 55 مليون يورو من خزائن النادي، إلا أن قرار مجلس "البرودوم" الأخير أعاد القضية إلى الواجهة ومنح مبابي نصراً أولياً.

  • Paris Saint-Germain Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2024/25 Quarter Final Second LegGetty Images Sport

    موقف باريس سان جيرمان

    الممثلون القانونيون للنادي الباريسي أكدوا أن مبابي تصرف بسوء نية، مشيرين إلى وجود اتفاق سابق بين اللاعب ورئيس النادي ناصر الخليفي يقضي بالتنازل عن مبلغ 55 مليون يورو.

     كما شددوا على أن مغادرة اللاعب مجاناً إلى ريال مدريد في يوليو الماضي ألحق ضرراً مالياً بالغاً بالنادي، وهو ما دفعهم للمطالبة بتعويضات تصل إلى 440 مليون يورو.

  • استمرار النزاع القضائي

    رغم الحكم الأخير، فإن القضية لم تُحسم بعد، حيث أعلن باريس سان جيرمان عزمه الاستئناف. ويُعد هذا الحكم بمثابة انتصار أولي لمبابي، الذي يسعى للحصول على مستحقاته عن موسم 2023/2024. ومن المتوقع أن يستمر النزاع القضائي بين الطرفين خلال العام المقبل حتى استنفاد جميع السبل القانونية المتاحة. 

  • كيف بدأ نزاع مبابي وباريس سان جيرمان؟

    تسبب الخلاف بين مبابي والنادي الباريسي إلى تشويه سمعته، في ملعب بارك دي برانس، كونه أفضل هدّاف في تاريخ النادي، برصيد 235 هدف، فيما بدأت الخلافات بين الطرفين منذ صيف 2023، عندما أعلن بطل مونديال روسيا، بوضوح عن عدم نيته في تمديد عقده، وأن ينوي الرحيل كلاعب حر في الصيف التالي.

    وتم استبعاد مبابي من بداية موسم 2023-2024، قبل أن يتم إعادته على الفور بعد جولة واحدة من المباريات، ليؤكد باريس سان جيرمان، أن كيليان عاد إلى خطتهم بعد أن وافق على التنازل عن جزء من الأموال المستحقة له.

    في المقابل، نفى المقربون من مبابي ما ادعاه باريس سان جيرمان، والذي تم وصفه بـ"الخيالي"، حيث لم يتم التوصل لأي اتفاق من أجل التنازل عن بعض المستحقات.
    وأفادت تقارير بأن اجتماعات قد انعقدت خلال صيف 2023، حيث يواصل مبابي المطالبة بدفع مبلغ 55 مليون يورو، بما يعتقد أنه حق له.

    وفي تطور الأحداث، تقرر إلغاء أمر المحكمة بتجميد هذا المبلغ في حسابات باريس سان جيرمان، في 26 مايو الماضي، كما سحب مبابي شكواه ضد النادي الباريسي بـ"التحرش الأخلاقي"، ورغم ذلك، إلا أنه تم فتح تحقيق في القضية، ولا يزال جاريًا في صيف 2025.

    وخاض مبابي وباريس سان جيرمان معارك قانونية أمام السلطان الرياضية، والتي أعلنت في النهاية أنها غير قادرة على تنفيذ قرارات لصالح اللاعب، بسبب استمرار جلسة الاستماع الأولية، التي طلبها النادي أمام محكمة باريس القضائية، وكان من القرر أن تعقد تلك الجلسة في مايو الماضي، ولكن تم تأجيلها إلى أجل غير مسمى.

  • Kylian MbappeGetty Images

    كيليان مبابي الفتى الذهبي في ريال مدريد

    يواصل النجم الفرنسي كيليان مبابي تألقه اللافت مع ريال مدريد في موسم 2025-2026، محققًا أرقامًا تهديفية وإبداعية لافتة جعلته من أبرز لاعبي العالم هذا الموسم.
    ففي الدوري الإسباني وحده، سجل مبابي 17 هدفًا وقدّم 4 تمريرات حاسمة في 17 مباراة، بمعدل مشاركة مباشرة في هدف تقريبًا في كل مباراة، ما يجعله في صدارة صانعي الأهداف في الدوريات الأوروبية الكبرى.

    وفي دوري أبطال أوروبا أيضًا، أضاف مبابي 9 أهداف في 5 مباريات، بمعدل 1.8 هدف في المباراة خلال البطولة القارية، مؤكدًا خطورته على الساحة الأوروبية، حيث ساهم في احتلا فريقه المركز السابع في جدول ترتيب مرحلة الدوري برصيد 12 نقطة وذلك بعد مرور 6 جولات.

    وبجانب الأهداف، يتميز مبابي بإحصائيات فنية عالية مثل نسبة تمريرات ناجحة تقارب 89٪ وكونه أحد أفضل اللاعبين في صناعة الفرص الحاسمة في الليجا، مما يعكس دوره المتكامل في الهجوم، وهذا الأداء المميز ساهم في وضعه ضمن أبرز المرشحين لجوائز الأفراد هذا الموسم، ويؤكّد أيضًا أنه يأخذ على عاتقه قيادة هجوم ريال مدريد مع تقدم الموسم واستمرار الفريق في المنافسة على الألقاب.

